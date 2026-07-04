今日新聞8分鐘｜屯官男童疑遭同窗推｜港孕婦深圳作動夫車上接生

觀塘APM比亞迪電動車狂冒白煙 濃煙湧商場 目擊者：以為燒焊

觀塘今日（3日）發生電動車冒煙起火意外。事發傍晚7時12分，警方接獲市民報案，指位於觀塘APM商場的室內停車等候處，一輛電動私家車突然起火，並冒出大量濃密白煙。

片段顯示，涉事私家車屬比亞迪（BYD）牌子。當時四邊車門全面打開，車底位置不斷有大量白煙湧出，迅速瀰漫整個室內等候區。多名商場職員上前了解，亦有人在片中驚呼「嘩！好似要行開」。消防接報到場後將火勢救熄，事件中無人受傷，正調查起火原因。

世界盃︱阿根廷加時險勝佛得角 奧海城商場歡呼聲熱度爆燈3小時

2026世界盃32強賽，周六（7月4日）清晨6時上演焦點大戰阿根廷對佛得角。設有巨型屏幕直播賽事的大角咀奧海城，大清早已經有球迷到場「霸靚位」捧偶像美斯。最終阿根廷加時3比2險勝，佛得角雖敗猶榮。無論美斯進攻、助攻、射門，或是佛得角迫和，現場都響起澎湃的歡呼聲，氣氛相當熱烈。球迷觀賞了一場緊張刺激的球賽，盡興而回。

灣仔軒尼詩道城巴座椅藏縫紉針 20歲女乘客臀傷送院 未有人被捕

今日（3日）再現巴士藏針案。下午4時01分，警方接獲一名巴士車長報案指，他駕駛一輛路線969號城巴，駛至灣仔循道衛理堂巴士站對開時，接獲乘客通知，指下層後排座位上藏有一枝針。一名20歲姓朱女乘客被刺傷臀部，一度拒絕送院先行離開。但她隨後一拐一拐折返現場，由救護車送往律敦治醫院治理。

警方接報趕到現場，於停泊上址的巴士上，檢獲一根長約6厘米的縫紉針。案件列作「企圖襲擊致造成身體傷害」案調查，交由灣仔刑事調查隊4隊跟進。此外，警員帶走車長協助調查。

港孕婦深圳作動欲返港產嬰 跨境車內胎頭冒出 丈夫車上親手接生

「計劃趕不上變化」。有香港孕婦日前在深圳養胎期間，疑突然提早作動，其丈夫隨即「call車」，乘上跨境七人車希望能回港誕嬰。惟未幾已驚覺胎兒的頭部冒出。丈夫雖任職政府家庭科醫生，但從無接生的實戰經驗，只能「頂硬上」在行駛中的車上親自為太太接生。所幸，5分鐘內順利協助誕下愛女，母女平安。丈夫向《香港01》直言：「（聽到）BB喊既時候先安心啲」、又大讚老婆 ：「好唔容易、了不起」。現時他們一家四口，樂也融融。

不過，由於女兒在內地出生，現時與母親「滯留」深圳醫院。入境處回覆指，會在審批申請時盡快處理，協助她們盡快返港。

屯門官立中學16歲男童 疑遭14歲同窗推跌命危 重案組校園搜查

屯門發生學生昏迷事故。今日（周五/3日）下午2時許，警方接獲屯門醫院醫護人員報案，指接收了一名16歲男病人，他抵院時昏迷，立即進行急救，情況危殆；初步不排除事主曾經被人推跌，於是代為報警。初步消息稱，該名少年在屯門官立中學就讀，懷疑較早時於課室內被一名同學推跌，導致昏迷。警方列作「傷人案」交由重案組跟進，未有人被捕。

菲傭患癌被炒告僱主歧視 官信事主受沉重打擊 僱主需賠25.1萬

菲律賓籍單親母在港任家傭期間發現患子宮頸癌3期，其僱主得知後即把她解僱，她獲平等機會委員會代表控告其前僱主殘疾歧視，惟她入稟後兩年後死亡，其胞妹代她繼續訴訟，案件早前在區域法院審理，其前僱主缺席聆訊。暫委法官凌依楠今（3日）頒判辭，指事主為前僱主工作時盡心盡力，前僱主卻在她患重病後3日後把她解僱，至事主離世也未有道歉，法官相信事主面對的打擊和傷害必定非常沉重，裁定前僱主須賠償25.1萬元。

俄籍情侶徒手爬帝國大廈443米塔頂求婚 一警登頂拘捕二人

兩名俄籍極限攀爬愛好者兼情侶Angela Nikolau和Ivan Beerkus，於7月1日偷偷爬上紐約帝國大廈（Empire State Building）443米高的塔頂，期間兩人展示一幅呼籲世界和平的巨型橫幅，有目擊者透露，男子隨後疑似在塔尖單膝跪地向女友求婚，兩人繼而相擁親吻。兩人隨後被紐約警方拘捕。

宏福苑｜解說員稱簽收購建議信不等於簽買賣協議 列明無法律約束

大埔宏福苑大火逾七個月，居民若在6月30日前提交《收購建議信件》，可優先在「特設銷售計劃」揀樓，至今已有85.6%居民同意賣業權。《香港01》獲得一條由居民提供的錄音，有自稱解說員遊說居民賣業權，稱可先交回《收購建議信件》，如果簽完不想賣亦可收回，稱「冇資格去明白你」、「唔想你錯失咗呢個做第一批嘅機會囉」。

翻查《收購建議信件》，內文提到除非及直至雙方已簽署買賣協議，否則任何內容均不對雙方構成法律約束力。有律師確認居民可拒簽買賣協議，認為解說員無誤導。