天舟十號｜科大「太空之眼」探測儀升空　首香港科研項目駐太空站

搭載天舟十號貨運飛船的長征七號遙十一運載火箭周一（11日）成功升空，並與「天宮」空間站天和核心艙後向端口對接，轉入組合體飛行段。天舟十號此次運送總重近6.2噸的「太空快遞包裹」，為歷次最多。



據報道，包裹中包括一部由香港科技大學牽頭研製的高分辨率溫室氣體點源探測儀，能監測全球中低緯度重點排放源的二氧化碳與甲烷濃度，為全球重點碳排放源的監測、報告和核查，提供可靠且高頻次的數據支持。



北京時間2026年5月11日8時14分，搭載天舟十號貨運飛船的長征七號遙十一運載火箭，在中國文昌航天發射場點火發射。（中國航天報）

中國載人航天工程辦公室公布，天舟十號貨運飛船將於11日8時13分，在海南文昌航天發射場發射。（央視圖片）

天舟十號貨運飛船總長10.6米，由貨物艙和推進艙組成，專門用於為空間站運送貨物。今次天舟十號運載的貨物近6.2噸，為歷次之最。

這些貨物主要用於保障神舟二十三號和神舟二十四號兩批航天員乘組在軌正常工作、生活所必備的物品，以及空間站在軌運營所需的維修備件，飛船上的物資涵蓋實驗載荷、實驗單元及樣品、實驗耗材等共67件。

天舟十號貨運飛船是中國天舟系列的第十艘貨運飛船，總長10.6米，由貨物艙和推進艙組成，專門用於為空間站運送貨物，發射重量約14噸。（中國航天報）

據了解，貨物中包括由香港科大牽頭研製的高分辨率溫室氣體點源探測儀，是香港牽頭的科研項目首次進入太空站。該項目能監測全球中低緯度重點排放源的二氧化碳與甲烷濃度，為全球重點碳排放源的監測、報告和核查，提供可靠且高頻次的數據支持。