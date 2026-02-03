的士司機涉與乘客爭執後　把找贖的20元扔出窗　裁無禮貌罰1千

的士司機涉在乘客要求減慢車速時，對乘客稱：「你唔好搭囉，我出嚟搵食㗎。」之後又涉到埗時把找贖給乘客的20元紙幣扔出車外。司機否認無禮貌及不守規矩罪，案件今（30日）在西九龍裁判法院裁決，裁判官劉綺雲指，涉案乘客的作供可信可靠，在盤問下亦沒有動搖，反之被告多次迴避控方提問，認為其證供不可靠，裁定他罪成。被告事後稱：「無辦法，法庭你信個事主，咁我都無辦法。」又稱：「你（法官)揣測咋喎！」最後被判罰1千元。

被告林清豐，61歲，被控1項無禮貌及不守規矩罪，案發於2024年12月7日。

被告林清豐不服被裁定罪成，堅稱卅年來從未與乘客爭執。（陳蓉攝）

官信乘客證供可靠

裁判官劉綺雲指，涉案伍姓乘客的證供可靠，合情合理，在盤問下亦未有動搖。伍曾作供指，高德地圖的功能反映被告超速，但未有證據顯示該軟件的資訊正確，惟此部分不反映事主的證供質素。

指被告作供時迴避

劉官認為，被告的證供不可信亦不可靠，如被告稱，伍曾叫被告放慢車速，又兩次叫他「收聲」，反映她不滿被告的駕駛態度，質疑事主理應不會支付額外的車資。此外，被告作供時多次迴避控方的提問，例如在控方盤問他與事主爭執的字眼時，他僅回應指「無喎！」、「無嗌交喎！」，明顯是迴避問題，裁定被告罪成。

被告堅稱從未試過與乘客爭執

裁決後，劉官問被告是否要求情，他表示：「無辦法，法庭你信個事主，咁我都無辦法。」又稱自己駕駛30多年，從未試過與乘客爭執，認為是「你揣測咋喎！呀法官！」最終被告被判罰1000元。

女事主曾拿出高德地圖測車速

中年女乘客伍玉蘭（音譯）早前供稱，當晚她、丈夫和女兒在機場坐被告的士返回紅磡寓所。的士經過北大嶼山公路同青沙公路時，伍感到車速很快，馬上用手機的「高德地圖」測速，發現時速達100至120公里。

要求減速被告說：唔好搭囉

她於是要求被告放慢車速，惟被告回應指：「你唔好搭囉，我出嚟搵食㗎，你下次唔好call的士。」在伍支付車資時，被告把一張找贖的20元扔出車外，她再從地上拾起該給紙幣。

被告指伍曾喝令他收聲

被告指，他曾解釋車上有偵測超速的相機，若超速會發出「咇咇」聲，故他沒有超速，但指伍當時喝令他：「收聲。」伍同意被告有解釋，但否認曾喝叫被告收聲。

被告指伍不要找贖的20元

被告再稱，指他沒說叫伍下次不要電召的士的話，庭上自詡：「我都揸咗38年的士，我係有禮貌嘅人嚟嘅。」，伍不同意，並指被告「一定有講過」。被告續指伍支付300元後，指伍：「甘蚊唔要，掉咗喺地氈。」他拾起揼出車外，伍不同意。

案件編號：WKS7295/2025WKS7295/2025