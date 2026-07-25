過度包裝｜細貨厚裝　易皺薄包　市民促「因貨制宜」完善回收配套

網購已成為市民大眾日常生活的一部份，過度包裝廢料問題亦應運而生。對於內地於7月1日起新實施的《限制快遞過度包裝要求》國家標準，無論在包裝數量及港府應否跟隨，市民均意見不一。



《香港01》走訪港九新界多個自提點，有市民坦言「拉成十幾層（膠膜）」；亦有人批評易皺品反而包得少。市民認為現時包裝缺乏統一標準，但規限應「因貨制宜」，亦有人自發集中下單源頭減廢。市民普遍贊成自提點或社區增設回收箱，惟便利性與政府部門的配套合作，才是政策成功落實的關鍵。



李小姐認為，集運貨品來自不同商家，每位商家發貨時已自帶一層包裝，抵達集運倉後再用膠膜綑紮一起，「過度包裝」情況在所難免。（蔡正邦攝）

李小姐：跨商家集運難免過度包裝 促「因貨制宜」兼顧儀式感

李小姐在天水圍嘉湖新北江商場自提點，提取約8件網購貨品，涵蓋日常用品、衣服及兒童用品。她指，集運貨品來自不同商家，每位商家發貨時已自帶一層包裝，抵達集運倉後再用膠膜綑紮一起，因此過度包裝在所難免。她認為外層包裝「捲兩層」最合理，但理解物流商包得厚的做法，「可能佢哋都係會驚，唔想承擔冇必要嘅責任」，以防因貨物在中途掉落、遺失而收到投訴。

她又提到，運輸重物或飲料等液體時，如減少包裝或會弄巧反拙，引致掉落甚至滲漏，貨物損毀。她建議研討是否能使用其他物料，而非單純強制減少包裝，「因貨制宜」，按貨物本身的性質來決定物料多寡，如衣服等非重物或非易碎品，她認為包兩層已十分足夠。

因私隱問題，李小姐平時不會即場拆件，習慣帶回家中才分類棄置，紙箱摺起回收，膠袋和膠紙則棄置垃圾桶。她不擔心包裝物料有毒或含致癌物質，因內地一直沿用，回家拆貨後亦會將包裝丟棄，不會留在家中，從未試過身體不適。李小姐最後補充，包裝除了保護功能，亦承載着消費者追求「儀式感」的體驗，即便去專櫃或實體店舖買手袋，都會提供防塵袋等很多包裝，網購也是一樣。

李小姐認為，集運貨品來自不同商家，每位商家發貨時已自帶一層包裝，抵達集運倉後再用膠膜綑紮一起，「過度包裝」情況在所難免。（蔡正邦攝）

方先生：環保與安全陷兩難 「集中下單」源頭減廢

在同一自提點取貨的方先生，對於是否過度包裝陷入兩難，「你唔包裝得好，啲嘢散修修，要人帶袋嚟裝貨；如果你包到行晒，環保方面唔咁好，更加多垃圾，係好矛盾。」他直言，市民不可能不網購，唯有自發源頭減廢，同時訂購大量貨品集運，減少來貨量，從而減少包裝，「我訂10次咪有10包，我訂大啲，拎辛苦啲，但係就慳返啲（包裝）」。他補充，現時集運送到的貨品中，內層保護物料其實不算太多，主要以紙盒為主。

被問及會否擔心包裝物料含有毒物質，方先生指買衫等貨品通常多附一個透明膠袋，比起健康隱患，他更擔心衛生問題。因此，他在家拆件後，會立刻將廢料丟棄，立即洗手，大件貨品更會使用酒精紙巾消毒。

方先生自發源頭減廢，同時訂購大量貨品集運，減少來貨量，從而減少包裝。(蔡正邦攝）

回收配套不方便 倡設臨時貨櫃收集站

方先生續稱，目前只能將包裝物料直接棄置垃圾房。他認為目前的政策缺乏相應配套，導致市民有心無力，樓下雖然有回收紙皮的地方，但區內沒有如「綠在區區」回收站，即便有距離亦太遠，「主要係唔方便」。

對於當局已在部份自提點實施即場回收，方先生強調政策本身沒有問題，相信市民亦願意配合，但前提是必須有相應的社區配套來平衡。他建議當局可考慮在社區設置由貨櫃改裝而成的臨時回收站，方便市民就近回收。不過，他亦明白需由多個政府部門協調，亦可能引發部份居民投訴。若減廢政策要成功，必須整個系統合作才能落實。

顏小姐表示，以往過度包裝的情況非常嚴重，最誇張時「十幾層都有，即係成個嘢拉拉拉長，拉到好長，拉到幾次咁多」。（梁偉權攝）

顏小姐：試過「拉成十幾層」 近月明顯減少

在大角咀鐵樹街自提點取貨的顏小姐，由於要為小朋友購置文具等用品，經常都會網購，「兩邊快遞都熟悉我，日日都見到」。她憶述，以往過度包裝的情況非常嚴重，最誇張時「十幾層（膠膜）都有，即係成個嘢拉拉拉長，拉到好長，拉到幾次咁多」，她直言如此繁複的包裝根本毫無必要。

不過，近一、兩個月以來，她感到包裝物料的層數明顯減少，膠膜縮減至兩、三圈。她認為，外層包裝主要是固定貨品，不與其他物品混亂、不會跌出來就可以，既環保又能減少包裝工序，「而家咁樣都OK，佢唔會跌出嚟咁樣，唔散出嚟就得㗎啦。」

顏小姐亦特別提到，不少人會即場拆開發泡膠包裝，大風下發泡膠碎會隨風飛散，所以網購時亦會盡量避免購買含有發泡膠包裝的物品。她稱，現時在自提點拆件後，會將紙皮交予清潔工，外層膠膜則只能捲起直接丟進垃圾桶。提及政府在自提點設立即場回收，顏小姐十分贊成：「我會好樂意做，同佢分類，膠還膠、紙皮還紙皮。」

司徒小姐稱，網購時經常遇到不合理的包裝情況。（梁偉權攝）

司徒小姐：包裝隨機缺標準 細貨厚裝 易皺薄包

同樣在大角咀取貨的司徒小姐稱，網購產生的廢物太多、太不環保，她經常遇到不合理的包裝情況，一件細小貨品被包裝成大件貨物，「有時嗌一兩件貨佢都有成三、四層啦，咁不停剪剪剪剪，撕撕撕撕咁樣囉！」

她形容現時的包裝手法如同「隨機」抽樣，缺乏統一制式：「即係有時呢啲包得一個package，反而好似仲衰，因為我有時訂（寵物狗）尿片啦，佢包得好薄，佢就又整到個尿片穿埋，但係嗰啲細細件嘅呢，佢又包到好鬼死厚喎。」她又指，曾網購大塊珍珠板，「又唔係包得好厚喎，跟住嚟到又皺咗喇喎」，令她陷入退貨與否的兩難局面，感到麻煩。她指，除非是易皺或易爛的特定貨品，否則一般商品可減少過度包裝。

司徒小姐續稱，只要配套便利，自己十分樂意配合自提點即場回收，會自備購物袋，即場拆件後將散裝貨品帶走，如將廢料帶回屋苑的垃圾站棄置，「拆晒塞住喺屋苑個垃圾站都會畀啲姨姨鬧！」

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↓↓↓ 9個設有即場回收的自提點 ↓↓↓

內地實施的《限制快遞過度包裝要求》為一套國家標準，按「快遞包裝箱適配」、「快遞包裝層數」及「封箱膠帶使用量」3大指標規管。快遞包裝箱適配要求根據快遞內件呎寸選擇適配的包裝箱，呎寸分別為大於80毫米且但不大於150毫米、大於150毫米但不大於500毫米、大於500毫米但不大於1500毫米；對應的包裝箱體對角線允許倍數分別為2.5、2.0、1.5。

快遞包裝層數則以「非易損易碎類」和「易損易碎類」再細分成25個小分類，層數限為2層、3層、4層；4層包裝適用於冷福肉類或易變形的物品。封套、包裝箱/袋等均計一層，氣泡墊、發泡膠粒、充氣物等如完全包裹亦計一層，否則不計層數；封箱膠帶則不計作層數。

雖然封箱膠帶不計作層數，但使用量統一規定闊度不得超過45毫米，同時以包裝箱的長闊高總和為基準，總和分別為不多於700毫米、多於700毫米但不多於1000毫米、多於1000毫米但不多於3000毫米，對應3倍、4倍、5倍的膠帶使用上限。

如不符合國家標準，當局可根據《快遞暫行條例》進行處罰，由郵政管理部門勒令改正，否則可罰款5000元以上、2萬元以下人民幣。

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