過度包裝｜內地推新規前直擊拆件　陶瓷碟包7層、兩件衫纏3米膜

網購大行其道，蔚為風潮卻包裝「成災」，廢料氾濫。剛過去的7月1日，內地實施新國家標準 ——《限制快遞過度包裝要求》，規限包裝箱、包裝層數及膠紙數量。



《香港01》於七一前後走訪多個自提點，發現不少市民的「戰利品」如常被五花大綁。在新標準生效前一日，有市民取貨時，1隻陶瓷碟足足包上7層物料。對於香港應否跟隨內地新規，消費者取態矛盾，一方面感到浪費；另一方面又怕運送路途遙遠易損。



連同紙盒的外層黃色膠袋，余小姐所購的陶瓷碟，共被商家裹上7層包裝。（羅日昇攝）

拆件即場睇 — 1隻陶瓷碟包7層 梳化套塞滿發泡膠棒

6月30日，內地新標準生效前夕，記者走訪多個自提點直擊市民拆件。其中位於將軍澳唐明苑的「菜鳥」，部份貨物的包裝程度誇張，令人咋舌。近期因搬屋而頻密淘寶的余小姐，當日領取牙刷杯架、防水梳化套、陶瓷碟及陶瓷紙巾盒等貨品。

「戰利品」被合併成數個包裹，其中防水梳化套的軟布內，塞滿了多支發泡膠棒；而1隻小巧的陶瓷碟，則足足有7層包裝 —— 外層黃色膠袋、紙盒、內加3層膠袋、一層氣柱袋及最內層的泡泡紙。當日內地新標準仍未生效，如連同內在紙托，其實原本有8層物料；如以新標準計算，如紙托不完全包裹貨物，並不計作一層。

分兩日於同店買兩件衫 分兩盒裝纏3米膠膜

另一位受訪者吳小姐，則因無暇外出購物，在同一間網上旗艦店分兩日落單，購買了兩件女裝衣服。當日收貨時，兩件衫分別獨立裝在兩個紙盒（27乘30乘9厘米）內，衣服亦各有一個膠袋袋住。兩個紙盒被合併成一個包裹，外層被一幅藍色防水膠膜重重纏繞。記者即場量度，發現膠膜攤開後的面積達315乘45厘米。

至於每日都網購的陸小姐，一口氣買了15個環保袋作為小朋友就讀學校的畢業禮物，商家則只用了兩層膠袋包裝。不過她分享過往經驗，指部份平台的確嚴重過度包裝：「京東會將唔同種類嘅貨品單獨包裝，最多見過5至6層，箱中箱中箱，入面又有泡泡紙。」

消費者矛盾：包裝浪費 又要確保貨物完好不遺失

對於包裝物料多寡，她們亦心大心細。余小姐坦言：「有時候真係好嘥，例如包隻陶瓷碟仔，都會用好大嘅發泡膠箱。」但從消費者角度出發，她認為是確保在運輸過程不會破裂。吳小姐亦理解商家做法，認為用膠膜將紙盒纏在一起，可防止遺失。

除了環保問題，衞生亦是隱憂。余小姐指包裝物料經常沾滿灰塵，其患有皮膚敏感的家人接觸後，有時會感到痕癢，需立即洗手；陸小姐的父親更有潔癖，每次都要在門口狂噴酒精才敢拆件。

內地新標準規限包裝 市民意見不一 環保vs安全

對於內地7月1日實施的新國家標準《限制快遞過度包裝要求》，規限包裝箱、包裝層數及膠紙數量，3人全不知情。吳小姐與陸小姐均對新標準表示支持，吳小姐稱：「呢個舉措好合理，網購產生好多包裝物料，最終都係扔。疫後多咗人網購，香港都差唔多係時候推行。」陸小姐亦贊成香港規管，認為除了環保，「自己都唔使拆咁多層（包裝）」，但她指本地商戶的包裝用料，普遍比內地少。

余小姐則持相反意見，擔憂新標準對香港消費者未必是好事：「始終運嚟香港屬於長途，愈包裝得厚實愈好。」她坦言，過往在香港與散戶交收，試過因對方包裝欠佳或經郵政寄送而導致貨品損毀，因此她認為商家使用的包裝標準，應視乎貨物運送的距離而定，「愈遠愈要厚實」。

近期因搬屋而頻密淘寶的余小姐，6月30日到將軍澳唐明苑的「菜鳥」自提點領取大量包裹。（羅日昇攝）

部份自提點設即場回收 多數人懵然不知

面對堆積如山的「速遞垃圾」，香港部份集運商與物流商已與環保署合作，至今在9個自提點推出即場回收服務，將軍澳唐明苑「菜鳥」便是其中之一。店內外已張貼「自提點即場回收計劃」的海報，但文中3名受訪者全不知情。現場所見，自提點內擺放了多個藍色膠籃，掛上「塑膠」字牌，提醒市民可將拆除的包裝膠或紙盒，放在膠籃內作初步分類。

余小姐稱，過往會盡量將包裝拿回屋苑的回收箱，若紙箱貼有太多膠紙，無法回收，則只能當垃圾扔掉；吳小姐過往則會在店外拆件，直接扔進街邊垃圾桶；陸小姐則會將包裝交由大廈清潔工人處理，得知該自提點有回收服務後，她日後會選擇即場拆件及回收，「唔使拎返屋企先拆咁麻煩」。

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郭先生：歡迎內地的新標準 港府應跟隨

在天水圍濕地公園「菜鳥」取貨的郭先生，網購的兩件貨共用了3個紙盒、兩個膠袋，最外層另包一層長長的藍色膠膜。他指，部份貨品的確過度包裝，感到反感；亦認為物料非常不環保、甚至有毒，但他理解商家做法，貨物多寡或天氣等因素均有影響，「包多啲‥‥‥畢竟市場太大，好多嘢佢哋會方便」。

對於內地的新標準，郭先生十分歡迎；他又指出全球多地均有相應措施，香港政府亦應跟隨規範。

↓↓↓ 9個設有即場回收的自提點 ↓↓↓

內地實施的《限制快遞過度包裝要求》為一套國家標準，按「快遞包裝箱適配」、「快遞包裝層數」及「封箱膠帶使用量」3大指標規管。快遞包裝箱適配要求根據快遞內件呎寸選擇適配的包裝箱，呎寸分別為大於80毫米且但不大於150毫米、大於150毫米但不大於500毫米、大於500毫米但不大於1500毫米；對應的包裝箱體對角線允許倍數分別為2.5、2.0、1.5。

快遞包裝層數則以「非易損易碎類」和「易損易碎類」再細分成25個小分類，層數限為2層、3層、4層；4層包裝適用於冷福肉類或易變形的物品。封套、包裝箱/袋等均計一層，氣泡墊、發泡膠粒、充氣物等如完全包裹亦計一層，否則不計層數；封箱膠帶則不計作層數。

雖然封箱膠帶不計作層數，但使用量統一規定闊度不得超過45毫米，同時以包裝箱的長闊高總和為基準，總和分別為不多於700毫米、多於700毫米但不多於1000毫米、多於1000毫米但不多於3000毫米，對應3倍、4倍、5倍的膠帶使用上限。

如不符合國家標準，當局可根據《快遞暫行條例》進行處罰，由郵政管理部門勒令改正，否則可罰款5000元以上、2萬元以下人民幣。

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