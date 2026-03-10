非法霸佔濕地變工業養殖　林超英建議圍封追究　何俊賢籲執法

《香港01》揭發有人非法霸佔國際重要濕地拉姆薩爾濕地、三寶樹濕地公園建議範圍內的4.3公頃官地，並建設成高密度養殖場。前天文台台長林超英建議港府應圍封該個養殖場官地，並恢復原本生態，向非法佔用者追究責任及要求賠償，維護政府尊嚴。選委界立法會議員、前漁農界議員何俊賢稱，若養殖場違規，便應按法例處理，業界也不應轉讓「土地使用權」，新霸佔開墾與歷史遺留問題無關。



【01偵查YouTube Playlist】

有人非法霸佔國際重要濕地拉姆薩爾濕地、三寶樹濕地公園建議範圍內的4.3公頃官地，並建設成高密度養殖場。（王海圖攝）

《香港01》周二（10日）揭發香港養魚協進會副理事長蔡偉清的私人公司，涉非法霸佔三寶樹濕地公園建議範圍內的4.3公頃官地，並建設成高密度養殖場。蔡偉清聲稱有該養殖場土地的「使用權」，並且是為香港及業界收集現代化養殖業數據，給漁農署參考。

但地政總署稱該養殖場屬政府官地，無出租紀錄，即屬非法霸佔土地。

前天文台台長林超英建議港府應圍封該個非法霸佔養殖場官地，並恢復原本生態，向非法佔用者追究責任及要求賠償，維護政府尊嚴。（資料圖片／何家達攝）

林超英：幫政府做研究作霸官地藉口 肆無忌憚違法

前天文台台長林超英看畢報道後，質疑地政總署為何對佔用官地一事，仍未執法。他更以宏福苑火災作例子，指出政府多個部門未能及時回應，引發無可避免的巨災。他指非法佔用者霸佔鄰近拉姆薩爾濕地的漁塘官地，傷害自然，並利用官地辦養殖營商獲利，未得批准擅闖官地。

他認為非法佔用者不可以說幫政府或業界做研究，就可肆無忌憚霸佔官地，而且霸佔規模達到公頃級的規模，港府應最低限度，立即把4.3公頃官地圍封，斷絕非法行為，追究刑責及要求賠償損失。

有人非法霸佔國際重要濕地拉姆薩爾濕地、三寶樹濕地公園建議範圍內的4.3公頃官地，並建設成高密度養殖場。（王海圖攝）

選委界立法會議員、前漁農界議員何俊賢稱，三寶樹保育公園既要保育，同時要發展現代化產業。（資料圖片／歐嘉樂攝）

何俊賢：若違規便執法

選委界立法會議員、前漁農界議員何俊賢稱，若養殖場違規，便應按法例處理。他指非法霸佔土地是歷史留下來的問題，政府無更新租約，同時無取締漁民的「土地使用權」。

他認為業界不應該以金錢轉讓濕地的「土地使用權」，應以合作的模式共同經營，政府在三寶樹濕地保育公園規劃時，應令「土地使用權」更加清晰，解決歷史留下來的糾紛。

歷史遺留問題 與新霸佔開墾無關

但是，所謂的歷史留下來的問題，都是指傳統漁塘的「土地使用權」。現時違規霸地的養殖場，屬現代化養殖場，是後天加建的。規劃署及地政總署稱，根據該養殖場所在的土地用途，若未獲城規會的規劃許可，不得進行填土或挖土等工程。

何俊賢表示理解環保人士對保育的關注，但同時該塊漁濕地為漁民養殖為生糊口的方式。他認為三寶樹保育公園既要保育，同時要發展現代化產業，不能只側重環保發展。

故此，他認為港府應以科學為基準，劃分傳統漁塘及現代養殖業的地區，令三寶樹濕地公園規劃達致自然及產業共存，並為業界帶來收益。若業界可牟利，他們同時可將牟利的金錢用作保育，不用只依賴公帑作保育。