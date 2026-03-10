三寶樹濕地霸佔者為養魚會理事　認買使用權不合法　政府指無出租

《香港01》發現有人非法霸佔4.3公頃國際重要濕地拉姆薩爾濕地、三寶樹濕地公園建議範圍官地，追查下揭發霸佔者為「米埔綠色科技養殖有限公司」，他們聲稱用300多萬元買下漁塘的「使用權」，公司其中一名董事為香港新界養魚協進會副理事長蔡偉清。

蔡偉清承認為佔用人及12個圓形養蝦池屬違規，亦承認所謂購買使用權並不合法。兩名投資者說法有出入，一人表示並非為獲利，另一人則期待年賺千萬。地政總署指涉事地段為政府土地，並無出租紀錄。



有人非法霸佔4.3公頃國際重要濕地拉姆薩爾濕地、三寶樹濕地公園建議範圍官地，追查下揭發霸佔者為「 米埔綠色科技養殖有限公司」。（王海圖攝）

《香港01》發現有人非法霸佔國際重要濕地拉姆薩爾濕地、三寶樹濕地公園建議範圍內的4.3公頃政府土地，並正建設成高密度養殖場，包括6個長達100米的跑道養魚場及12個直徑長4米的養蝦池。

地政總署：無出租紀錄

規劃署及地政總署稱，根據該養殖場所在的土地用途，若未獲城規會的規劃許可，不得進行填土或挖土工程。地政總署稱查詢的養殖場屬於政府土地，但署方無出租該塊土地紀錄。

有人非法霸佔4.3公頃國際重要濕地拉姆薩爾濕地、三寶樹濕地公園建議範圍官地，追查下揭發霸佔者為「 米埔綠色科技養殖有限公司」。（王海圖攝）

聲稱300萬元買下「使用權」 與政府洽談中

記者2月底再次到訪該養殖場，發現相鄰共1.2公頃的兩個漁塘，同樣都改建成跑道養殖場，期間更遇到興建養殖場的投資者王津德。王津德為米埔綠色科技養殖有限公司董事，他指自己用了300多萬元購入土地的「使用權」，合共投資了600多萬元，他稱「使用權」有用私人名字登記，與地政總署所說的無出租紀錄不同。

王津德稱整個養殖場都為養蝦池，他是負責生產技術等內部問題，另一名投資者蔡生則負責與政府洽談。王津德稱中國最新的養蝦技術已經是第五代，但香港現時仍然是第一代，十分落後，所以漁護署讓他們做樣辦出來。王津德指有關說法是，由蔡生兩年多前已跟漁護署談好，讓他們做樣辦出來。

涉違規霸佔養殖場的投資者王津德表示，用了300多萬元購入土地的「使用權」，合共投資了600多萬元。（梁祖饒攝）

董事為養魚協會副理事長 曾違規填塘

翻查資料，米埔綠色科技養殖有限公司有三名董事，除王津德外，還有兩名董事，其中之一的蔡偉清，就是他口中一起合作的蔡生。蔡偉清是香港新界養魚協進會副理事長、職訓局現代水產養殖文憑課程義務導師及荃灣北分區委員會委員。

在2016年，蔡偉清在元朗牛潭尾的「綠化地帶」私人土地，興建現代化養殖場，涉違規填塘或填土，把泥池改建水泥池。他在2020年向城規會覆核填塘的申請，最後獲有條件批准許可填塘，要求他盡量恢復原有漁塘的面積。

餘下的一名董事則持泰國護照，他是海南正源水產研究院董事，持有米埔綠色科技養殖公司兩成股份，王津德及蔡偉清各持四成。

香港新界養魚協進會副理事蔡偉清（右三）介紹牛潭尾漁塘的養殖模式。（優質養魚場計劃Facebook圖片）

承認買賣官地「使用權」並不合法 為民間做法

記者成功聯絡蔡偉清，他稱米埔的養殖場並不是由漁護署叫他們做的，是自資發展及收集數據給漁護署參考，描繪一下香港的現代養殖業應如何發展。他承認現時違規的是12個圓形養蝦池，因政府指養蝦池導致漁池的水面面積減少，但他否認填土及挖泥。他們稱會下周與漁護署及地政署等部門開會，並指米埔面積有100公頃，他們用作試驗的地方少於0.1％，對環保不大影響，期望可說服相關部門。若政府依然不同意設有圓形養蝦池，他們就會拆了它。

對於非法霸佔三寶樹濕地的漁塘，蔡偉清解釋是歷史留下來的問題，政府約30年前就不再租地給漁戶，只有數戶仍可承租。他指漁戶在漁塘養地做了一百幾十年，若果完全違規的，政府很早就執法，反問政府現時為何收地時會補償青苗費給我們。他指政府不承認我們的合法租用權，但又不能否認傳統的做法，故此他們認為自己並非「非法霸佔」官地，視乎你看事件的角度。

約1.7公頃的土地設有12個圓形養蝦池，每個水池直徑至少四米長，設有隔水布。（梁祖饒攝）

6個長達100米的跑道養魚場，全部都鋪滿巨型隔水布，並正舖設喉管。（葉志明攝）

聲稱轉讓漁護署漁塘登記

蔡偉清聲稱王津德買的「使用權」，是漁護署優質養殖場的漁塘登記及拉姆薩爾濕地公約在觀鳥會的漁塘登記。他稱兩個登記都會有補助，若政府收地補償青苗費，都是看這兩個登記。他指「使用權」是民間轉讓得來，政府是不承認的。他承認買賣這些登記是灰色地帶，在法例上是不合法的，但民間普遍都用是這個方法。

記者2月底再次到訪該養殖場，發現相鄰共1.2公頃的兩個漁塘，同樣都改建成跑道養殖場。（葉志明攝）

兩投資者說法有出入

他表示自己在這個項目投資了很多錢，養魚是一個蝕本生意，已虧損了一千幾百萬元。他們在3月就開始養蝦，都想收集到有關數據。他強調該養殖場不是生意，是為香港及業界做，不牽涉個人利益。

但另一名投資者王津德卻稱，政府在6月份會收回土地，會賠償魚苗的費用，他們仍可繼續做，但政府要收回土地要即時離開，頂多是做多一年、半年。他指香港養蝦場產量約500斤，他們可生產多9倍，可生產5,000斤。王津德表示，若果樣辦做得好，獲政府全部批准做養蝦池，每年便可袋1000萬元，一年便可回本。他同時向記者表示不擔心蝕錢，「我怕什麼呢 ，輸便輸，你都沒有辦法，政府不准做便算」。