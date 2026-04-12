中醫醫院首辦培訓講座　邀中港學者分享診治心得　1.2萬人次參加

去年12月投入服務的中醫醫院，今日（12日）舉辦首場「中醫經典系列培訓講座」，邀請内地及本港中醫學者和臨床專家分享臨床決策思路與診治心得，協助業界持續精進醫術，讓業界發展與時並進。參與活動的註冊中醫師可以獲得相應的持續進修學分。



中醫醫院今日舉辦首場「中醫經典系列培訓講座」，邀請内地及本港中醫學者和臨床專家分享臨床決策思路與診治心得。（中醫醫院提供）

醫衞局中醫醫院發展計劃辦事處總監張偉麟期望，往後一系列活動得到本地、國家及海外中醫藥專家的支持，協助培訓中醫人才，進一步提升專業水平。（中醫醫院提供）

醫衞局中醫醫院發展計劃辦事處總監張偉麟致辭時表示，香港特區政府全力支持香港中醫醫院充分發揮其功能及使命。作為中醫藥發展的旗艦及轉化者，中醫院肩負推動中醫醫護服務、教學培訓及創新科研、促進協作及創造健康價值的五大使命，並因應香港獨特地位，助力中醫藥發展走向世界。他期望往後一系列活動得到本地、國家及海外中醫藥專家的支持，協助培訓中醫人才，進一步提升專業水平。

醫院副行政總監（中醫）張振海指，中醫經典承載著前人對疾病認識與治療智慧，是臨床思維最重要的源頭。透過這次系列講座，醫院希望讓本地中醫同道，從中醫經典出發，連繫臨床實戰與前沿研究，啟發診療新思路。

截至今日下午五時，首場講座即吸引線上線下超過1.2萬人次參與，參加者主要為註冊中醫師及業界人士。（中醫醫院提供）

今日的講座以「打通經典與臨床」為主軸，內容涵蓋經典傳承、臨床思維及常見病治療等層面。講者包括中國科學院院士仝小林，講題為「經典傳承與發展」； 廣東省中醫院院長張忠德，講題為「危中尋機，雜中求序：中醫臨床思維的破局之道」；廣州中醫藥大學第一附屬醫院中醫經典臨床研究所所長李賽美，講題為「桂枝湯及相關方證之“悟與用＂」；廣州市越秀區中醫院原院長黃仕沛，講題為「小柴胡湯方證若干問題思考及臨床應用」

活動亦有本港學者分享，包括港大醫藥學院首席講師蘇晶，講題為「《金匱要略》產後病防治規律的探討及臨證經驗分享」；中醫醫院行政總監卞兆祥，講題為「中醫經典是中醫臨床的指南」。

截至今日下午5時，首場講座即吸引線上線下超過1.2萬人次參與，參加者主要為註冊中醫師及業界人士。