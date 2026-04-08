國際濕地淪工廠化養殖場　01揭發後即拆　違法者漁護署資助照批

《香港01》在3月揭發有人涉非法霸佔4.3公頃國際拉姆薩爾濕地公約中的三寶樹濕地保育公園官地，改建成「工廠化」養殖場。記者在報道發布一星期後重返現場，有工人正運走巨型隔水布，12個圓形養蝦池已拆除。

涉事的4.3公頃漁塘有兩個養殖場登記，其中一個登記獲得「漁業持續發展基金」五萬元設備資助。養殖場登記或基金申請資格，均須有地權或土地使用權，但地政總署明確指出該塊漁塘無任何出租紀錄，即登記人不符資格，霸地卻獲取資助。

漁護署無回應漁業基金有否成為資助霸地者的漏洞，只稱基金無區分漁戶在官地或私人地上進行，旨在資助漁戶提升設備，推動可持續發展。署方回覆記者查詢後，列明養殖場登記「申請資格」的官方文件從漁護署官網下架。



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記者在刊登報道一星期後重返現場，有工人正在用夾斗車，夾走相鄰跑道養殖場的六塊巨型隔水布。（梁祖饒攝）

《香港01》在3月揭發香港新界養魚協進會副事理長蔡偉清的公司，涉嫌非法霸佔4.3公頃國際拉姆薩爾濕地公約中的三寶樹濕地保育公園建議範圍的政府土地，將漁塘改建成「工廠化」養殖場。天文台前台長林超英看過報道後，建議政府圍封漁塘追究責任。

《香港01》發現有人涉非法霸佔三寶樹濕地保育公園建議範圍官地，改建成「工廠化」養殖場。（資料圖片／王海圖攝）

12圓形養蝦池已拆除

記者在報道發布一星期後重返現場，12個圓形養蝦池已經拆除，變回一個大漁塘。有工人正在用夾斗車，夾走相鄰跑道養殖場的六塊巨型隔水布，期間司機駕走載滿隔水布的夾斗車，塘壆位置仍然擺有多塊巨型隔水布，另一邊塘壆的貨櫃都已搬走。

涉非法霸地的蔡偉清及其拍檔王津德，當時跟記者說用300多萬元「買下」漁護署的「養殖場登記」，聲稱可以取得資助，日後政府收地亦可取得「青苗費」作補償。

《香港01》發現有人涉非法霸佔三寶樹濕地保育公園建議範圍官地，改建成「工廠化」養殖場，包括12個圓形養蝦池。（資料圖片／王海圖攝）

記者在報道刊登一個星期後，重返非法霸佔的養殖場，12個圓形養蝦池已拆除，變回一個漁塘。（梁祖饒攝）

養殖場登記人曾獲五萬元資助

但非法霸佔政府土地破壞生態，是否真的可以得到公帑資助或補償？漁護署稱該塊4.3公頃漁塘有兩個登記養殖場，署方最後收到更新登記人資料，分別為2021年9月及2024年5月，其中一個養殖場登記人曾申請「漁業持續發展基金」的漁業設備提升項目，包括製冰機、增氧機及魚艇等設備獲資助5萬元，但漁護署稱獲批的資助與最近報道所提及的操作無關；另一名養殖場登記人無申請資助的紀錄。漁護署稱未獲當事人同意，無法披露兩名登記人名稱。

翻查「漁業持續發展基金」的獲批項目，有三間公司獲批漁業設備提升項目，包括香港新界養魚協進會、盈晞有限公司及新漁有限公司，當中香港新界養魚協進會在2019年至2022年期間，為115名塘魚養殖漁民申請資助，獲批約395萬元，即平均每名漁民取得約3.4萬元。

記者在刊登報道一星期後重返現場，跑道養殖場的六塊巨型隔水布被拆去，有工人正在用夾斗車夾走隔水布。（梁祖饒攝）

養殖場登記要求有地權 漁護無回答為何批出登記

漁護署指的兩個養殖場登記，是來自「本地塘魚養殖場自願登記計劃」，申請資格列明申請人要取得相關地權或使用權。但根據地政總署明確表示，該塊4.3公頃政府地並無出租紀錄。究竟漁護署是憑什麼文件批出這兩個養殖場登記？

「本地塘魚養殖場自願登記計劃」的申請資格文件，列明申請人要取得相關地權或使用權。地政總署指非法霸佔的漁塘無出租紀錄，但漁護署卻批出兩個養殖場登記，這份文件在記者獲回覆後亦已下架。

漁護回覆後下架「申請資格」文件

漁護署無回覆憑什麼土地文件批出養殖場登記，只稱計劃純屬自願性質。署方收集所得的資料，主要供參考及聯絡之用，向養殖戶提供技術支援，協助業界提升管理水平及生產質素。記者獲得漁護署回覆後，發現「本地塘魚養殖場自願登記計劃」的申請資格文件已下架。

漁業基金同樣要求有地權

另外，非法霸地者又為何可取得「漁業持續發展基金」漁業設備提升項目的5萬元資助？翻查申請文件，申請人須持有養殖場租賃協議、政府土地契約、為塘魚養殖場經營者的聲明或宣誓、或參與「優質養魚場計劃」/「本地塘魚養殖場自願登記計劃」的紀錄，但非法霸佔者沒有政府土地契約及租賃協議，只可透過「優質養魚場計劃」/「本地塘魚養殖場自願登記計劃」登記申請，但兩個計劃都分別列明「須確保已擁有其養殖場所佔用土地的合法使用權」 及「要取得相關地權或使用權」，即非法霸地者不符合「漁業持續發展基金」的申請資格。

涉非法霸佔的「工廠化」養殖場，本放在塘壆位置的貨櫃已被搬走。（梁祖饒攝）

「養殖場登記」變合資格取資助

但是，由於漁護署疑涉違規承認涉事漁塘有「養殖場登記」，變相霸地者合資格申請「漁業持續發展基金」漁業設備提升項目的5萬元資助。

漁護署無回覆「漁業持續發展基金」有否成為資助霸地者的漏洞，只稱基金下的漁業設備提升項目，無區分漁民在政府土地或私人土地上進行，只是旨在資助從事捕撈漁業及養殖業的漁民提升漁業設備，推動可持續發展。

《香港01》發現有人涉非法霸佔三寶樹濕地保育公園建議範圍官地，改建成「工廠化」養殖場。（資料圖片／王海圖攝）

無回應買賣登記權有否違法

對於有人以300多萬元「轉讓」養殖場登記，漁護署稱登記不授予任何土地使用權，署方的登記只供技術支援及聯絡之用，不涉及土地使用權或業權的法律轉讓，無回應買賣登記權有否違法。

若有人非法霸佔三寶樹濕地的政府地，日後政府最終收地，霸地者又可否獲得青苗費補償呢？地政總署無回答，但對於這次《香港01》揭發的濕地，地政總署稱完成評估並確認資格後，可獲發相關特惠津貼，包括青苗補償。署方稱青苗補償金額是按受影響農作物的市值評估，與土地屬私人或政府土地無關，而《香港01》揭發霸佔的濕地個案，署方未接獲青苗補償申請，所以無發放任補償。