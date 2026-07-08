今日新聞8分鐘｜廈航抵港客機兩男爭執｜姜濤被吊銷車牌3月

港珠澳人工島的士爆炸｜直擊砰一聲火球飆半空 着火碎片天橋掉落

港珠澳大橋香港口岸人工島、赤鱲角路行車天橋，昨日（6日）晚上約11時半，有一輛載客新界的士起火，司機及乘客3人避過一劫。

今日網上瘋傳起火一刻車cam片段，可見橋面突然傳來「砰」一聲巨響，的士發生爆炸並冒出猛烈火球，火舌直噴上數米高，更有着火的碎片零件由橋上飛墮下面馬路，險擊中駛經車輛，片主嚇至失聲大叫：「嘩！」另一個角度，亦見到車輛陷入火海。

運輸署強調，十分關注車輛機件安全，署方正積極配合有關部門調查。機電工程署則表示，派員到場調查，以判斷事故是否與石油氣系統有關。

車cam｜大埔道私家車疑「推車」逼Tesla讓路 最終自炒撞指示牌

社交平台Facebook流傳兩段車cam片段，顯示今日（7日）早上10時11分，一輛黑色私家車沿大埔道往深水埗方向行駛，期間涉嫌「推車」，不斷逼近前方一輛Tesla，疑想逼使對方加速或切線讓路。兩車最近時，距離相隔不足一個車位。第二段車cam片段則顯示，當Tesla轉線駛至琵琶山路段時，之前涉嫌加速「推車」的私家車懷疑自炒，橫亘路中，不僅車身凹陷，安全氣袋亦彈出。

廈航抵港客機兩客爭執警方介入 推凳漢罵挨凳男：影衰晒香港人

九霄雲上爆發一宗糾紛事件，原因竟只是飛機客艙內的「挨凳」問題。有旅客今日（7日）下午乘飛機由內地返港時，竟發現兩名乘客用廣東話在客艙內互罵，不但要空姐空少介入調停，飛機抵達香港國際機場後，機場警員亦接獲報案介入調查。據了解，警方調查後得悉涉事兩人均為香港人。

姜濤被吊銷車牌3月 律師指姜遺失了車牌 官稱若停牌駕駛會判監

MIRROR成員姜濤去年考獲P牌的後因爆衝紅燈、未掛P牌，及伸手去後座攞帽撞欄等，被控不小心駕駛罪罰款。姜濤涉被扣滿15分須停牌，他今（8日）由律師在東區法院代為認罪（ESD 142/2026）。其代表律師透露姜濤工作繁忙未能出庭。主任裁判官張志偉下令吊銷姜濤的駕照3個月。姜的律師表示姜濤遺失車牌，張官要求姜到庭宣誓確認遺失車牌，或於本月22日前交出車牌。

張官另要律師傳話，若姜濤在停牌期間駕駛，法庭不會姑息，將判處即時監禁。

黃碧嬌香港趨低調自爆北上跑步 沒回應為何不出席宏福火聽證會

宏福苑大火獨立委員會不轉做具法定調查權的委員會，聽證會上屢被點名指控插手居民投票的民建聯大埔南區議員黃碧嬌，僅提供書面供詞沒親身出席。她今天（7日）出席大埔區議會後從後門梯離開，沒回應為何不出席宏福苑火災聽證會、火災問責、會否爭取連任區議員，以及辭任大埔寶湖花園法團顧問等問題。

在香港趨向低調的黃碧嬌，已鮮有出席公開活動。她在區議會會議上透露，最近北上內地跑步。她建議康文署參考內地做法，引入滅蟲燈來控制近期肆虐的蚊患。會上，亦有廉署代表介紹樓宇防貪工作，黃碧嬌未有發言。

希愈生殖醫學中心調亂胚胎活檢組織樣本 9送檢樣本8非屬原來父母

人類生殖科技管理局今晚（7日）公布一宗日間醫療中心事故，該局主席梁憲孫表示，事件涉及人工受孕過程的檢查，醫療中心將胚胎活檢組織樣本送往中大實驗室基因檢查，首宗個案涉7個樣本，其中6個非屬於涉事父母；另一個案涉兩個樣本，兩均不屬於涉事父母。事件涉及中環希愈生殖醫學中心。梁憲孫表示事件或涉刑事，已交警方調查。

梁憲孫表示，暫停該中心17項活動中的14個服務，另維持3項涉儲存的服務。事件發生於5月，衞生署表示，中心沒有在24小時內通報署方，已發出規管通知，要求該中心在四星期內提交調查報告， 解釋事故成因和改善措施。

湖北多地遭強對流天氣突襲 1.46萬人受災 至少11死331傷

7月6日晚，湖北東部多地遭遇強對流天氣襲擊，有強降雨和雷暴大風，部分鄉鎮出現龍捲風。截至7月7日中午12時，雷暴大風已造成1.46萬人受災，11人死亡，331受傷，1人失聯。