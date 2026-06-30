巴西對日本｜世界盃賽前2小時球迷商場等睇波　日本隊球迷到場撐

世界盃32強賽本港時間周二（6月30日)凌晨一時將上演巴西對日本的「足球小將」戲碼。開賽前兩小時、周一（29日)晚上11時多，設有巨型螢幕直播的大角咀奧海城，已有數十人在場等看比賽，當中不少穿上日本隊球衣，一名穿上巴西隊球衣的球迷也沒有。



奧海城球場位置及部份草地範圍預留了給日本隊香港球迷會。球迷會會長黃先生指，球迷會今仗有近200人到場，安排了打氣手幅給他們。他期望日本能在90分鐘內擊敗巴西，因為若戰至加時階段，巴西的經驗會較優勝。



周一（6月29日)晚上11時多，已有數十人在大角咀奧海城等看世界盃日本對巴西的32強比賽，當中不少穿上日本隊球衣。(洪戩昊攝)

周一（6月29日)晚上11時多，已有數十人在大角咀奧海城等看世界盃日本對巴西的32強比賽，當中不少穿上日本隊球衣。(洪戩昊攝)

商場劃專區給日本隊香港球迷會 料有近200人到場

晚上11時多，奧海城已有數十人在場，當中不少穿上日本隊球衣。日本隊香港球迷會會長黃先生指，日本在今屆世界盃第一場比賽對荷蘭時，球迷會自發到了奧海城看比賽；可能商場認為氣氛很好，所以由第二場比賽起，便主動劃分了一個區域給他們。來到對巴西的大戰，球迷會更有近200人到場。

奧海城球場位置及部份草地範圍預留了給日本隊香港球迷會。（洪戩昊攝）

期望日本隊能在90分鐘內擊敗巴西隊 不要加時

黃先生期望日本隊能在90分鐘內擊敗巴西隊，因為若戰至加時階段，巴西隊的經驗會較優勝。而這場比賽的意義，除了是著名漫畫《足球小將》中的戲碼外，黃先生還認為對日本是一個很好的試煉，因為若有幸晉級，也會面對更多很強的對手。

日本隊香港球迷會會長黃先生（右）指，球迷會今仗有近200人到場。（洪戩昊攝）

日本隊香港球迷會會長黃先生期望日本能在90分鐘內擊敗巴西，因為若戰至加時階段，對方的經驗會較優勝。。（洪戩昊攝）

有非球迷提早到場「霸位」 用畫畫方式記錄現場氣氛

現場云云球迷中，亦有非球迷前來感受氣氛，包括豎起了畫板、正悠閒地畫畫的陳先生。他並非球迷，但知道今場戲碼很好，所以特地到場感受氣氛。由於他從未到過奧海城看比賽，不知道現場環境如何，故特地提早到場「霸位」。

豎起了畫板、正悠閒地畫畫的陳先生並非球迷，他用畫畫方式記錄現場氣氛。（洪戩昊攝）

豎起了畫板、正悠閒地畫畫的陳先生並非球迷，他用畫畫方式記錄現場氣氛。（洪戩昊攝）

作為Chiikawa迷的他不時會到不同地方寫生，特色是會將Chiikawa角色畫進畫中；今次也不例外，除了兩隊的球衣外，他也會畫上Chiikawa角色。