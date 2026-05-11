中醫醫院｜行政總監稱與政府商再增籌額　年底開展24小時住院服務

香港中醫醫院去年底營運至今約5個月，中醫醫院行政總監卞兆祥接受報章專訪時，指市民求診需求大，即使已三度增加門診籌額但仍有壓力，故已與政府商討再增籌額。他又表示，醫院正籌備今年底開展24小時住院服務，對像主要為自理能力差、需多團隊監察病情的病人。



2025年12月11日，香港中醫醫院投入服務。（資料圖片/林遠航攝）

中醫醫院去年12月11日正式營運、設六大分科及12個專病項目。截至今年2月10日，中醫院服務逾1.1萬人次。卞兆祥接受《明報》專訪時指，除了兒科外，其餘分科需求爆滿。他又說獲前線同事告知，預約診號釋出後約20分鐘至半小時，便已取畢。

今年3月已交建議書與政府商討進一步增加籌額

中醫醫院預計投入服務首年，提供逾6萬人次服務量。卞兆祥指出，自開院以來市民對服務需求極為殷切，儘管已先後三次增加門診名額，壓力依然沉重。為此，院方於今年3月已提交建議書，與政府商討進一步增加籌額。

他透露當局反應正面，但仍需視乎人手配置逐步推行。此外，針對龐大的病患需求，院方正積極爭取設立五大專病中心，涵蓋痛症、眼科、腫瘤、中風及「治未病」服務。

香港中醫醫院行政總監卞兆祥。（資料圖片/梁鵬威攝）

中醫醫院行政總監卞兆祥：密集式日間住院治療效果令人驚喜

在日間住院服務方面，中醫院目前的25張病床將分階段擴充至90張。院方採用中西醫與專職醫療團隊聯手模式，為病情較複雜的個案提供治療，結合中藥薰蒸、浸泡及外敷等特色療法。病人可於上午或下午時段到診並在即日出院。卞兆祥表示，對比以往不同的治療方式，病人在接受密集式日間住院治療後效果顯著提升，成果令人驚喜。

中醫醫院計劃於今年年底推出24小時住院服務。（資料圖片/林遠航攝）

籌備24小時住院服務涉9類專業團隊

中醫醫院計劃於今年年底推出24小時住院服務。卞兆祥指出，籌備工作極其繁複，涉及招募及培訓中醫、西醫、護士等9類專業團隊，並需確保醫護人員具備急救及處理留院期間各類突發狀況的能力。

為了減少病人轉院的需求，醫院必須配備完善的中西藥房及X光、核磁共振（MRI）等影像檢查設備。浸大校長衞炳江強調，中醫院除了不提供手術外，其餘服務與一般醫院無異，均是以中西醫協作模式運作。

病情不穩、無法獨立行走適合住院治療

關於「過夜」住院的安排，卞兆祥透露院方將建立明確的收治標準。這類服務主要針對生活自理能力較弱、且需多學科團隊密切監測的病人。例如，病情不穩定、無法獨立行走，或有褥瘡的中風患者，均屬於適合住院治療的範疇。