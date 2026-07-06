3男女騙人到元朗僻靜處搶劫　有女事主被迫吃草兼非禮　7.14判刑

六旬司機與一名年輕女子涉串謀他人，先後誘騙多名事主到元朗僻靜處。事主到埗後，遭數名男子毆打和行劫。案中唯一女事主為追討報酬，遭人帶到元朗一涼亭，被迫吃草和脫光衣服自慰。另一名不相識的男事主則在威嚇下，舔該女事主的下體。六旬司機和年輕女子經審訊後，被裁定搶劫等3罪成。此外，同案另一名男被告認罪，並在審訊時作供。三人的案件(HCCC410、411/2024)原定於今(6日)在高等法院判刑。法官譚耀豪指，因涉及多名被告和多項控罪，押後至下周二(14日)判刑。



3被告1認罪2經審訊裁罪成

男被告麥劍文（65歲，的士司機）和女被告侯恩琪（23歲），同被控一項搶劫罪，指他們和其他人於2020年11月22日，搶劫馮姓事主一部流動電話、5張銀行卡，以及趙姓女子戶口的3.79萬元，這控罪女被告罪成，男被告則被裁定交替性的勒索罪成。

女被告另被控1項搶劫和2項企圖搶劫罪，指她和其他人於同月20日，搶劫陳姓事主一個銀包、兩部流動電話、一張銀行卡和其戶口內的7萬元；及於同月22日企圖搶劫X和伍姓事主，這3項控罪中，女被告只被裁定1項搶劫及1項企圖搶劫罪成，其中一項企圖搶劫罪不成立，即女被告共有3項罪成。

此外，同案男被告劉家裕(27歲)已承認3項搶劫罪，並在本案審訊時作供。

３名被告早前向高等法院呈上書面求情，下周判刑。(黃浩謙攝)

3名被告已作書面求情

三名被告的代表大律師今指，已呈交書面求情。此外，劉的代表大律師指，劉另涉及一宗毒品相關案件，該案將於7月8日答辯。法官則指，因涉及多名被告和多項控罪，押後至7月14日判刑。

受審兩被告共涉4宗劫案

控方案情指，審訊共涉4宗搶劫和企圖搶劫案，女被告曾和多名事主見面，然後一同乘搭的士到元朗偏僻處。事主到埗後被多人襲擊，繼而遭搶劫或企圖搶劫。男被告只涉其中一件搶劫事件，曾開的士接載馮姓事主。

有男事主應網上招聘廣告而被騙到元朗

陳姓男事主於審訊時供稱，在2020年11月19日看到日薪700元的網上招聘廣告，遂根據資料致電一名叫「Feebee」的女子。兩人翌日晚上9時許，在元朗水邊圍邨見面。「Feebee」稱要乘的士到一個地方見她的老闆，兩人遂乘搭一輛市區的士，約10分鐘後到達元朗大江埔村關帝廟外。

曾遭木棍毆打搶銀包及脫光衣服拍裸照

陳稱下車後，遭多名男子毆打，期間有人以木棍襲擊他，「Feebee」則站在一旁觀看。此外，當時有人誣衊陳欠他的款項。陳被搶去銀包和兩部電話，又被迫脫去衣服，有人則用手機拍下陳的祼照。此外，陳按指示致電一名姨姨，著她轉帳款項至陳的戶口，該些款項其後被提取或轉走。

女事主X想追收報酬被騙到元朗

女事主X供稱曾替一名叫「阿B」的人工作，但被拖欠部份報酬。至2020年11月21日晚上，她按「阿B」指示到元朗西鐵站，並登上一輛的士，當時女被告已坐在後座。約10分鐘後，的士駛至一個涼亭，X見到多名持棍的男子步向的士，她不肯下車，有男子打開車門把她拉下車，女被告亦推她。X下車後，的士和女被告便離開。

未能借錢被迫吃草

X指，現場5名男子把她帶上山，到達一個平地。眾人開始襲擊X，又指責她X令他們的老闆投資失利，因此需要賠償。X否認其事，仍被迫致電上司、父親和一名朋友，求借5萬元均不果。X因未能借錢，被迫吃草。

被毆打男子被下令舔女事主X下體

其後，一名叫「志文哥」的男子要她脫下所有衣服自慰，然後拍下照片和影片。拍攝後，另一名男事主被押上山並遭毆打致流血。此外， 該事主被迫令舔X下體，期間有人拍攝。至凌晨約4時，一輛的士抵達，司機和車上的女被告下車。X則被蒙眼和帶上的士，離開現場。根據控方案情，X所指的男事主為其中一罪所指的伍姓事主，而女被告被裁定涉及該男事主的企圖搶劫罪不成立。

亦有男事主用交友程式後被騙到元朗

案中另有一名馮姓男事主是透過交友程式認識女被告，兩人在旺角酒吧飲酒後，女被告著馮送她回家，兩人因此登上的士。馮帶到僻靜處後遭毆打，並被取走提款卡提款，馮最後由男被告駕駛的士載走。