騙人到元朗搶劫案　女事主未能付款被迫吃草　再遭被押男子舔下體

兩男女涉與他人騙多名男女到元朗僻靜處行劫案，今（13日）在高等法院續審，案中一名女事主作供，她稱為取回被拖欠的酬勞，而被騙到案發地點，她到埗後先遭5男毆打，又迫她致電3人借錢，她借不到錢便遭被眾人迫吃草，之後又被迫脫光衣服自慰，期間有人影相。她後來見到有人把一名男子押上山，她見該男子亦遭人毆打及迫借錢，眾人又恐嚇他倆若未能付款，會把他們帶返內地，並出賣他們的器官，眾人又要該男子舔她的下體。



至凌晨時份，有一部的士出現，她見眾人對該司機頗為尊敬，該司機提眾男不要打她，因她是女人，她之後便被懞眼送走。



男被告麥劍文（65歲，的士司機），和女被告侯恩琪（23歲），同被控一項搶劫罪，指他們和其他人於2020年11月22日，搶劫馮男事主手機、5張銀行卡，以及趙姓事主3.79萬元。女被告另被控1項搶劫和2項企圖搶劫罪，指她和其他人於同月20日，搶劫陳事主銀包電話及7萬元；及於同月22日企圖搶劫X和伍姓事主。

男被告麥劍文和女被告侯恩琪在高等法院受審。(黃浩謙攝)

曾為人到澳洲探監想追討酬勞

女事主X供稱，於2019年時替一名「阿B」的人工作，到澳洲的監獄探訪一個囚犯。惟「阿B」只付她1萬元報酬，仍欠她2萬元。至2020年11月21日晚，X收到「阿B」訊息，著她到元朗西鐵站，並指有一名女子會陪X取回報酬。X晚上11時半到達西鐵站的巴士站，其後一輛的士到達接她，當時女被告侯恩琪亦坐在後座。

女被告在的士上稱稍後可取款

X指女被告在車程上向她稱：「等一陣就可以攞到錢。」約10分鐘後，的士駛至一個涼亭，X見到多名持棍的男子步向的士，她不肯下車，有男子打開車門把她拉下車，女被告亦推她。X下車後，的士和女被告便離開。

到埗遭5男襲擊及被下令跪下

X指，現場共有5名男子。他們把X帶上山，到達一個平地，並開始襲擊X。其中一名叫「志文哥」的男子掌摑她，她被下令跪下後，遭一名男子踩背。眾人又迫她打電話向他人索熱款，稱「玩個遊戲」，給予她三個打電話的機會。

未能借錢被迫吃草

X庭上補充，該些男子指責X，令他們的老闆投資失利，因此需要賠償。X向該些男子否認有其事，但仍被迫致電上司、父親和一名朋友，求借5萬元，但三人都不肯借錢。X因未能借錢，被迫吃草。

眾男恐嚇把兩事主送到內地賣器官

其後，「志文哥」要她脫下所有衣服自慰，然後拍下照片和影片，才讓她穿回衣服，但不許她穿內衣褲。拍攝後，X見到男一名男事主被押上山。現場男子毆打該男事主致流血，又問他索款。他們又威脅X和該名男事主，若兩人未能付錢，便會送他們至內地，賣掉他們的器官。

眾男迫男事主舔X下體

X續指，有男子要X脫褲，和迫令男事主舔X下體，期間有人拍照。此外，該男事主當時亦有盡力向他人借款，但X不記得他是否借到錢。

的士司機提眾男不要打X因她是女人

至凌晨約4時，一輛的士扺達，司機和車上的女被告下車。X指，現場男子對司機頗為尊敬，稱呼他為「老豆」。司機則提醒現場男子勿打男事主的頭，又向X稱因她是女士，著現場男子不要打她。X其後被蒙眼，然後帶上的士，離開現場。

代表女被告的大律師盤問時指，X乘搭的士到涼亭時，同車女子沒有推X下車。此外，該女子也不是X在凌晨四時許見到的女子，X不同意。

案件編號：HCCC410/2023