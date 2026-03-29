醫善同行｜侵入性腦膜炎死亡率達15%　高風險人士應自費接種疫苗

醫善同行｜ 連慰慈醫生

英國肯特郡早前出現侵入性腦膜炎雙球菌感染群組，衞生當局其後公佈，相關群組一度錄得20宗個案、2人死亡，部份個案與夜店及學生群體有流行病學關連。香港衞生防護中心其後亦表示正跟進英國情況，而本港今年3月亦錄得侵入性腦膜炎雙球菌感染。



腦膜炎可由不同病原體引起，而今次大家關注的「侵入性腦膜炎」，主要是由腦膜炎雙球菌引起的嚴重細菌感染。它不只會引致腦膜炎，亦可入侵血液，造成敗血症、休克，若未及早治療，死亡風險不容忽視。這正是它比一般人理解中的「腦膜炎」更凶險之處。

腦膜炎雙球菌引起的徵狀，與其他細菌性腦膜炎相似，包括高燒、劇烈頭痛、怕光、嘔吐、頸部僵硬、神志不清等；部份患者亦會出現皮疹。關鍵是，這種病惡化可以非常急，患者可在24至48小時內急速轉差，因此必須盡快接受治療，一旦延誤，便可能有生命危險。整體來說，其死亡率可達約一成至一成半；即使及時治療，仍然屬於不可輕視的嚴重感染，有機會留下後遺症。

歐美地區較為流行「B型」

腦膜炎雙球菌的傳播方式，主要靠飛沫及親密接觸，所以在夜店、宿舍等人多聚集、接觸密切的地方，風險會較高。過往外國亦曾出現在這類場景爆發。不少人留意到英國爆發的個案主要為「B型」。其實腦膜炎雙球菌有多種血清類型，目前已知至少有十多種，而「B 型在歐美地區較流行，亦是較常見、較容易引起嚴重感染的血清型。

既然這種病那麼嚴重，是否代表它很容易傳播？事實上，腦膜炎雙球菌可存在於鼻咽，但大多數情況下不會引發疾病；真正由帶菌演變成侵入性感染的人，其實只是極少數。換句話說，鼻咽帶有細菌，未必會病發；但在某些因素下，於密集環境中傳播開去，而當中又有人免疫力較弱，便可能出現重症個案及爆發風險。

接種疫苗有效預防感染

治療方面，腦膜炎雙球菌感染是可以用抗生素處理，關鍵在於及早發現、及早用藥。若患者同時已出現敗血症、休克等情況，危險性較高，除了抗生素外，往往還需要其他支援性治療。

預防方面，香港現時有腦膜炎雙球菌疫苗，包括四價疫苗，以及針對B型的疫苗，視乎接種年齡及個人免疫反應，可以提供2至5年的保護期。但要留意，腦膜炎雙球菌疫苗並不屬於常規兒童免疫計劃之內，市民需要到私家醫院或診所接種。

別當普通感冒拖延處理

較高風險人士，例如準備到英國或歐美地區升學，尤其可能入住宿舍的人士，考慮到現時英國的爆發情況，應接種疫苗。另外，雖然香港本地個案不多，但幼兒本身免疫系統較弱，屬於高風險群，建議家長考慮自費，以增加保護。

除疫苗外，日常預防同樣重要，包括正確洗手、保持衞生、避免與患者共享餐具或有親密飛沫接觸。這種細菌並非特別難以清除，日常正確手部衛生及環境清潔，已有相當保護作用。如出現感染個案，患者的密切接觸者在醫生評估後，亦可能需要使用預防性抗生素，以減低發病風險，但這種情況需要醫生評估，並非市民自行服藥預防。

侵入性腦膜炎雙球菌感染來得急、惡化快。若出現高燒、頭痛、頸硬、皮疹、神志不清等症狀，尤其曾身處出現爆發個案的地區，或與患者有密切接觸的人士，必須立即求醫，不應當作普通感冒或發燒而拖延處理。

作者連慰慈是「醫善同行」醫學顧問、感染及傳染病科專科醫生。



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