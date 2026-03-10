四公頃國際濕地、三寶樹保育公園官地被非法霸佔建工廠化養殖場

施政報告在2023年落實興建三寶樹濕地保育公園，但《香港01》發現有人非法霸佔拉姆薩爾國際濕地公約及三寶樹濕地公園建議範圍內的4.3公頃官地，並正建設成高密度養殖場，包括6個長達100米的跑道養魚場及12個直徑長4米的養蝦池，已鋪設大量水管及巨型隔水布。

地政總署稱查詢的養殖場土地無出租紀錄，會採取適當的執管行動。綠色和平認為此番霸佔和破壞濕地，變成「工廠化」養殖場，不利生物如雀鳥棲息及覓食，更會降低原有濕地吸收及儲池雨水的排洪壓力。



有人非法霸佔拉姆薩爾濕地、三寶樹濕地公園建議範圍內的4.3公頃政府土地，正建設6個跑道養魚場及12個養蝦池。（王海圖攝）

距米埔訪客中心兩分鐘車程

施政報告在2023年落實興建三寶樹濕地保育公園，環境及生態局局長謝展寰稱會提升北部都會區的生境質素和生物多樣性，並會引入現代化、可持續發展的水產養殖業。時任漁護署署長梁肇輝稱會把部份地方規劃成高密度的養殖場。

被非法霸佔的4.3公頃政府土地，位於三寶樹濕地保育公園建議範圍，同時位於國際重要濕地的拉姆薩爾濕地，距離米埔自然保育區的訪客中心也只有兩分鐘車程。

6個長達100米的跑道養魚場，全部都鋪滿巨型隔水布，並正舖設喉管。（葉志明攝）

六跑道養殖場 長100米、鋪滿黑色隔水布

《香港01》記者2月初到場視察，發現該塊4.3公頃土地，有1.6公頃土地改建成六個長條形的跑道養殖場，鋪滿了巨型黑色隔水塑膠布，當中三個養殖池仍有水，其餘養殖池都明顯見到池底仍然有隔水布，供雀鳥休息及覓食的塘壆都鋪設了水管。另外約1.7公頃的土地設有12個圓形養蝦池，每個水池都有隔水布，其中一個水池頂部用藍色塑膠包着，正在鋪設喉管。除了這塊4.3公頃土地外，附近的一塊漁塘都明顯見到有使用巨型隔水布。

記者中午先在米埔訪客中心一帶的大路下車，期間經過養羊的牧場，聞到一陣陣的羊騷味，再走過抽乾水的漁塘。走了約10分鐘後，記者便離遠見到巨大的養蝦池，直徑長達四米，至少相等於兩名記者身高相加，跑道養殖場更為誇張，長度達100米，黑色隔水布在陽光照射下變成燙手，未見雀鳥停留在隔水布上。

約1.7公頃的土地設有12個圓形養蝦池，每個水池直徑至少四米長，設有隔水布。（梁祖饒攝）

其中一個養蝦池頂部用藍色塑膠包着，正在鋪設喉管。（葉志明攝）

擺多部機器及貨櫃 疑為運作及過濾設施

在跑道養殖場及養蝦池中間，擺有多部機器及數個貨櫃，疑是用來運作漁池及過濾的設施，與傳統漁塘有明顯區別。餘下已填平的一公頃土地，則未知用途，現場仍留有渠管接駁的黏貼劑及混凝土石躉，未見到有職員看守，亦未見到掛有公司名字的水牌。比起航拍看到的畫面，記者在現場感到填土的範圍比想像中更為寬廣。

除了這塊4.3公頃土地外，附近的一塊漁塘都明顯見到有使用巨型隔水布（紅圈示）。（王海圖攝）

地政總署：無出租紀錄 採適當執管行動

地政總署稱查詢的養殖場屬於政府土地，但署方無出租該塊土地紀錄。規劃署及地政總署稱，根據該養殖場所在的土地用途，若未獲城規會的規劃許可，不得進行填土或挖土工程。兩部門聯同漁護署進行實地視察及調查，養魚場及養蝦池無注水或運作，地政總署會採取適當的執管行動，規劃署會繼續跟進調查，以確定是否違反計劃大綱圖規定。

有人非法霸佔國際重要濕地拉姆薩爾濕地、三寶樹濕地公園建議範圍內的4.3公頃政府土地，並正建設成高密度養殖場。（王海圖攝）

改劃用途前一個月 漁塘已變跑道養殖場

在2024年3月，規劃署為方便三寶樹濕地公園的建造工程，推動現代化養殖業，土地用途由「自然保育區」改劃成「其他指定用途（濕地保育公園）」。翻查衞星圖片，在2023年2月，4.3公頃土地仍為漁塘，但在2024年2月即改劃成「其他指定用途」前一個月，漁塘已經被抽乾並填土，成為跑道養殖場，養蝦場當時仍是漁塘。到2024年11月，蝦場同樣已抽走池水並填土。

在跑道養殖場及養蝦池中間，擺有多部機器及數個貨櫃，疑是用來運作漁池及過濾的設施。（梁祖饒攝）

綠色和平：「工廠化」養殖場有違濕地保育原意

綠色和平早在2026年1月，已發現這個佔地4.3公頃漁塘被填土，並改建成為「工廠化」的跑道養殖場及圓形養蝦場。綠色和平認為這類「工廠化」的養殖場，鋪設巨型隔水布及混凝土，會阻隔水體及泥底的物質交換，導致水體微生境單一，不利生物如雀鳥棲息及覓食，降低生物多樣性，更會降低原有濕地的「海綿功能」吸收及儲池雨水，增加極端天氣下區內的排洪壓力，有違設立濕地保育公園的原意。

綠色和平認為這類高度依賴硬件建設的「工廠化」養殖，不需要在具高生態價值的濕地建造可在工廈或棕地上進行，質疑使用這類現代化技術的建設，如何確保濕地價值不受損。再者，地點位處拉姆薩爾濕地，香港有責任履行《拉姆薩爾濕地公約》，包括制訂護理和善用這片濕地的管理大綱。

在2023年10月，該個「工廠化」養殖場（黃色圖釘位置）仍是兩個漁塘。（Google Earth）

改劃成「其他用途」 填土不用做環評

2022年位於「自然保育區」、蠔殼圍濕地的「點滴威生物科技有限公司」違規填土，無申請環境許可證，改建成六個用隔水塑膠布的「養蝦池」被罰款4000元，該公司在2024年解散。但是，建議中的三寶樹濕地保育公園，土地用途已改劃成「其他指定用途（濕地保育公園）」，即日後若做土木工程時，毋須做評估去申請環境許可證。

環保署：不屬指定工程 毋須申環境許可證

環保署回覆稱，在三寶樹濕地的養魚場或養蝦池不屬於《環評條例》指定工程，毋須申請環境許可證。署方自2024年起已多次巡查該養殖場，在2026年2月都未有發現違反任何環保法例的情況。規劃署及地政總署則無解釋三寶樹濕地改變土地用途的原因，以及改劃會否破壞濕地生態。

記者在二月底再到訪現場，發現再多兩個漁塘改建成跑道養殖場，期間更遇到該養殖場的其中一名投資者，其他投資者更包括香港新界養魚會副理事長蔡偉清，他們對非法霸地事件均有回應。（詳見另稿）