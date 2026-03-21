侵入性腦膜炎｜關日華稱港人遊英有風險　本地仍有潛伏個案

英國肯特郡近日出現侵入性腦膜炎雙球菌群組，感染人數增至29人，香港大學兒童及青少年科名譽臨床副教授關日華今早（21日）在電台節目表示，病毒傳染速度快，英國當地政府亦指今次疫情是史無前例，認為疫情值得關注。 而本港今年錄得4宗感染個案，全部潛伏期內沒有外遊，他相信本地仍有潛伏個案，未來亦會有零星個案出現。



2026年3月18日，英國坎特伯雷肯特郡（Kent）爆發腦膜炎疫情，無人機畫面拍攝在肯特大學校園內排隊接種疫苗的人們。（Reuters）

英國政府：史無前例、值得關注

英國肯特郡近日出現侵入性腦膜炎雙球菌群組，感染人數增至29人，當中兩名學生死亡。本港亦有一名3歲男童感染，目前情況嚴重。香港大學兒童及青少年科名譽臨床副教授關日華今早（21日）在電台節目表示，病毒傳染速度快，英國當地政府亦指今次疫情是史無前例，認為疫情值得關注。

關日華又指，腦膜炎有5類型雙球菌，而今次疫情牽涉的B型雙球菌，出現重症的機會最高，形容是殺人於無形，死亡速度非常快。他又說，腦膜炎初期病徵包括發高燒、劇烈頭痛、身體出現皮疹，並有機會通過身體接觸傳染，呼籲市民注意衛生。

關日華指，腦膜炎有5類型雙球菌，而今次疫情牽涉的B型雙球菌，出現重症的機會最高。（資料圖片）

關日華：相信本地仍有潛伏個案

關日華提醒到當地旅遊的港人應該注意風險，並建議高危人士出發前，和家庭醫生討論考慮接種疫苗。他又指疫苗要接種兩周後才會有效，因此計劃復活節假期到當地的港人，應盡快接種。

另外，本港今年來錄得4宗侵入性腦膜炎雙球菌感染個案，全部潛伏期內沒有外遊；關日華相信本地仍有潛伏個案，未來亦會有零星個案出現。他提醒工作或活動中的密切接觸，容易傳染病毒，呼籲市民注意個人衛生，飲食時避免交換食物或共用餐具。他又指，侵入性腦膜炎在香港非常少見，期望當局加強對醫生培訓，提升前線醫生斷症的能力。