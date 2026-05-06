兩男女涉騙人到元朗搶劫　有女事主被迫脫衣自慰　及被拍舔私處片

年輕女子涉在交友程式等先後認識4名男女，並分別誘騙他們上車及載他們到元朗僻靜處，該些男女到步後遭他人搶劫。警方事後拘捕涉嫌負責騙事主到元朗的女子，和一名疑曾接載部份事主的司機。兩人否認搶劫和企圖搶劫等四罪，案件今（6日）在高等法院開審。控方開案陳詞透露，案中一名女事主曾被在場的人勒令脫衣自慰，同行的男事主則被迫舔該女事主的私處，期間有人把過情拍下。



男被告麥劍文和女被告侯恩琪在高等法院受審。(黃浩謙攝)

兩被告同被控一項搶劫罪

男被告麥劍文（65歲，的士司機），和女被告侯恩琪（23歲），同被控一項搶劫罪，指他們和其他人於2020年11月22日，搶劫馮嘉豪一部流動電話、5張銀行卡，以及趙嘉慧戶口的3.79萬元。

女被告另涉3項搶劫罪

女被告侯恩琪另被控一項搶劫和兩項企圖搶劫罪，指她和其他人於2020年11月20日，搶劫陳懷恩一個銀包、兩部流動電話、一張銀行卡和其戶口內的7萬元；及於同月22日企圖搶劫X和伍姓事主。

男被告只涉其中一宗事件

控方開案陳詞指，本案共涉4宗搶劫和企圖搶劫案，女被告曾和多名事主見面，然後一同乘搭的士到元朗。事主到埗後被多人襲擊，眾人繼而遭搶劫或企圖搶劫。男被告只涉其中一件搶劫事件，他負責開的士接載女被告和事主到元朗。

有事主與女被告在FB相識後受騙

事主陳懐恩和女被告在Facebook認識，他和女被告乘的士到元朗偏僻處後，在該處被多人毆打，眾人要陳轉帳7萬元。

事主X曾被迫脫衣自慰

另兩控罪指事主X和女被告乘的士到元朗後，X被拉出的士襲擊，她被迫脫去衣服，並拍下手持身份證的影片，眾人又要X自慰。在場一名伍姓事主，被要求交出提款卡和信用卡，但伍拒絕。他被迫舔X的私處，並被人拍下影片。

另有事主在交友程式認識女被告

另一控罪的事主馮嘉豪，透過交友程式認識女被告，兩人在旺角酒吧飲酒後，女被告著馮送她回家，兩人便一同上了首被告的的士到偏僻之處。馮在該處被毆打和搶去現金，眾人並以馮的提款卡，前往提款。馮最後乘搭男被告的的士離開。當時車上有另外兩名男子，途中馮的頭被按下。

警方收到事主報案後，拘捕兩名被告。

案件編號：HCCC410/2023