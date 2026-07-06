三寶樹濕地保育公園官地遭非法霸佔　建九公頃工廠化蝦場

《香港01》在3月揭發4.3公頃拉姆薩爾濕地、三寶樹濕地公園範圍官地被非法霸佔，興建「工廠化」養蝦場。記者6月再發現在三寶樹濕地公園範圍另一處約9公頃、屬國際鳥盟認可的「重要野鳥及生物多樣性棲息地」，有興建「工廠化」養蝦場，現場有人身穿建華集團「港人農地」計劃的衣服，建華副主席亦曾到現場自拍。

政府指，該養蝦場有3公頃是政府土地，遭非法霸佔；另外6公頃為私人地，有未經批准構築物，在3月巡查時有違反城規條例。濕地未經城規會許可，不得填土、挖土，但對比衛星圖和現場所見，濕地兩年前仍完好，今年初已見大規模挖泥及填土。

建華集團指，無佔用相關用地。私人地業主恒基表示，20年前與個別人士簽租約，簽約人非建華，恒基並無搭建土地內的違規構築物。



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三寶樹濕地公園範圍另一處約9公頃土地，屬國際鳥盟認可的「重要野鳥及生物多樣性棲息地」，非法霸佔3公頃官地（紅色範圍）及填土，興建「工廠化」養蝦場。（香港01記者攝）

《香港01》在3月揭發4.3公頃國際重要濕地拉姆薩爾濕地、三寶樹濕地公園範圍官地被非法霸佔及填土，興建「工廠化」養蝦場。報道刊登一星期後，有工人已拆除12個圓形養蝦池及多塊巨型隔水布。

非法霸佔3公頃官地 規模較早前揭發大一倍

記者6月再調查發現，三寶樹濕地保育公園建議範圍的另一處面積約9公頃的新田土地，距落馬洲港鐵站約10分鐘車程，同樣遭非法霸佔官地及填土，興建「工廠化」養蝦場，規模較上次揭發的大一多。

該處是國際鳥盟認可的「重要野鳥及生物多樣性棲息地」，當中有3公頃屬於政府官地。

發展局指地政總署6月22日巡查期間，發現政府土地內有未經批准構築物，已經飭令佔用人停止佔用。

在2024年11月，涉事蝦場位置仍是一片濕地。（Google Earth圖片）

在2026年2月，涉事蝦場已見大規模挖泥及填土。（Google Earth圖片）

私人地業主為恒基

餘下的6公頃私人土地，業主為地產商恒基的附屬公司，由恒基租予個別人士。翻查土地文件，地政總署在2022年已發現有違規構築物未作糾正，署方向業主發警告信並「釘契」。

若佔用人或業主未取得城規會許可，不得做任何填土、填塘或挖土工程，規劃署在今年3月巡查發現，涉事6公頃土地已違反《城市規劃條例》規定，已向業主或負責人發出警告信；6月再實地巡查，表示會對證實到的違例發展採取適當的管制行動。

該塊土地分間成近40個漁塘，每個漁塘都鋪設黑色巨型隔水布，部份漁塘注滿了水，並有水車運作。（香港01記者攝）

40塊巨型隔水布 鋪滿9公頃土地

該塊土地分間成近40個漁塘，每個漁塘都鋪設黑色巨型隔水布，部份塘壆位置已鋪設水管，部份漁塘更注滿了水，有水車運作增加水中氧氣。

現場亦見到有安裝天眼，並設有多條鐵柱架起電線，蝦場有挖泥及填土的痕迹，綠色和平亦曾到該處發現有喉管埋在地底。

「工廠化」養蝦場有安裝天眼，並設有多條鐵柱架起電線。（香港01記者攝）

建三寶樹濕地公園範圍的「工廠化」養蝦場。建華集團副主席凌偉漢有在場自拍。

建華副主席自拍

翻查衛星圖片，2024年6月仍然是一整塊濕地，至2026年2月已見大規模挖泥及填土。Google地圖更標示這個地方為建華蝦場。

《香港01》獲得這個蝦場在6月時落蝦苗的相片，建華集團副主席凌偉漢都有在現場自拍。記者比對自拍照與現場採訪拍攝的圖片，證實是同一個地方。

記者亦接獲現場相片，影到有人在涉事蝦場，身穿「港人農地」衣服。

有人身穿「港人農地」衣服

記者亦接獲現場相片，影到有人在涉事蝦場，身穿「港人農地」衣服。

「港人農地」是建華的最新發展計劃，今年1月舉行啟動禮。環境及生態局局長謝展寰及漁農自然護理署署長黎堅明都有到場，謝展寰上台致辭稱，政府計劃在北部都會區三寶樹濕地公園實施「生態友善漁塘」，促進現代化養殖及自然保育的協同效應。

《香港01》獲得三寶樹濕地公園範圍「工廠化」養蝦場，工人於6月時落蝦苗的相片。

建華集團在1月舉行「港人農地」啟動禮，建華集團副主席凌偉漢（左二）、環境及生態局局長謝展寰（右一）及漁農自然護理署署長黎堅明（右二）都有到場。（環境及生態局 Facebook）

建華：無佔用相關用地 無回覆與蝦場關係

記者致電建華集團副主席凌偉漢，查詢違規事宜，以及會否擔心影響「港人農地」聲譽，他只着記者以電郵聯絡建華傳訊部，並無在電話中回答問題。

建華集團其後書面回應指，沒有佔用任何相關用地。記者再查詢「相關用地」是指官地，還是整個蝦場，並提供建華副主席凌偉漢在蝦場自拍的相片，查詢他們與蝦場有何關係。建華只是重申無佔用任何相關用地，無其他補充。

私人地業主恒基：

20年前與個別人士簽租約 簽約人非建華

恒基地產發言人稱，涉事土地租約在2006年與個別人士簽訂，簽約人士非建華集團，違規構築物亦非由恒基搭建，會提醒租用者須符合租約條款及法例，若違反租約條款會作出適當跟進。

涉事養蝦場漁塘旁邊，有喉管埋在地底。（綠色和平提供）

綠色和平：濕地原記錄90種雀鳥 現不復見

政府近年積極按《漁農業可持續發展藍圖》，推動漁農業現代化及高質量發展，但有環保團體表示漁護署一直未有提供現代化養殖業定義，若生態及現代化養殖業有衝突，要如何取捨。

綠色和平項目主任黃雪媚稱，該塊濕地過去記錄到雀鳥的品種非常多，超過90種，當中41種是保育級別的鳥種，但黃稱他們6月兩次考察時，正值是一個繁殖的高峰季，漁塘最常見的池鷺、小白鷺及小鸊鷉等水鳥會繁殖，但現場都看不見這些雀鳥。

綠色和平項目主任黃雪媚留意到濕地的狀態是非常惡劣，生物多樣性是斷崖式下降。（湯致遠攝）

生物多樣性斷崖式下降

黃雪媚稱綠色和平留意到濕地的狀態是非常惡劣，從業員係將濕地鋪設大型隔水黑膠布，上面還鋪設很多水管及供電設施，這個狀況是導致了9公頃濕地喪失，相等於13個標準足球場，到生物多樣性是斷崖式下降。

最大的環境改變是原本漁塘濕地的自然面貌，黃雪媚舉例，塘底本質是土質物料，現時變成巨型的隔水黑膠布，塘壆都有鋪設瀝青，對濕地造成傷害甚至喪失。她們稱有用儀器測量這些工廠式養殖場的地表溫度，是高達70度，相較附近傳統漁塘高出26度。有研究指出這種高溫是不利生物棲息及繁殖，有機會威脅生物的存活。

綠色和平強調並非反對現代化養殖，只是覺得現代化工廠養殖，不應該出現在國際重要濕地或生態敏感地區，所以他們要求的是合理規劃。綠色和平稱保育公園最大的核心功能是生態保育，綠色和平認為濕地公園必需要生態保育為先，其他元素是次要的考慮。

漁護署：現代化養殖技術無設限 需合法

漁護署稱現代化水產養殖泛指利用創新綠色技術，例如循環水系統及遠端實時環境監控等，署方承認無就現代化養殖技術及工具設立任何限制，但養魚戶在作業時需符合法規。

在該9公頃土地，漁護署稱有三宗「本地塘魚養殖場」登記，因牽涉私隱未獲同意披露個人資料。其中一個養殖場登記人曾於2019年獲批漁業持續發展基金3萬元，購買漁業設備包括潛水泵及電線，署方稱獲批的資助項目與是次查詢所提及的操作無關。

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