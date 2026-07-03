洪水橋拖屍命案　男子聲稱為助女友減肥施棍打　裁誤殺罪成

身高只有約1.5米高的男子，涉在洪水橋住所殺死女友後，以板車運走屍體，惟期間有途人見到板車露出人腳報警，男子留在現場，遭警員查問時仍冷靜應對稱：「呢個係我女朋友嚟嘅，我一時錯手用棍扑死咗。」他其後在錄影會則稱他為助女友減肥，斷斷續續打她，女友最終不治。男子被控謀殺，案件在高等法院審訊，陪審團今(3日)在高等法院退庭商議後，以大比數裁定他謀殺罪不成立，但誤殺罪則成立。法官把案件押後至下周一求情。被告在散庭後，隔著犯人欄向代表大律師握手致謝。



被告吳家聲，29歲，被控於2022年4月28至29日在港謀殺葉芷清（30歲），和阻止合法埋葬葉的屍體。被告願意承認誤殺罪，但不獲控方接納。此外，他承認阻止合法埋葬葉的屍體罪。陪審團今退庭商議約5小時，以5比2裁定被告謀殺罪不成立，並一致裁定他誤殺罪成。

被告吳家聲被裁定謀殺罪不成立，但誤殺罪成。(資料圖片)

女死者葉芷清的生活照顯示她身型肥胖，但根據法醫的報告，她死時只重約65公斤，屬中等身裁。(資料圖片)

被告吳家聲稱女友的屍體很重，他拖了一會已無力並放棄再拖。(資料圖片)

清潔工人黃亞森稱曾問被告吳家聲，其車上放著甚麼，被告回應他是死屍，並稱正想把屍體推到警署。(朱棨新攝)

路人劉國仁稱，他早上跑步遇見被告吳家聲，並見一隻人腳在被告的板車跌出來，劉稱肯定不是公仔後報警。(朱棨新攝)

女死者葉芷清的屍體被棄布街上。(資料圖片)

法官稱會考慮索取心理報告

法官指考慮替被告索取心理報告，以了解其性格，又認為被告重犯機會低。法官把案件押後至下周一(6日)進行求情，辯方屆時告知法庭，是否認為需要索取報告。

法醫指事主身有逾半皮膚燒傷

法醫早前供稱，女事主中等身裁，其屍體除了有多處瘀傷和擦傷，逾半皮膚亦有腐蝕性物質引致的燒傷，燒傷部位分布在胸、腹、下體等。

指契家姐指示他打事主

被告自辯時稱，他與女友當時搬到女友的契家姐及契姐夫洪水橋的家同住，惟他與女友遭契家姐夫婦欺凌，一方面要他們繳付3萬租金，令他要借錢交租並欠債，兩人又常遭契姐及契姐夫等責罵，甚至用沾了通渠水的棉花棒在兩人的皮膚上畫圈，被告並在庭上脫下衣服，向陪審團及法官等展示他的傷痕。他指契家姐要事主以不眠方式減肥，並命令他負責看守，若他看到事主睡著，就要打她，他指契家姐又要他令其女友識驚，他因而多番用木棍打過事主。

指契姐夫曾建議肢解但他下不了手

被告又稱，發現女友死後，曾抱屍痛哭說：「對不起。」覺無法保護女友而自責。他指契姐夫仍指責他殺了人，更曾建議肢解主，但他想到血腥場面便下不了手，最後決定把女友的屍體拖出外，再找地方埋葬，之後去自首。但因屍體太重，他拖到中途在街上已放棄。

案件編號：HCCC340/2024