侵入性腦膜炎｜9歲女東京遊回港後發病危殆　同團27人須醫學監測

【日本旅遊／東京旅遊／侵入性腦膜炎雙球菌】衞生署衞生防護中心今日（10日）公布，一名長期病患的9歲女童，對腦膜炎雙球菌呈陽性反應，臨床診斷為腦膜炎雙球菌血症併發感染性休克。病人住青衣邨宜業樓，昨日（9日）開始出現發燒、噁心及全身乏力，同日晚上因出現瘀斑和休克，被帶到瑪嘉烈醫院急症室求診，目前在兒童深切治療部留醫，情況危殆。



初步調查顯示，女童4月2日至6日期間（即復活節及清明節假期），曾與家人參加旅行團到日本東京旅遊，若不計算家人在內，同行領隊及團友合共27人，中心正聯絡他們跟進，並會派發預防性藥物及進行醫學監測。至於病人的家居接觸者暫時沒有出現病徵，估計屬散發個案，與本港早前確診的個案，以及或英國近期出現的感染群組，並無流行病學關連。



衞生署衞生防護中心4月10日公布一宗侵入性腦膜炎雙球菌感染個案，涉及一名長期病患的9歲女童。（資料圖片）

女童臨床診斷為腦膜炎雙球菌血症併發感染性休克

衞生防護中心公布，正調查一宗侵入性腦膜炎雙球菌感染個案，涉及一名長期病患的9歲女童。病人居住青衣邨宜業樓，4月9日開始出現發燒、噁心及全身乏力，被帶往私家診所求診，同日晚上因出現瘀斑和休克，被帶到瑪嘉烈醫院急症室求診，並在該院的兒童深切治療部留醫，目前情況危殆。

女童的血液樣本經化驗後，證實對腦膜炎雙球菌呈陽性反應，臨床診斷為腦膜炎雙球菌血症併發感染性休克。

病人晚上因出現瘀斑和休克，被帶到瑪嘉烈醫院急症室求診，並在該院的兒童深切治療部留醫，目前情況危殆。（資料圖片）

復活節假期4月2日至6日曾跟團到日本東京旅遊 領隊團友共27人

衞生防護中心初步調查顯示，女童4月2日至6日期間（即復活節及清明節假期），曾與家人參加旅行團到日本東京旅遊，若不計算家人在內，同行領隊及團友合共27人，而她的家居接觸者暫時沒有出現病徵，感染源頭仍在調查中。

衞生防護中心表示，病人在日本旅遊期間曾前往人多擠迫的地方，不排除於到訪地點接觸帶菌者而受感染，由於領隊及團友與病人有共同活動及暴露風險，因此為審慎起見，正聯絡他們跟進，並會派發預防性藥物及進行醫學監測，以排除出現其他個案。中心將繼續調查個案及為菌株進一步化驗分析。

初步調查顯示，女童4月2日至6日期間（即復活節及清明節假期），曾與家人參加旅行團到日本東京旅遊。 （資料圖片）

料屬散發個案 今年全港共錄5宗個案

衞生防護中心又指，根據目前所得的資料顯示，上述個案屬散發個案，未發現與本港早前錄得的確診個案或英國上月出現的感染群組，有任何流行病學關連。今年至今錄得5宗個案，而去年全年共錄得11宗個案。

腦膜炎雙球菌感染是由腦膜炎雙球菌所引起，主要經由直接接觸帶菌者的呼吸道分泌物傳播，包括口鼻分泌物。當細菌入侵血液或包圍腦部及脊髓的內膜時，可引致嚴重病症。

腦膜炎雙球菌血症的病徵包括突發性發燒、劇烈頭痛、皮膚出現瘀斑及休克，嚴重者甚至會致命。而流行性腦膜炎的病徵包括發高燒、劇烈頭痛、頸部僵硬及嗜睡，亦會有嘔吐、畏光或皮疹等情況出現，若情況嚴重更可造成腦部損害或死亡。

抵抗力較弱人士到人多擠迫地方時，應佩戴口罩。（資料圖片）

衞生防護中心提醒，市民一般到旅遊景點，感染風險不高，但抵抗力較弱人士到人多擠迫地方時，應佩戴口罩，並時刻保持個人及環境衞生，呼籲市民採取以下預防措施以預防腦膜炎雙球菌感染︰

． 用梘液和清水正確洗手，尤其在雙手被呼吸道分泌物污染時，如打噴嚏後。當雙手沒有明顯污垢時，可用酒精搓手液潔淨雙手；



．打噴嚏或咳嗽時應掩着口鼻，用紙巾包裹痰涎，棄置於有蓋的垃圾桶內，並即時洗手



．避免到人多擠迫的地方；



．避免與出現發燒或劇烈頭痛病徵的病人作親密接觸；



．前往高危地區前，應諮詢醫生有關接種腦膜炎雙球菌疫苗的詳情；



．從高危地區返港後若感到不適，應立即求診，並告知醫生近期曾到訪的地區。

