中醫院｜盧寵茂：今起第四度增資助門診名額　料全年服務量增逾倍

香港中醫藥與結合醫學國際會議今日（4日）舉行開幕儀式，醫務衞生局局長盧寵茂致辭稱，中醫醫院自從投入服務以來，廣受市民歡迎，並宣布由今日（4日）開始，醫院將第四度增加政府資助門診服務的名額，預計開院首年的全年總服務量將較原定計劃增加超過一倍，為今年12月開展24小時住院服務作準備。



他又指，醫院今個月起會推出一系列專病項目，首先開展中風後治療及下腰痛治療，中醫師和西醫生將為病人共同制定個人化治療方案，並由跨專業團隊共同提供。



香港中醫藥與結合醫學國際會議今日（4日）舉行開幕儀式。（政府新聞處相片）

四度增加資助門診名額 預計全年服務量較原定計劃增逾一倍

盧寵茂表示，中醫醫院已在去年12月起分階段投入服務，廣受市民歡迎。在開院首月內，已經三度增加政府資助門診的服務名額。為回應市民的需求，並為今年12月開展24小時住院服務作準備，他宣布由今日開始，中醫醫院將第四度增加政府資助門診服務的名額，預計開院首年的全年總服務量將較原定計劃增加超過一倍。

今個月起推專病項目

他指，醫院會在今個月起推出一系列專病項目，首先開展中風後治療及下腰痛治療，以發展中西醫協作服務的「香港模式」。透過會診，中醫師和西醫生將為病人共同制定個人化治療方案，並由跨專業團隊共同提供。

香港中醫藥與結合醫學國際會議今日（4日）舉行開幕儀式。（政府新聞處相片）

逾40專家出席會議 中醫院將與4內地醫院建立合作夥伴關係

今明兩日於中醫醫院以實體及線上形式同步舉行，超過40位本地、內地和國際不同領域的專家及學者等演講，就專病臨床經驗、草藥與西藥相互作用，以及中醫藥的實習與臨床教育等主題，分享實戰經驗和研究成果。

會議期間，中醫醫院亦落實與四個內地省市（即北京市、上海市、河南省和廣東省佛山市）的醫院建立合作夥伴關係。中醫醫院早前已與本地大學、內地省市重點醫院及國際機構達成共16項合作協議，醫院會繼續有序推進跨地域、多機構共同協作的發展方向。

醫務衞生局局長盧寵茂致辭稱，中醫醫院自從投入服務以來，廣受市民歡迎。（政府新聞處相片）

目標在明年成立草藥與西藥相互作用國際聯席

此外，中醫醫院今日牽頭成立草藥與西藥相互作用國際聯席籌備委員會，目標在明年正式成立國際聯席，以實證為本，提升中西醫協作的安全和效率，並為臨床操作提供指引。

2025年12月11日，香港中醫醫院投入服務。（資料圖片／黃寶瑩攝）