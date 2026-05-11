騙人到元朗搶劫案　男事主應徵工作被誘上車　被迫脫衣包括內褲

兩男女涉與多人騙多人到元朗僻靜處毆打拍裸照行劫案續審，一名男事主今（11日）在高等法院作供，他稱在網上看到一份日薪700元的招聘廣告後，和一名叫「Feebee」的女子聯絡，該女子稱要見她的老闆，兩人遂乘搭的士到元朗大江埔村。惟他在埗即被在場多名男子毆打，又被迫脫光衣服包括內褲，更被拍下裸照，他因受傷和感驚慌，按指示致電女親友轉錢到其戶口，又講出提款卡密碼，其戶口內的7萬元亦被人轉走。



兩被告同被控1罪 女被告另涉3罪

男被告麥劍文（65歲，的士司機），和女被告侯恩琪（23歲），同被控一項搶劫罪，指他們和其他人於2020年11月22日，搶劫馮姓事主一部流動電話、5張銀行卡，以及趙姓女子戶口的3.79萬元。

女被告另被控1項搶劫和2項企圖搶劫罪，指她和其他人於同月20日，搶劫陳姓事主一個銀包、兩部流動電話、一張銀行卡和其戶口內的7萬元；及於同月22日企圖搶劫X和伍姓事主。

控方案情指，女被告負責誘騙事主到元朗，男被告負責開車接載事主，其控罪只涉及馮姓事主。

男被告麥劍文和女被告侯恩琪在高等法院受審。(黃浩謙攝)

陳事主原想應徵日薪700元工作

陳姓男事主今供稱，他在2020年11月19日，在網上看到一份日薪700元的招聘廣告，他根據資料致電一名叫「Feebee」的女子。兩人翌日晚上9時許，在元朗水邊圍邨見面，當時「Feebee」稱要乘的士到一個地方見她的老闆。

到埗被打Feebee在旁睇戲

兩人因此登上一輛市區的士，約10分鐘後到達元朗大江埔村關帝廟外。陳稱他下車後抽煙，並和「Feebee」聊天。期間，一名男子突然拳打陳的眼，令他倒地。多名男子繼而對陳拳打腳踢，亦有人以木棍襲擊他，「Feebee」則站在一旁觀看，猶如「睇戲」。此外，當時有人指陳欠他的款項，但陳庭上強調沒有欠該人錢。

被搶財物兼被迫脫衣包括內褲

陳續指，該些人取去其銀包和兩部電話，又迫他脫去衣服，包括內褲，有人用手機拍下陳的祼照。此外，陳按指示致電一名姨姨，著她轉帳款項至陳的戶口，他亦被要求說出提款卡密碼。

覺人身安全受威脅致致電姨姨

陳稱當時覺得人身安全受威脅，故致電姨姨轉帳，及說出提款卡號碼，又稱當時已受傷和感到驚慌，只想盡快離開。

被人套上眼罩後被送返元朗

「Feebee」和另一名男子取走他的提款卡後，乘的士離開，兩人在約45分鐘至1小時後回來。陳被套上眼罩和帶上的士，並被送返元朗。陳稱其姨姨有把7萬元轉至其戶口，該些款項之後遭提取或轉走。

控方問陳該「Feebee」是否在庭，陳回應：「而家唔好好認得，唔知喺唔喺度。」

案件編號：HCCC410/2023