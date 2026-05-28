騙人到元朗搶劫　有女事主被迫吃草遭陌生男舔下體　兩男女罪成

六旬司機與一名年輕女子涉嫌串謀他人，誘騙多名人士到元朗僻靜處，再由另外數名男子毆打，及誣蔑他們欠債並拍下他們的裸照及搶劫。本案涉及3男1女事主，有人應網上求職廣告，或是用交友程式時被誘見面而被展轉帶到現場。案中唯一女事主則為追討報酬時遭人帶到元朗一涼亭，她除了被多男迫脫光衣服自慰，並遭同被騙到現場的陌生男事主，眾人更迫男事主當眾舔女事主下體。



兩名男女被告被指有份接洽及載涉案的事主，他們否認串謀搶劫，4女3男陪審團退庭近兩天，一致裁定女被告2項搶劫及1項企圖搶劫罪成，任的士司機的男被告脫搶劫罪，但交替控罪勒索罪成。法官譚輝豪把案件押後到7月6日判刑，期間被告還押。



男女被告分別1及及3項罪成

男被告麥劍文（65歲，的士司機）和女被告侯恩琪（23歲），同被控一項搶劫罪，指他們和其他人於2020年11月22日，搶劫馮姓事主一部流動電話、5張銀行卡，以及趙姓女子戶口的3.79萬元，這控罪女被告罪成，男被告則被裁定交替性的勒索罪成。

女被告另被控1項搶劫和2項企圖搶劫罪，指她和其他人於同月20日，搶劫陳姓事主一個銀包、兩部流動電話、一張銀行卡和其戶口內的7萬元；及於同月22日企圖搶劫X和伍姓事主，這3項控罪中，女被告只被裁定1項搶劫及1項企圖搶劫罪成，其中一項企圖搶劫罪不成立。即女被告共有3項罪成。

兩名被告在高等法院在受審。(黃浩謙攝)

已有兩男認搶劫罪囚5年8月至9年

同案另兩男被告：陳逸衡(26歲)、梁俊華(26歲)，早前已承認搶劫、企圖搶劫和勒索等罪，去年分別被判囚9年半和5年8個月。另一名女被告張毓嬋(27歲)提供戶口以洗黑錢26萬元，她承認兩項串謀洗黑錢罪，被判囚1年10個月。

男被告涉在其中一案載事主到元朗

控方開案陳詞指，審訊共涉4宗搶劫和企圖搶劫案，女被告曾和多名事主見面，然後一同乘搭的士到元朗偏僻處。事主到埗後被多人襲擊，眾人繼而遭搶劫或企圖搶劫。男被告只涉其中一件搶劫事件，曾開的士接載馮姓事主。

陳事主看網上廣告應徵時被騙

陳姓男事主於審訊時供稱，在2020年11月19日看到一個日薪700元的網上招聘廣告，遂根據資料致電一名叫「Feebee」的女子。兩人翌日晚上9時許，在元朗水邊圍邨見面。「Feebee」稱要乘的士到一個地方見她的老闆，兩人遂乘搭一輛市區的士，約10分鐘後到達元朗大江埔村關帝廟外。

到埗後遭拳打腳踢及被屈欠債

陳稱下車後，遭一名男子拳打致倒地。多名男子繼而對陳拳打腳踢，亦有人以木棍襲擊他，「Feebee」則站在一旁觀看。此外，當時有人誣衊陳欠他的款項。

被迫脫光衣服包括內褲後被拍裸照

陳續指，該些人取去其銀包和兩部電話，又迫他脫去衣服，包括內褲，有人用手機拍下陳的祼照。此外，陳按指示致電一名姨姨，著她轉帳款項至陳的戶口，他亦被要求說出提款卡密碼。「Feebee」和另一名男子取走他的提款卡後，乘的士離開，其後折返。最後，陳被套上眼罩和帶上的士，離開現場。此外，他的姨姨把7萬元轉至其戶口，該些款項之後遭提取或轉走。

女事主X遭拖欠報酬而被引到元朗

女事主X供稱曾替一名叫「阿B」的人工作，但被拖欠部份報酬。至2020年11月21日晚上，她按「阿B」指示到元朗西鐵站，並登上一輛的士，當時女被告已坐在後座。

X認出女被告是帶她到涼亭的女子

X指女被告在車程上向她稱：「等一陣就可以攞到錢。」約10分鐘後，的士駛至一個涼亭，X見到多名持棍的男子步向的士，她不肯下車，有男子打開車門把她拉下車，女被告亦推她。X下車後，的士和女被告便離開。

未能借錢被迫吃草

X指，現場5名男子把她帶上山，到達一個平地。眾人開始襲擊X，其中一名叫「志文哥」的男子掌摑她。她被下令跪下後，遭一名男子踩背。眾人又聲稱「玩個遊戲」，給予她三個打電話的機會，致電親友索款。X又稱，該些男子指責她令他們的老闆投資失利，因此需要賠償。X否認其事，仍被迫致電上司、父親和一名朋友，求借5萬元均不果。X因未能借錢，被迫吃草。

指眾男曾恐嚇要帶他們回內地賣器官

其後，「志文哥」要她脫下所有衣服自慰，然後拍下照片和影片，才讓她穿回衣服，但不許她穿內衣褲。拍攝後，另一名男事主被押上山並遭毆打致流血。眾人又威脅X和該名男事主，若兩人未能付錢，便會送他們至內地，賣掉他們的器官。

男事主在眾男威迫下舔X下體

X續指，有男子要X脫褲，和迫令她不相識男事主舔X下體，期間有人拍攝。此外，該男事主當時亦盡力向他人借款，但X不記得他是否借到錢。

至凌晨約4時，一輛的士扺達，司機和車上的女被告下車。X則被蒙眼和帶上的士，離開現場。根據控方案情，X所指的男事主為其中一罪所指的一名伍姓事主。

尚有一男事主透過交友程式認識女被告

案中另有一名馮姓男事主是透過交友程式認識女被告，兩人在旺角酒吧飲酒後，女被告著馮送她回家時，兩人登上的士，女被告從而把馮帶到僻靜處，馮到埗後遭毆打和搶去，並被取提款卡提款。馮最後由男被告駕駛的士載走。

案件編號：HCCC410/2023