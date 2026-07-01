回歸29周年｜羅淑佩談太空館航天展焦點　一探黎家盈訓練出艙成果

回歸29周年，太空館展覽廳今日（1日）免費開放，並免費放映八場天象節目。文化體育及旅遊局局長羅淑佩到場參觀，了解港產太空人黎家盈訓練及出艙成果。她說，現場輪候市民和旅客有很多，大家都對這項免費安排讚不絕口。



羅淑佩參觀太空館展覽廳「航向太空 中國載人航天之旅」專題展覽。（羅淑佩FB）

羅淑佩參觀太空館展覽廳「航向太空 中國載人航天之旅」專題展覽。（羅淑佩FB）

羅淑佩先在地下大堂參觀「航向太空 中國載人航天之旅」專題展覽，展覽呈現黎家盈與其他國家航天員，從訓練到進駐天宮空間站執行任務的點滴，涵蓋科學實驗、出艙活動的成果，以及香港參與的國家載人航天項目，包括曾在空間站栽種的櫻桃蕃茄與蔬菜、載人飛行任務標識徽章等。

羅淑佩參觀太空館展覽廳「航向太空 中國載人航天之旅」專題展覽。（羅淑佩FB）

現場還設有天宮空間站模型，羅淑佩介紹可以親手按鈕，模擬神舟載人飛船對接空間站的過程，形容頗為像真，展區亦展出太空館航天教育活動、黎家盈及多位航天員參與實驗的最新相片，其中兩張更是幾天前才拍攝，格外珍貴。

羅淑佩參觀太空館展覽廳「航向太空 中國載人航天之旅」專題展覽。（羅淑佩FB）

羅淑佩接着觀看「飛天」艙外航天服及其裝備的原大模型，這套航天服重達300磅，手袖上特別配備小鏡子，讓航天員即使在厚重服裝下，也能輕鬆看清每個按鈕的位置，設計精巧細密令人讚嘆。

她說一樓的「太空探索展覽廳」同樣精彩，展出中國首位航天員楊利偉曾穿着的工作服，以及曾隨神舟一號上太空的香港特區區旗，別具歷史意義。展廳亦陳列嫦娥六號模型，介紹國家探索月球的歷程與成就，並展示香港在當中的貢獻。最讓人印象深刻的是「祝融號」火星車原大模型，可親身感受到火星車着陸火星時的場景，以及所克服的重重難關。