的士司機撞老婦並拖行無停車報警　引P牌督察案求情不果　囚5月

七旬的士司機在荃灣沙咀道撞到推手推車老婦後未停車，老婦被捲入車底拖行數十米至重傷，需留院3個月。的士司法早前在沙田法院，被裁判官黃國輝裁定危駕致他人重傷等3罪成。司機求情時，曾引督察姚新燊看錯行人燈把女途人撞至需截肢的案作例，指黃官在該案只判督察社會服務令，要求黃官輕判，惟黃官指兩案不能相提並論，未有為司機取社會服務令，並把司機還押。黃官今(6日)作判刑，指案件嚴重，判司機入獄5個月停牌2年，並要自費修讀駕駛改進課程。



除危駕亦被涉意外後無停車及報警

被告余偉成，70歲，早前被裁定3罪成，包括：危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害、發生交通意外後沒有停車，及發生有人受傷的意外而沒有報案。控罪指被告於2025年1月7日，在荃灣沙咀道與聯仁街交界，駕駛一輛市區的士時，令劉金花受嚴重傷害，他並在意外發生後沒有停車，亦未有在意外發生24小時內報案。

被告余偉成因危險駕駛，及意外後無停轚及報案等3罪，在沙田法院被判囚5個月。（資料圖片)

警務督察姚新燊亦曾被裁危險駕駛罪成，他獲助理處長撰求情信，最後獲判社會服務令240小時。（朱永倫攝）

姚新燊在該意外後，有停車，並協助警方調查。(資料圖片)

姚新燊案的女途人在路邊等車時被撞致受傷倒地，她事後需要截肢。(資料圖片/陳永武攝)

曾引P牌督察姚新燊案求取社服令報告被拒

余上月被黃官裁定罪成後，其代表律師曾引用同樣由黃官審訊及裁決的案件，該案被告姚新燊，是一名警務督察，姚在「P牌」期間，因看錯行人過路的綠燈開車，撞到一部的士，輾轉令一名在候車的女途人嚴重受傷，該女途人並需截肢。姚罪成後，獲警方助理處長等人撰信求情，黃官最後判姚社會服務令240小時。

辯方指本案被告余偉成，有30年駕駛經驗，且紀錄良好，也要求黃官索取社會服務令報告，惟黃官指兩案不能相提並論，拒為余索取社會服務令報告，並把余還押。

求情指事主未在斑馬線過路

余今再被帶上法庭接受判刑，其代表律師指，余已70歲，過去一直辛勤工作，駕車多年只有4次定額罰款，沒定罪紀錄，駕駛紀錄良好，只一時鹵莽才犯案，本案亦不涉醉駕超速或衝燈，事主當時未有跟燈號及在斑馬線過馬路。律師又指，余因本案，未來或難再駕車謀生，希望法庭輕判。

官斥拖行事主後沒停車報警嚴重

黃官指事主當時或未依燈號及斑馬線過馬路，但余右轉時看不到事主，把她捲入車底拖行數十米，他未有停車亦沒有報案，案情嚴重，就3罪合共判余入獄5個月，停牌2年，並須自費修讀駕駛改進課程。

案件編號：STCC2614/2025