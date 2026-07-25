過度包裝｜自提點有回收市民懵然　半小時20人僅4人用　職員詫異

網購衍生的包裝廢料問題嚴重，內地於7月1日起實施《限制快遞過度包裝要求》國家標準。其實今年環保署已與物流商及集運商合作，至今在9間自提點推出「自提點即場回收計劃」。然而，不少市民對相關服務懵然不知，有自提點半個鐘20人取貨，只有4人即場回收，職員對此大感詫異。《香港01》探討這項服務的實際使用情況，以及前線人員面對海量包裝與官方收運機制的無奈。



環保署指，與業界於今年3月底推出自提點即場回收計劃，短短3個月已回收約數千公斤廢紙、塑膠等。同時，亦與145間企業簽署《約章》，更改包裝設計達至減量。

將軍澳廣明苑「菜鳥」是其中一間有即場回收服務的自提點，店內擺放有分類膠籃。（王譯揚攝）

多數人不知有即場回收 半小時20人僅4人使用

將軍澳唐明苑「菜鳥」是其中一間有回收服務的自提點。6月30日內地新標準生效前夕，記者曾在該點直擊3名女士的拆件過程，3人均對有即場回收全然不知。在新標準實施後的首個周日，記者再到場視察，當晚7時至7時半約半小時內，大概有20名市民出入取貨，當中只有4人即場使用回收服務。

王小姐：從來未聽過 平日會重用膠袋裝廚餘

王小姐坦言不知道有即場回收服務，「從來未聽過，唔覺得會收返，收返都冇用。」其網購的包裹內含約6件貨物，由紙皮及膠袋個別包裝，她認為膠袋的確過多。王小姐表示，自己平時會將包裝物料重用，「盡量小心剪咗佢（膠袋），載返啲廚餘」；紙皮則會分類放入回收箱，最外層的膠膜由於不防水，只能當垃圾棄掉。

市民花5分鐘拆貨 即場回收感便利

4名有即場回收的市民，均認為服務方便。足足花5分鐘拆解包裝的張小姐直言「多㗎」，但理解店家安全至上的做法，認為膠袋和紙箱的用量不算過份，「唔會（覺得過量）嘅，因為我訂咗玻璃，佢包住，即係安心啲囉，運到過嚟唔會話碎咗。」她覺得自助回收效果不錯，「以前是但冇分類，就咁掉落垃圾桶。」另一名街坊Phillip亦認為包裝數量「有必要，合理」，即場回收省卻不少麻煩；體積較大的物品，他會選擇送貨上門。

陳先生：包裝視乎實際需要 勿追求環保忽略功能

陳先生亦認為即場回收十分便利，但不覺得有過度包裝，認為是出於集運的實際需要，因內地商家只以簡陋的紙盒包裝，寄抵集運倉才綑紮一起，「藍色膠紙（膜）唔係包裝嚟嘅，喺我眼中，只係將幾間唔同店舖嘅嘢紥埋一齊，我覺得係合理嘅，佢個功能係希望將幾件貨合埋做一份。」作為買家，他認為要從功能立場考慮，先評估包裝是否達到保護與運送的基本功能，若一味追求環保而忽略功能，便會失去平衡。

網購常客卓先生即場將載有7件貨物的包裹拆件回收，他稱以往回家拆件後會直接將包裝丟棄，「有回收方便好多」。至於包裝物料，雖環保上確有不妥，但他認為多層包裝是方便大家，如零散對運輸和收件人都會造成困擾，「起碼攞果個（收貨人）同做嘢（運輸）都方便」。

張小姐花了5分鐘拆件，認為即場回收便利市民。（王譯揚攝）

職員詫異市民不知有回收 不同地區回收情況有差

對於不少市民仍不知有即場回收服務，一名職員大感詫異，並解釋店內的回收位置相當顯眼：「咁大個位喺門口，出出入入實會見到。望一眼就知係做乜，根本唔需要特別解釋畀個客知。」他推測，不知情的客人可能只是較少來該店取件。

該職員指，回收服務頗受歡迎，惟受店舖面積所限，很多自提點根本不容許市民就地拆件，有客人大讚自提點設有回收箱很方便；甚至有部分有心的客人，會在家中或店外拆件後，特意將包裝物料帶回驛站回收。

不過，不同地區的回收情況似乎存在差異。同樣有即場回收服務的西環卑路乍街「順豐」自提點，職員透露該店的回收計劃實行約半年，通常只有紙盒因較「阻埞（佔空間）」，才有較多客人選擇即場拆解回收，大部分人仍傾向原件拿回家，「至今冇人會喺屋企拆完拎落順豐回收」。

職員：環保署約每兩周派員回收

談及自提點與環保署的合作的實際程序，兩間自提點的職員均表示，主要按照署方要求，將廢料簡單分為紙類及膠類。西環順豐自提點職員指，店內會用大垃圾袋將膠和紙分開，但無特意統計數量。將軍澳菜鳥的紙皮回收量則相當驚人，單單一日便可裝滿一個藍色大膠籃，其後移至麻布袋存放，「又冇金錢利益，收多收少冇規定」。

兩店職員均透露，環保署大約每兩星期會派員收集廢料，「冇固定時間話邊日會嚟」。菜鳥職員坦言，平日必須靠自己主動將廢料打包分類入好袋，方便署方人員收集：「如果我唔入好佢，（包裝廢料）就成座山咁㗎喇！」他們平時亦不會刻意通知或催促環保署派員到場：「佢哋知道㗎，自己會嚟。」

職員對海量貨件麻木 從物流角度解構過度包裝

至於市民詬病的過度包裝問題，前線職員直言「見慣不怪」。菜鳥職員苦笑稱：「我日日都見住，已經冇乜感覺 。如果冇乜概念嘅人（少網購），可能會覺得誇張。」不過，他從物流及前線操作的角度解釋，完全零包裝在現實中是不可能的。包裹常用的外層藍色防水膠膜（Wrap）材質其實很容易破爛，一旦損毀便容易跌出。為確保貨物在中途不受損、跌爛或沾濕，店家只能包多幾層。

儘管如此，職員亦留意到現時業界正盡可能減少膠紙及膠膜的用量，期望未來能逐步改善，例如「將原本3個包裝減至1至2個」，在環保與保護貨物之間取得平衡。

將軍澳廣明苑「菜鳥」是其中一間有即場回收服務的自提點，店內擺放有分類膠籃，一日便滿。（王譯揚攝）

即場回收別具教育意義 偶有客人將回收箱當垃圾桶

菜鳥另一名女職員Hidy稱，公司有向分店下達指引，鼓勵客人取貨後即場拆件分類，此舉更為便利，「一包包咁仲唔方便，都係一大包抌去垃圾房‥‥‥如果我哋係有，我哋都有寫低，寫住紙皮歸紙皮，塑膠歸塑膠，同事夜晚就會出去分返類。」

Hidy也是網購愛好者，留意到藍色膠膜確有增加趨勢，但外層包裝難用紙皮代替，幸因其母自小教導，自己已養成在家中進行垃圾分類的習慣，認為即場回收別具教育意義，小朋友能藉此提高環保意識，「呢樣嘢係可以回收，冇理由晒咗佢。」但她亦稱，雖然自提點張貼了政府回收計劃的海報，偶爾也有部分客人會誤將回收箱當成垃圾桶。

↓↓↓ 9個設有即場回收的自提點 ↓↓↓

內地實施的《限制快遞過度包裝要求》為一套國家標準，按「快遞包裝箱適配」、「快遞包裝層數」及「封箱膠帶使用量」3大指標規管。快遞包裝箱適配要求根據快遞內件呎寸選擇適配的包裝箱，呎寸分別為大於80毫米且但不大於150毫米、大於150毫米但不大於500毫米、大於500毫米但不大於1500毫米；對應的包裝箱體對角線允許倍數分別為2.5、2.0、1.5。

快遞包裝層數則以「非易損易碎類」和「易損易碎類」再細分成25個小分類，層數限為2層、3層、4層；4層包裝適用於冷福肉類或易變形的物品。封套、包裝箱/袋等均計一層，氣泡墊、發泡膠粒、充氣物等如完全包裹亦計一層，否則不計層數；封箱膠帶則不計作層數。

雖然封箱膠帶不計作層數，但使用量統一規定闊度不得超過45毫米，同時以包裝箱的長闊高總和為基準，總和分別為不多於700毫米、多於700毫米但不多於1000毫米、多於1000毫米但不多於3000毫米，對應3倍、4倍、5倍的膠帶使用上限。

如不符合國家標準，當局可根據《快遞暫行條例》進行處罰，由郵政管理部門勒令改正，否則可罰款5000元以上、2萬元以下人民幣。

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