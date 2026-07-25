過度包裝｜環保署：在港立法規管較複雜　順豐、HKTVmall各有對策

網購平台、包裝物料，與物流商、集運商可謂唇齒相依。7月1日起內地新實施的《限制快遞過度包裝要求》國家標準，業界以至政府有何對策？環保署回覆《香港01》查詢時指，沒有編製網購物品包裝的相關統計數據，因大部分均在境外發貨和包裝，要在港立法規管，存在較高複雜性。但署方與業界今年3月底推出自提點即場回收計劃，短短3個月已回收約數千公斤廢紙、塑膠等；亦已與145間企業簽署《約章》，更改包裝設計達至減量。



順豐和HKTVmall回覆時，亦分別提及節約策略，其中順豐提供專屬包裝方案合輯；2025年通過一系列包裝減量化措施，減少原紙及塑料使用共約8.1萬噸。HKTVmall則指，室溫產品主要採用「無包裝」或可重用膠箱配送，已提醒所有國內商戶在包裝訂單時，嚴格遵守國家標準。菜鳥則截至截稿時未有回覆。



9個設有即場回收服務的自提點中，包括天水圍濕地公園菜鳥驛站。（蔡正邦攝）

環保署：大部份網購境外發貨包裝 在港立法規管較複雜

環保署表示，大部份香港市民的網購貨物，均在香港境外發貨和進行送遞包裝，要在香港立法規管，存在較高複雜性。《限制快遞過度包裝要求》自2026年7月1日實施後，由內地送往香港的網購貨物，其送遞包裝將受同樣的規管。大型速遞物流公司由內地寄往香港的包裹，將跟從國家最新的減少包裝要求。署方會繼續密切留意網購平台及其他業界減少包裝和回收措施的成效，並會與物流業商討，推動本地快遞服務參考國家標準，進一步減少物流包裝。

9自提點設即場回收 3個月回收數千公斤廢紙塑膠等

為加強物流包裝的回收，環保署與物流業界和網購集運公司合作，自2026年3月底推出自提點即場回收計劃，業界於全港九新界共9個自提點放置回收箱，供市民提取快遞和網購物品後，可以即場交還合適的包裝物料「重用、再造」，減少浪費。計劃推行短短3個月，已回收約數千公斤廢紙、塑膠等，成績令人鼓舞。

目前，環保署正積極與物流業界緊密溝通，分享各試點的成功經驗，鼓勵邀請更多自提點參與計劃，務求逐步擴展計劃的社區覆蓋。

9個設有即場回收服務的自提點中，其中一間為將軍澳唐明苑「菜鳥」。（羅日昇攝）

署方與145間企業簽署《約章》 鼓勵改設計環保包裝

在減少本地產品的包裝廢物方面，環保署自2025年3月31日推出《減少使用包裝約章》(《約章》)，鼓勵業界減少或以較環保的方式包裝產品，以及採取可持續的包裝減量措施，包括重新檢視包裝設計以減少不必要的材料使用、提高包裝的可回收性和重用性，並探索創新的解決方案。

截至2026年6月，145間企業已簽署了《約章》，涵蓋全港約3,000個服務和零售點，涉及不同零售和餐飲類別，包括超級市場和便利店、個人護理用品、電子產品和電器、電子商貿業、各式食品及物流、酒店和旅遊服務等。《約章》成效顯著，例如有參與《約章》的企業已更改包裝設計，並預計於連續兩個年度將其全球產品一次性塑膠總用量減少約30公噸；也有企業以可重用膠箱取代紙箱作內部運輸，每年可減少使用約23萬個紙箱。

此外，環保署已為8個特定行業（超級市場和雜貨店、物流業、電子商貿業、酒店和旅遊服務業、電子產品和電器業、飲品製造業、食品製造業及進口業）制訂《減少包裝及包裝管理實用指引》，並透過推動業界參加《約章》，務實推動業界的包裝減量措施。

西環卑路乍街「順豐」，亦是9間有即場回收服務的自提點之一。（羅日昇攝）

順豐：提供專屬包裝方案合輯 符合國家標準

順豐回覆時指，集團聚焦前端包裝減量化、標準化策略，推動包裝技術創新與材料節約。管理層面，公司嚴格執行《順豐包裝操作標準》，針對過度包裝開展專項治理，制定覆蓋全品類托寄物的標準化包裝操作手册，在全流程推動綠色包裝。2025年，公司已經完成內部標準升級，在符合國家標準的基礎上，更為一線操作提供更精細化的規範指導。

技術層面，公司依托智慧包裝服務平台，為收派員提供包裝指引的同時，實時收集反饋並更新包裝方案；通過智能指引規範各類托寄物的包裝操作，從源頭減少過度包裝。2025年，公司對平台進行升級，精簡包裝方案的同時，新增行業專屬包裝方案合輯，使包裝方案更貼合行業需求。

順豐：2025年減少原紙約4.6萬噸 減少塑料約3.5萬噸

除了將企業的實踐標準上升到了國家標準，順豐表示還對塑料薄膜、膠帶、紙類、封條等物料開展減量化、標準化、場景化創新研發，通過減量化設計與材料結構優化，有效降低塑料和原紙消耗。2025年，順豐集團通過一系列包裝減量化措施，累計減少原紙使用約4.6萬噸、減少塑料使用約3.5萬噸，實現碳減排約13萬噸。

回覆續指，順豐香港亦將在參考有關標準和指引的同時，把低碳環保理念融入在日常營運中，通過推進低碳運輸、踐行可持續包裝、推動循環經濟、環保活動及合作、打造綠色辦公室等，攜手合作夥伴及客戶推行環保理念。

在物流物料使用方面，順豐香港亦積極探索回收及循環使用方案，包括與回收公司合作，將使用後的收縮膜加工為膠粒後再造為各類產品，以及在日常的貨物分揀及運輸中，循環利用編織袋等，減少浪費。順豐樂見政府及業界共同推動包裝減量，順豐香港已參與環保署「自提點包裝回收計劃」，配合將自提點網絡升級為包裝回收網絡，期望未來能有更多政策支持及業界協作，共同推動綠色物流。

HKTVmall稱，已提醒國內商戶嚴格遵守國家標準。（資料圖片）

HKTVmall：室溫品「無包裝」或用可重用膠箱

HKTVmall則指，目前與超過6,400間商戶及供應商合作，採用1P和3P混合業務模式。1P即直接商品銷售，HKTVmall直接向本地產品供應商購買存貨，產品儲存於HKTVmall倉庫，經自動化執貨系統處理。室溫超市產品主要採用「無包裝」或可重用膠箱配送，完成送貨後，膠箱會回收消毒並循環再用；需額外包裝的產品，優先使用乾淨重用的紙箱，易碎品則以蜂巢紙等緩衝物料額外保護；商戶可按指引使用紙箱、氣泡公文袋及氣柱袋進行包裝。

至於冷凍及急凍產品，運輸過程中公司會使用水冰及冰袋保持產品品質，因此會使用凍貨專用膠袋包裝，並確保密封良好。公司亦會檢視供應商包裝，提醒避免過度包裝。

至於3P是特許銷售，即與第三方商戶合作，於HKTVmall開設其網上商店，由商戶自行包裝貨品，再送到HKTVmall中轉倉，由自動化機械系統進行分貨的程序。為減低在運送過程中的損毀，HKTVmall已為商戶就不同類型的產品，提供詳細的包裝指引。公司目標是以最少的包裝物料，為產品提供充足的保護。

HKTVmall：提醒國內商戶嚴格遵守國家標準

HKTVmall續指，已就不同產品類型制定包裝指引，目標是在保障產品安全的前提下，盡量減少包裝物料的使用。因應國家實施快遞過度包裝的新規，已提醒所有國內3P商戶在包裝訂單時，必須嚴格遵守相關國家標準。產品送達HKTVmall東莞物流中心後，由HKTVmall安排在香港的最後一哩派送，確保全程合規。

根據每月公佈的未經審核營運數據，HKTVmall之香港電子商貿業務由2025年6月至2026年5月的平均每日訂單數量如下：

2025年：

6月 — 48,200

7月 — 47,900

8月 — 48,800

9月 — 49,700

10月 — 50,100

11月 — 48,800

12月 — 45,700

2026年：

1月 — 50,900

2月 — 48,200

3月 — 51,500

4月 — 50,300

5月 — 54,100

↓↓↓ 9個設有即場回收的自提點 ↓↓↓

內地實施的《限制快遞過度包裝要求》為一套國家標準，按「快遞包裝箱適配」、「快遞包裝層數」及「封箱膠帶使用量」3大指標規管。快遞包裝箱適配要求根據快遞內件呎寸選擇適配的包裝箱，呎寸分別為大於80毫米且但不大於150毫米、大於150毫米但不大於500毫米、大於500毫米但不大於1500毫米；對應的包裝箱體對角線允許倍數分別為2.5、2.0、1.5。

快遞包裝層數則以「非易損易碎類」和「易損易碎類」再細分成25個小分類，層數限為2層、3層、4層；4層包裝適用於冷福肉類或易變形的物品。封套、包裝箱/袋等均計一層，氣泡墊、發泡膠粒、充氣物等如完全包裹亦計一層，否則不計層數；封箱膠帶則不計作層數。

雖然封箱膠帶不計作層數，但使用量統一規定闊度不得超過45毫米，同時以包裝箱的長闊高總和為基準，總和分別為不多於700毫米、多於700毫米但不多於1000毫米、多於1000毫米但不多於3000毫米，對應3倍、4倍、5倍的膠帶使用上限。

如不符合國家標準，當局可根據《快遞暫行條例》進行處罰，由郵政管理部門勒令改正，否則可罰款5000元以上、2萬元以下人民幣。

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