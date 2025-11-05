誘騙多人到郊外搶劫　逼自慰舔私處　兩男一女囚1年10個月至9年半

5名男女先後被騙到元朗鄉郊，遭多名男子毆打和搶劫。該些男子不但拍下事主祼照，又迫令他們向親友借錢。其中一名女事主被迫吃草後，再被勒令脫下衣服自慰，另一名男事主亦在威嚇下，舔該女事主的下體。期間，現場男子拍下該些片段。涉案參與搶劫的兩名男子，和一名提供戶口收款的女子，今(5日)在高等法院承認搶劫、勒索和刑事恐嚇等14罪。法官譚耀豪判刑時指，本案涉及犯罪集團，該些無辜的事主在郊外遭人虐待和暴力對待，最終判涉案兩男分別監禁9年半和5年8個月，提供戶口收款的女子則被判囚1年10個月。



三名被告分別為陳逸衡(26歲)、梁俊華(26歲)和張毓嬋(27歲，女)，承認搶劫、企圖搶劫、勒索、刑事恐嚇和以威脅或恐嚇手段促使非法性行為等14罪。其中陳逸衡涉及12罪，其中4罪亦涉及梁俊華。張毓嬋則另外涉及兩項串謀洗黑錢罪，涉款約26萬元。

案情指，本案涉及的5次事件，在2020年11月6至22日發生。其中陳涉及全部事件，梁則涉及最後一次事件。

多名事主被拍下祼照

首名事主為一名梁姓男子，他於Facebook看到招聘工作的帖文，並致電查詢。於2020年11月6日晚上，他按指示到元朗，並跟隨一名女子登上的士。他們在一個鄉郊地方下車，隨即遭陳和另外三名男子襲擊，當中有人持士巴拿施襲。眾人要梁交出銀包和手機，又以其提款卡提取3000元。他們又拍下梁的祼照，要他之後轉帳1.5萬元。梁離開後報警，其母親則到1收梁的祼照。

另一名陳姓事主亦遭以同樣方法，被騙到元朗偏僻之處。陳在該處被拳打腳踢，和被拍下祼照。眾人又搶去陳的銀包和兩部手機等，和用他的提款卡提取7萬元。

案情亦指，女事主X於同年9月認識一名網友，對方其後稱會償還欠她的款項，騙她到元朗鄉郊。她在該處被5名男子包圍，其中一名叫「志文哥」的男子，指責X令他的老闆投資失利，要她賠償。她被毆打後，致電友人借錢但不果。

女事主X被拍下持身分證和自慰的影片

X被迫吃草，和脫下衣服。「志文哥」又拍下X手持身分證和自慰的影片。其後，「志文哥」毆打另一名稍後到達的男事主，並要他舔X的下體。該男事主因被威嚇而舔X的下體，期間有人拍片。

至於第五名馮姓事主透過交友程式認識一名女子，兩人出外見面，馮並陪同對方返回元朗的住所。惟他們乘搭的士到郊外時，馮便起疑，但遭陳等人拖出車外。馮被多人拳打腳踢，有人更以木棍施襲。他們指馮該女子的男友，要替她還債，並搶去其提款卡，提取2000元。其後，馮致電妻子，著她轉帳3萬元。馮被拍下祼照後，最終獲放行。

法官指本案涉及犯罪集團

三名被告先後被捕，其中梁俊華指在最後一次事件中，負責看守馮姓事主；女被告張毓嬋指自己提供戶口。

法官判刑時，事主被騙到偏僻之處，遭多人暴力對待，期間有人使用武器。此外，他們遭拍下祼照。同時，本案涉及犯罪集團。就陳聲稱自己不是主腦，但法官則指他積極參與，判他監禁9年半。法官又指，梁亦是犯罪集團成員，判他監禁5年8個月。至於涉及兩項串謀洗黑錢罪的張，則被判囚1年10個月。

案件編號：HCCC411/2023