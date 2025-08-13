消息：警國安處帶走姜嘉偉生父到警署助查

警方國安處於7月25 日懸紅通緝19名在境外籌組、成立或參與「香港議會」的人士，包括被稱為「姜牧師」的姜嘉偉，涉嫌干犯《香港國安法》下的「顛覆國家政權罪」。消息指，國安處人員今早（13日）將姜嘉偉的生父帶返天水圍警署協助調查。



警方早前指，被通緝的 19 名境外人在境外籌組、成立或參與「香港議會」，旨在顛覆國家政權，其目標包括推動「自決」。警方早前已懸紅100萬元通緝袁弓夷、何良懋、霍嘉誌及蔡明達，並懸紅20萬元通緝另外15人。



「香港議會」16人列潛逃者，政府刊憲撤銷特區護照、禁提供資金等措施，包括錢寶芬、夏海俊、侯中宇、何永友、姜嘉偉、林千淦。（警務處國家安全案件通緝人士及懸紅公告）

保安局局長鄧炳強亦於8月4日行使《維護國家安全條例》的賦權，在憲報刊登公告，指明16名被發出拘捕令正潛逃人士，包括何良懋、霍嘉誌等人，實施多項措施，涉及「禁止提供資金等或處理資金等」、「禁止與不動產相關的某些活動」及「與涉及有關潛逃者的合資企業或合夥相關的禁止」等，大部分人士會被「撤銷特區護照等」，至於個別人士還會被「暫時罷免董事職位」。