侵入性腦膜炎｜英肯特感染群組暫不涉港人　復活節機場將加強篩查

英國肯特郡正爆發侵入性腦膜炎雙球菌感染群組，衞生署衞生防護中心今日（20日）公布，當地感染群組人數繼續上升，由日前的20人增加至29人，其中兩名學生死亡，暫不涉及當地港人。中心將透過香港駐倫敦經濟貿易辦事處發，向當地香港留學生派發健康資訊。



中心正加強香港機場的健康篩查，並去信全港醫生留意受影響地區回港求診者，是否具有相關病徵，並提供接種疫苗的建議。另外復活節假期將至，或有留學生返港，市民如出現相關腦膜炎病徵，必須盡快求醫。



截至2026年3月20日，衞生署衞生防護中心今年暫錄4宗侵入性腦膜炎雙球菌感染個案。（資料圖片）

2026年3月16日，英國坎肯特郡爆發腦膜炎疫情，大批民眾在英國肯特大學排隊接種疫苗。（Getty）

侵入性腦膜炎雙球菌感染是法定須呈報傳染病，本港今年暫錄4宗個案，去年全年共錄得11宗個案。衞生防護中心公布，過去一周正密切跟進英國肯特郡的侵入性腦膜炎雙球菌感染群組，並已向英國衞生當局索取進一步資訊。

英國感染群組人數由日前20人增至29人 暫不涉當地港人

衞生防護中心總監徐樂堅表示，英國感染群組人數繼續上升，由日前的20人增加至29人（截至當地時間3月19日下午5時），其中兩名學生死亡。個案主要涉及青年人，當中部份屬肯特大學的學生，或3月5日至7日曾到訪當地夜總會「Club Chemistry」的顧客。

徐樂堅又指，雖然暫時無收到英國衞生當局通知，該染群組及密切接觸者涉及香港留學生，但中心已準備相關健康資訊，稍後透過香港駐倫敦經濟貿易辦事處發，向當地香港留學生派發。

衞生防護中心總監徐樂堅表示，復活節假期將至，或有外地留學生返港，市民如出現相關腦膜炎病徵，必須盡快求醫。（資料圖片）

2026年3月18日，英國坎肯特郡爆發腦膜炎疫情，無人機畫面拍攝肯特大學校園接種疫苗的人龍。（Reuters）

加強機場健康篩查 去信全港醫生留意受影響地區回港求診者

另外，中心已在機場加強入境措施，對出現疑似徵狀旅客進行健康篩查，以便盡快轉介懷疑個案到醫院檢查。中心亦去信全港醫生，提醒他們留意從受影響地區回港的求診者，是否具有相關病徵，並根據病人的年齡、健康狀況及外遊的詳細資料，包括目的地、逗留時間及活動等，給予接種腦膜炎雙球菌疫苗的專業建議。

2026年3月18日，英國肯特郡爆發腦膜炎疫情，坎特伯雷一名學生戴著防護口罩走過肯特大學校園。（Reuters）

2026年3月18日，英國肯特郡爆發腦膜炎疫情，民眾在肯特大學校園內排隊接種疫苗。（Reuters）

腦膜炎雙球菌疫苗不納入香港兒童免疫接種計劃

徐樂堅補充，中心轄下的疫苗可預防疾病科學委員會，去年曾檢視本地的流行情況、世界衞生組織的建議和海外經驗。鑑於侵入性腦膜炎雙球菌在香港的發病率極低，從公共衞生角度而言，科學委員會不建議將腦膜炎雙球菌疫苗納入香港兒童免疫接種計劃。

籲旅居海外港人及留學生接種當地衞生局疫苗

不過科學委員會建議高危人士，包括長期旅居海外的市民和留學生，應適時接種目的地衞生當局建議的相關疫苗，以保障個人健康。而復活節假期將至，或有外地留學生返港，市民如出現相關腦膜炎病徵，必須盡快求醫。