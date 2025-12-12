中醫醫院｜卞兆祥稱首日運作順暢但需時磨合　認配藥有改善空間

香港中醫醫院12日11日首日營運，分階段投入服務。中醫醫院行政總監卞兆祥今日（12日）表示，醫院首日整體運作非常順暢，但需時磨合，未來3個月希望加強人員與系統之間的合作，以提供更優質的服務。他又承認首日配藥有改善空間，已作出調整，又歡迎市民提出意見。



香港中醫醫院今日（11日）起投入服務。（林遠航攝）

卞兆祥今早接受港台節目《千禧年代》訪問時，指中醫醫院首日整體運作暢順，團隊在過程中密切關注各項流程。他表示，留意到有病人對醫院流動應用程式等服務不太熟悉，而配藥方面亦有改善空間。

昨日有病人指配藥需等候約30分鐘，對於配藥時間過長的問題，卞兆祥表示醫院已留意到有關情況，團隊已立即着手改善流程，確保中藥房接收到醫生處方後，系統和人員能迅速確認並優化流程。他又表示歡迎市民提出意見，以不斷改進。

中醫醫院行政總監卞兆祥（中）表示，醫院整體運作流程暢順，整體預約情況熱烈。（林遠航攝）

卞兆祥又提到，自11月1日起，醫院已開放預約一個月的籌號，首10天的預約數量已增加到一倍，現有全科和分科等服務的預約均滿額。昨日醫院又增發了籌號，其他科亦增加了30%的籌號。

他提到有關安排是透過增加醫護團隊和藥房的服務量而達至。未來3個月，醫院希望加強人員與人員、人員與系統，及系統與系統之間的合作，磨合待更好，以提供更優質的服務。

針對宏福苑五級火災，卞兆祥指中醫醫院特別提供醫療費用的豁免，所有在火災中受傷的傷者可全額獲得醫療費用的寬免。所有居民及家庭傭工都可享受這項服務，包括全科及特定的西醫服務，如照X光、抽血等，不設限額直至2026年12月31日。災民只需向醫院表明身份，便可辦理相關手續。