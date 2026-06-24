大空人黎家盈｜少年警訊兩訪酒泉衛星發射中心　升空時感大地震動

警務處（專業職系）警司黎家盈以載荷專家身份，成為神舟二十三號三位執飛的國家航天員，也是首位「香港太空人」，5月下旬飛上太空報行任務。新一《警聲》報道，警隊的少年警訊（JPC）緊貼國家航天步伐，帶領成員踏足航天聖地——酒泉衛星發射中心，親身感受火箭升空的震撼。



酒泉衛星發射中心人員向少年警訊參觀團成員介紹基地設施。《警聲》

防騙吉祥物「提子」2024年獲批升空

少年警訊2024年首次主辦航天交流團。由零開始籌劃的高級督察傅斯揚（Jason） ，當年帶領18名少年警訊精英到酒泉。他接受《警聲》訪問時說：「當時我們大膽提議把警隊防騙吉祥物『提子』和『豆苗仔』隨發射一起送上太空。起初以為是癡人說夢，但正如警司黎家盈所言『夢想不遙遠』，幾經協調，吉祥物真的獲批升空。」

警隊防騙吉祥物「提子」及少年警訊吉祥物「豆苗仔」曾於2024年隨「實踐19號衞星」升空。《警聲》

探秘問天閣 感受火箭升空震撼 腳下大地都震動

傅斯揚回憶道，當年帶領團員參觀「問天閣」時，大家的心情都無比興奮，那裡是航天員出發前居住和舉行記者會地方，「現在回想起來，仍能感受到警司黎家盈和其他航天員們出征前的緊張與榮耀。」

沿着航天員的足跡前行，最令團隊期待的，莫過於在安全距離親眼目睹「實踐十九號」衛星發射的歷史時刻。傅斯揚形容說：「當火箭升空的一剎那，大家都不約而同地發出『嘩嘩嘩』的驚嘆聲。看着火箭劃破長空，連腳下的大地都在隨之震動，那種排山倒海的氣勢，絕對是隔着螢幕無法體會的震撼！」

參觀酒泉衛星發射中心了解如何在沙漠環境讓衛星升空

除了見證尖端科技，他們也參觀酒泉衛星發射中心的設施和發射場，「當大家了解到科學家如何在極度艱苦的沙漠環境中，憑着無比堅毅的意志努力鑽研，最終成功讓衛星升空，這種迎難而上的精神，不僅令團員們深受感動，更徹底激發了大家對科學探索的濃厚興趣。」

他表示，能夠成功爭取警隊吉祥物上太空，並與團員們並肩見證衛星發射的震撼瞬間，不僅是一趟大開眼界的旅程，更在這群年輕人心中，深深種下了一顆勇於探索未知、敢於突破自我的種子。

少年警訊成員梁沛權（左）、黃紫莘（中）和麥鎮鋒（右）於嘉峪關合照。《警聲》

保安局今年6月領青年領袖再訪酒泉

乘着這股航天熱潮，保安局於6月7日至10日帶領青年領袖再訪酒泉。少年警訊推薦了麥鎮鋒（阿鋒）、梁沛權（阿權）和黃紫莘（紫莘）三名傑出成員參與，他們回港後，立即接受《警聲》訪問，分享這趟非凡體驗。

立志加入警隊的麥鎮鋒在專家講座中，被科研人員精益求精、屢敗屢戰的執着深深啟發，決心要時刻保持嚴謹、裝備自己，將來加入警隊。梁沛權最難忘在烈日下體驗修復長城，親手觸摸歷史厚重感與現代航天科技的強烈對比，讓他頓悟宏偉成就皆是前人血汗的結晶。黃紫莘則被點燃了「太空夢」，她笑言要先投考警察，「香港首位太空人就是我們的警司！只要跟着她的步伐，說不定哪天我也能衝出地球！」

傅斯揚現在常以太空人黎家盈警司的經歷勉勵青少年，「『夢想不遙遠』！無論未來目標是探索宇宙還是投身各行各業，只要肯努力裝備自己、做好每一步，我們絕對有能力在人生舞台上發光發亮。」