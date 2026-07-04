房委會共築・創業家將恆常化　增至15舖7.6起申請　冀助青年創業

房屋委員會今日（4日）宣佈，「共築・創業家」計劃將會恆常運作，並再增加3間房委會商舖及快閃店名額，即增至共15個舖位名額，於下周一（6日）起接受申請，入選團隊可進駐房委會新舖位，以及獲轉接商界夥伴作配對。房屋局局長及房委會主席何永賢表示，房委會將創新理念融入公共房屋管理政策，計劃推出升級版本後成功與多間商業機構聯手，令青年創業機會大幅增加，亦豐富公屋居民的購物體驗。



何永賢今日出席「共築・創業家2.0 創業2-gather Fun享會活動」。（政府新聞網）

「共築・創業家」計劃增3名額 入選者可進駐房委會新舖

房委會今日舉辦「共築・創業家2.0 創業2-gather Fun享會活動」，何永賢出席活動作為頒獎嘉賓，並欣賞青年創業團隊的產品。她於活動上宣布，「共築・創業家」計劃將會恆常化，並額外再推出3個商舖或快閃店名額，即增至總共15個名額，入選團隊有機會進駐房委會的新增舖位，如計劃舖位出現空缺亦可以補上。同時，入選店舖亦有機會獲轉介，並與商界夥伴配對。

何永賢：公屋政策融入創新理念 房委會有決心助青年就業

何永賢表示，房委會將創新理念融入至公屋管理政策，積極推動青年於社會向上流動。計劃於2024年推出，並於去年推出升級「2.0」版本，商舖名額增至12間，並獲得逾10間商業機構支持，目前已與17間商業機構合作，為超過70個青年團隊提供創業機會。

她續稱，計劃為青年提供的創業機會增加7倍，且將房屋署與私營機構連接，建構出政府、商界及青年三方緊密合作的創業生態圈，可見房委會對於善用社區資源扶助青年具備決心，亦能為公屋居民豐富購物體驗。

計劃將於下周一起接受報名，報名者需於9月30日前向房委會提交創業計劃書，房委會將會對計劃書作出評核，並為獲錄取參加者配對合適商舖。