三寶樹濕地保育公園官地遭非法霸佔　建九公頃工廠化蝦場

撰文：梁祖饒
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《香港01》在3月揭發4.3公頃拉姆薩爾濕地、三寶樹濕地公園範圍官地被非法霸佔，興建「工廠化」養蝦場。記者6月再發現在三寶樹濕地公園範圍另一處約9公頃、屬國際鳥盟認可的「重要野鳥及生物多樣性棲息地」，有興建「工廠化」養蝦場，現場有人身穿建華集團「港人農地」計劃的衣服，建華副主席亦曾到現場自拍。
政府指，該養蝦場有3公頃是政府土地，遭非法霸佔；另外6公頃為私人地，有未經批准構築物，在3月巡查時有違反城規條例。濕地未經城規會許可，不得填土、挖土，但對比衛星圖和現場所見，濕地兩年前仍完好，今年初已見大規模挖泥及填土。
建華集團指，無佔用相關用地。私人地業主恒基表示，20年前與個別人士簽租約，簽約人非建華，恒基並無搭建土地內的違規構築物。

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三寶樹濕地公園範圍另一處約9公頃土地，屬國際鳥盟認可的「重要野鳥及生物多樣性棲息地」，非法霸佔3公頃官地（紅色範圍）及填土，興建「工廠化」養蝦場。（香港01記者攝）

《香港01》在3月揭發4.3公頃國際重要濕地拉姆薩爾濕地、三寶樹濕地公園範圍官地被非法霸佔及填土，興建「工廠化」養蝦場。報道刊登一星期後，有工人已拆除12個圓形養蝦池及多塊巨型隔水布。

非法霸佔3公頃官地　規模較早前揭發大一倍

記者6月再調查發現，三寶樹濕地保育公園建議範圍的另一處面積約9公頃的新田土地，距落馬洲港鐵站約10分鐘車程，同樣遭非法霸佔官地及填土，興建「工廠化」養蝦場，規模較上次揭發的大一多。

該處是國際鳥盟認可的「重要野鳥及生物多樣性棲息地」，當中有3公頃屬於政府官地。

發展局指地政總署6月22日巡查期間，發現政府土地內有未經批准構築物，已經飭令佔用人停止佔用。

在2024年11月，涉事蝦場位置仍是一片濕地。（Google Earth圖片）
在2026年2月，涉事蝦場已見大規模挖泥及填土。（Google Earth圖片）

私人地業主為恒基

餘下的6公頃私人土地，業主為地產商恒基的附屬公司，由恒基租予個別人士。翻查土地文件，地政總署在2022年已發現有違規構築物未作糾正，署方向業主發警告信並「釘契」。

若佔用人或業主未取得城規會許可，不得做任何填土、填塘或挖土工程，規劃署在今年3月巡查發現，涉事6公頃土地已違反《城市規劃條例》規定，已向業主或負責人發出警告信；6月再實地巡查，表示會對證實到的違例發展採取適當的管制行動。

該塊土地分間成近40個漁塘，每個漁塘都鋪設黑色巨型隔水布，部份漁塘注滿了水，並有水車運作。（香港01記者攝）

40塊巨型隔水布　鋪滿9公頃土地

該塊土地分間成近40個漁塘，每個漁塘都鋪設黑色巨型隔水布，部份塘壆位置已鋪設水管，部份漁塘更注滿了水，有水車運作增加水中氧氣。

現場亦見到有安裝天眼，並設有多條鐵柱架起電線，蝦場有挖泥及填土的痕迹，綠色和平亦曾到該處發現有喉管埋在地底。

「工廠化」養蝦場有安裝天眼，並設有多條鐵柱架起電線。（香港01記者攝）
建三寶樹濕地公園範圍的「工廠化」養蝦場。建華集團副主席凌偉漢有在場自拍。

建華副主席自拍

翻查衛星圖片，2024年6月仍然是一整塊濕地，至2026年2月已見大規模挖泥及填土。Google地圖更標示這個地方為建華蝦場。

《香港01》獲得這個蝦場在6月時落蝦苗的相片，建華集團副主席凌偉漢都有在現場自拍。記者比對自拍照與現場採訪拍攝的圖片，證實是同一個地方。

記者亦接獲現場相片，影到有人在涉事蝦場，身穿「港人農地」衣服。

有人身穿「港人農地」衣服

記者亦接獲現場相片，影到有人在涉事蝦場，身穿「港人農地」衣服。

「港人農地」是建華的最新發展計劃，今年1月舉行啟動禮。環境及生態局局長謝展寰及漁農自然護理署署長黎堅明都有到場，謝展寰上台致辭稱，政府計劃在北部都會區三寶樹濕地公園實施「生態友善漁塘」，促進現代化養殖及自然保育的協同效應。

《香港01》獲得三寶樹濕地公園範圍「工廠化」養蝦場，工人於6月時落蝦苗的相片。
建華集團在1月舉行「港人農地」啟動禮，建華集團副主席凌偉漢（左二）、環境及生態局局長謝展寰（右一）及漁農自然護理署署長黎堅明（右二）都有到場。（環境及生態局 Facebook）

建華：無佔用相關用地　無回覆與蝦場關係

記者致電建華集團副主席凌偉漢，查詢違規事宜，以及會否擔心影響「港人農地」聲譽，他只着記者以電郵聯絡建華傳訊部，並無在電話中回答問題。

建華集團其後書面回應指，沒有佔用任何相關用地。記者再查詢「相關用地」是指官地，還是整個蝦場，並提供建華副主席凌偉漢在蝦場自拍的相片，查詢他們與蝦場有何關係。建華只是重申無佔用任何相關用地，無其他補充。

私人地業主恒基：
20年前與個別人士簽租約　簽約人非建華

恒基地產發言人稱，涉事土地租約在2006年與個別人士簽訂，簽約人士非建華集團，違規構築物亦非由恒基搭建，會提醒租用者須符合租約條款及法例，若違反租約條款會作出適當跟進。

涉事養蝦場漁塘旁邊，有喉管埋在地底。（綠色和平提供）

綠色和平：濕地原記錄90種雀鳥　現不復見

政府近年積極按《漁農業可持續發展藍圖》，推動漁農業現代化及高質量發展，但有環保團體表示漁護署一直未有提供現代化養殖業定義，若生態及現代化養殖業有衝突，要如何取捨。

綠色和平項目主任黃雪媚稱，該塊濕地過去記錄到雀鳥的品種非常多，超過90種，當中41種是保育級別的鳥種，但黃稱他們6月兩次考察時，正值是一個繁殖的高峰季，漁塘最常見的池鷺、小白鷺及小鸊鷉等水鳥會繁殖，但現場都看不見這些雀鳥。

綠色和平項目主任黃雪媚留意到濕地的狀態是非常惡劣，生物多樣性是斷崖式下降。（湯致遠攝）

生物多樣性斷崖式下降

黃雪媚稱綠色和平留意到濕地的狀態是非常惡劣，從業員係將濕地鋪設大型隔水黑膠布，上面還鋪設很多水管及供電設施，這個狀況是導致了9公頃濕地喪失，相等於13個標準足球場，到生物多樣性是斷崖式下降。

最大的環境改變是原本漁塘濕地的自然面貌，黃雪媚舉例，塘底本質是土質物料，現時變成巨型的隔水黑膠布，塘壆都有鋪設瀝青，對濕地造成傷害甚至喪失。她們稱有用儀器測量這些工廠式養殖場的地表溫度，是高達70度，相較附近傳統漁塘高出26度。有研究指出這種高溫是不利生物棲息及繁殖，有機會威脅生物的存活。

綠色和平強調並非反對現代化養殖，只是覺得現代化工廠養殖，不應該出現在國際重要濕地或生態敏感地區，所以他們要求的是合理規劃。綠色和平稱保育公園最大的核心功能是生態保育，綠色和平認為濕地公園必需要生態保育為先，其他元素是次要的考慮。

漁護署：現代化養殖技術無設限　需合法

漁護署稱現代化水產養殖泛指利用創新綠色技術，例如循環水系統及遠端實時環境監控等，署方承認無就現代化養殖技術及工具設立任何限制，但養魚戶在作業時需符合法規。

在該9公頃土地，漁護署稱有三宗「本地塘魚養殖場」登記，因牽涉私隱未獲同意披露個人資料。其中一個養殖場登記人曾於2019年獲批漁業持續發展基金3萬元，購買漁業設備包括潛水泵及電線，署方稱獲批的資助項目與是次查詢所提及的操作無關。

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四公頃國際濕地、三寶樹保育公園官地被非法霸佔建工廠化養殖場三寶樹濕地霸佔者為養魚會理事　認買使用權不合法　政府指無出租國際濕地淪工廠化養殖場　01揭發後即拆　違法者漁護署資助照批三寶樹濕地公園擬縮細　土拓署研魚塘合併保生態　稱勿拘泥面積三寶樹濕地公園第一期今年底展開　餘下期數建旅遊中心、教育設施
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