少女稱受前男友指示　為「香港議會」拍宣傳片　認煽動罪囚1年

19歲少女涉曾拍攝呼籲參與「香港議會」的投票，該些片段並在袁弓夷的Youtube頻道內播放。少女早前在港被捕，承認煽動罪，案件今午（26日）在西九龍裁判法院判刑，案情指她受前男友指示拍片，每片可獲報酬100加幣。總裁判官蘇惠德判刑時指出，被告認可「香港議會」為海外政權，散播歪曲描述並詆毀中國當局，屬加刑因素，故在起刑點加刑2個月，考慮各項因素後，判她入獄1年。



女被告藍菲（19歲，無業）被控一項煽動意圖作出一項或多項具煽動意圖的作為罪，指她於2025年3月至5月30日期間，在香港或其他地方，涉煽惑和鼓勵香港居民投票予名為「香港議會」的組織，意圖引起中國及香港居民對《中華人民共和國憲法》確定的國家根本制度，產生憎恨或藐視，並意圖煽惑他人循不合法途徑，改變中央就特區依法制定的事項；及/或煽惑他人不遵守法律及作違法行為。

女被告藍菲在西九龍法院認煽動罪，被判囚1年。(資料圖片)

求情稱已汲取教訓願承擔責任

辯方求情指，被告現年19歲，中三程度，沒有案底。因年年少天真及受男友影響，才會犯案。辯方強調，被告願承擔責任，她現在已深切反思並汲取教訓，知道行為嚴重，願承擔責任，望法庭考慮到她認罪予以輕判。

影片短時間內有91萬人次觀看

總裁判官蘇惠德判刑時指，本案涉兩條影片，被告積極鼓勵參加選舉，意圖推動他人參與，又在影片中反覆提及「手足」正在香港服刑，疑似質疑他們被定罪的合法性，暗示他們是被迫害的受害者，說法削弱公眾對司法制度的信心。相關影片公開發佈後短時間內點擊觀看人次達91萬，傳播規模顯著，被告認可「香港議會」為海外政權，屬加刑因素，判被告入獄1年。

袁弓夷所立組織成立香港議會

案情指，袁弓夷及何良懋在2022年7月27日於加拿大創立「香港議會籌備委員會」，以成立「香港議會」。其宗旨為建立香港人的「議會」、實現香港獨立、將中國共產黨驅逐出香港，被定性為「跨國犯罪組織」。該會今年2至5月在籌委會上選出15人為成員，該些成員在7月15日直播「宣誓儀式」。

被告照片曾出現在姜嘉偉的帖文

被告被指有兩張照片，曾出現在被通緝人士姜嘉偉(綽號姜牧師)的社交戶帳的帖文內，該兩張照片中，其中一張有她曾與一名為林千淦男子，兩人手持「香港獨立」的橫額；另一張則拍到她參與了一項指控中國共產黨迫害新疆、台灣、香港及內地人的活動。

被告在宣傳片講解投票方法

此外，被告又在該選舉的宣傳短片上出現，該些短片被上載至袁弓夷的YouTube 頻道。被告在該些影片中，除鼓勵港人參與投票外，亦講解了投票方法等。該些影片至今仍在網上播放。截至 2025 年 7 月18日，影片已有超過91萬的觀看次數、逾千的讚好及近四百則留言。

每片可獲100加幣報酬

被告在2025年7月19日被捕。她警誡下稱在前男友指示下拍攝，並指前男友曾保證這些行為不違法，她拍攝每條片可獲100加幣的報酬。但她未有參與選舉投票，亦未加入香港獨立黨。

案件編號：WKCC3742/2025