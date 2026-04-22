的士司機涉載客自瀆　辯稱患濕疹轉季會痕癢　內褲有鈕陽具不易露

曾任輔警的的士司機，涉接載女乘客時露陽具自瀆案續審，被告今午（22日）出庭自辯稱，他患濕疹約30年，每逢轉季都會痕。案發當天穿短褲，其外褲的襠部沒有開口，內褲中間有鈕扣，除非把內外褲脫下至大腿中間，否則不可能露出陽具，強調他當天沒有自瀆亦沒有露下體。他亦傳召曾為他診症的醫生作供，醫生指被告兩邊大腿脾罅及陰囊位置都患有濕疹，認為病人會感痕癢。裁判官高偉雄把案押後至5月14日裁決，被告續准保釋。



被告吳咏文（57歲，的士司機）被控於2025年9月1日，在港島跑馬地馬場外，無合法權限或辯解，而在公眾地方或公眾可見的情況下，猥褻暴露部分的身體即陰莖。

被告吳咏文否認曾在接載女乘客時自瀆及露出下體。(陳蓉攝)

醫生羅君葆稱，以他觀察，覺得病人應會感到痕癢。(陳蓉攝)

因涉本案被要求辭任輔警

被告自辯時提及，他現年58歲，中五畢業，已駕駛的士17年。在1991年起，他加入輔助警察隊，至2026年3月，他因退休年齡及有案在身，於是不獲續約，要求他自行遞信離職。

強調無自瀆無露陽具

就事主指稱被告駕駛很「擢」，被告稱當時途經堅拿道天橋，路面多駁口位，凹凸不平，可能會令事主誤以為是車輛搖晃。他強調當時無自瀆，更沒有暴露陽具。

內褲有鈕陽具不易外露

辯方指，被告當時身穿短褲及短袖上衣，外褲的襠部沒有開口，而內褲中間有鈕扣。被告同意此為當日穿著，並解釋指，除非他把內外褲脫下至大腿中間位置，否則他不可能外露陽具。

以為事主對行車安全有疑慮

就事主曾在車上報警，被告稱他當時聽到事主打電話，提及其車牌等資料及「unsafe」的字眼，以為事主對行車安全有疑慮，遂察看車輛的性能有沒有出現問題。辯方指出，在報案的錄音中，聽到被告曾稱：「我等埋佢啦咁。」被告解釋，因為得悉事主已報警，為了讓她安心，故表示會等待警方到場處理。

會面錄影曾稱或不為意曾抓癢

被告曾就本案進行錄影會面，就事主指控他手握陽具上下套弄，被告稱，估計他曾把雙手垂下，放在波棍上，或在不為意的情況下曾抓癢，則有機會與女乘客所述的情況吻合。被告又指當時是警方要求他估計，故他嘗試推斷原因。

患濕疹30年每逢轉季都痕

被告又稱，他患有濕疹30年，每逢轉季都會感到痕癢。自1998年起，他曾就此多次向醫生求醫，會進食藥物及使用藥膏治療。

醫生認為病人應感到痕癢

辯方另傳召醫生羅君葆作供，他自1979年起行醫。他指被告兩邊大腿脾罅及陰囊位置都有濕疹，就其觀察，病人應感到痕癢，否則患處上不會出現抓痕。他一般會就此病症會處方類固醇，或抗組織胺的藥物。羅醫生稱，濕疹與性功能無關。

辯方質疑事主誇大說法

控方結案陳詞指，事主與被告無仇無怨，沒有動機要誣衊被告。辯方則指，事主在報案時沒有提及過見到被告自瀆，在庭上則表示當時見到，質疑她誇大說法來增強可信性，認為其證供不可靠及不可信。如被告當天有自瀆，則要脫下褲子及露出屁股，在場警員未有見到被告衣衫不整。

案件編號：ESCC3269/2025