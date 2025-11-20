廉署起訴3人涉轉載帖文煽惑選舉不投票　通緝「姜牧師」及湯偉雄

廉政公署今早（20日）起訴兩男一女，年齡介乎至66歲，分別為冷氣工程師、家庭主婦及無業人士。他們涉嫌在2025年立法會換屆選舉期間，於社交媒體上轉載貼文，煽惑他人不投票，案件將於今日下午在西九龍裁判法院提訊。



廉署並獲裁判官簽發手令，通緝發布原始帖文、已離港的兩名男子，包括於2019年上環衝突案中暴動罪脫的湯偉雄，以及綽號「姜牧師」姜嘉偉。姜嘉偉早前亦被警方國安處於懸紅通緝，涉嫌在境外籌組、成立或參與「香港議會」的人士，干犯《香港國安法》下的「顛覆國家政權罪」。



三人涉轉載帖文被起訴

廉署調查顯示，已離港的34歲姜嘉偉及44歲湯偉雄曾各自於其社交媒體專頁，發布煽惑他人在立法會選舉中不投票的貼文。55歲冷氣工程師黃建國其後在其社交媒體專頁轉載姜嘉偉的貼文，而66歲無業的林建栻及61歲家庭主婦馬惠鈴則分別在他們的社交媒體專頁轉載湯偉雄的貼文。

廉署上星期五（14日）拘捕黃建國、林建栻及馬惠鈴，各被控一項罪名，即在選舉期間內藉公開活動作出煽惑另一人不投票的非法行為，違反《選舉條例》第27A(1)(a)條。廉署根據律政司法律意見，今日（20日）分三宗案件起訴該三名被捕人士，下午在西九龍裁判法院提訊。

廉署獲法庭手令通緝姜嘉偉及湯偉雄

另外，廉署今早獲裁判官簽發手令，通緝已離港的姜嘉偉及湯偉雄。他們各面臨兩項控罪，涉嫌在選舉期間在各自在其社交媒體專頁，展示煽惑他人在該選舉中不投票的貼文，違反《選舉條例》第27A(1)(a)條。

2025年立法會選舉提名期於10月24日展開，由當日起直至12月7日投票日，為該選舉的「選舉期間」。廉署重申，在選舉期間內公開煽惑他人不投票或投無效票，會觸犯《選舉條例》第27A條，轉載相關內容亦屬違法，呼籲市民嚴守法規，認清事實真相，切勿被不法分子蒙蔽及利用。