黃碧嬌香港趨低調自爆北上跑步　沒回應為何不出席宏福火聽證會

宏福苑大火獨立委員會不轉做具法定調查權的委員會，聽證會上屢被點名指控插手居民投票的民建聯大埔南區議員黃碧嬌，僅提供書面供詞沒親身出席。她今天（7日）出席大埔區議會後從後門梯離開，沒回應為何不出席宏福苑火災聽證會、火災問責、以及辭任大埔寶湖花園法團顧問等問題。



在香港趨向低調的黃碧嬌，已鮮有出席公開活動。她在區議會會議上透露，最近北上內地跑步。她建議康文署參考內地做法，引入滅蟲燈來控制近期肆虐的蚊患。會上，亦有廉署代表介紹樓宇防貪工作，黃碧嬌未有發言。



2026年7月7日，民建聯大埔南區議員黃碧嬌出席大埔區議會會議。（何姿瑩攝）

黃碧嬌書面回覆宏福苑大火獨立委員會

宏福苑大火獨立委員會其中一個焦點，落在民建聯大埔南區議員黃碧嬌在大維修與法團的角色，新法團指控她插手居民投票，亦有居民形容黃碧嬌帶「黨羽」影響街坊。黃碧嬌未有出席聽證會，委員會代表大律師杜淦堃讀出黃碧嬌書面回覆，她承認兩度就宏福苑會議收授權票，強調當時沒有提供物資及收取利益，而是基於與街坊的長期互信。

2026年7月7日，民建聯大埔南區議員黃碧嬌出席大埔區議會會議後經後門離開。（何姿瑩攝）

黃碧嬌沒回應為何不出席宏福火聽證會

在聽證會中屢被點名的黃碧嬌，今日（7日）現身於大埔區議會。完會後，黃碧嬌在區議會會議室所在的四樓，經後門乘升降機，有民建聯大埔區議員李文傑、民建聯大埔社區主任吳澤鉅及其他人士陪同，中途在一樓熟食中心出𨋢，之後急步到停車場上私家車離開。期間，記者問及宏福苑大火有否需要負責仼，以及對宏福苑災民和寶湖花園居民的指控有何回應，她不發一言。

2026年7月7日，民建聯大埔南區議員黃碧嬌出席大埔區議會會議後離開。（何姿瑩攝）

2026年7月7日，民建聯大埔南區議員黃碧嬌出席大埔區議會會議後離開。（何姿瑩攝）

黃碧嬌香港趨低調 透露北上跑步

在香港趨向低調的黃碧嬌，在區議會會議上透露近日在內地跑步。事源當時討論康文署在大埔區的滅蚊工作，她建議當局參考內地，引入滅蟲燈控制蚊患。會上，她就地區民生事務發言2次，包括增設座椅、改善垃圾筒位置，以及處理海濱公園蚊患。她指岀海濱公園缺乏足夠避雨設計，因此下雨時途人無處避雨，建議康文署增加避雨設施和管理上為民考慮。

2026年7月7日，民建聯大埔南區議員黃碧嬌出席大埔區議會會議後離開。（何姿瑩攝）

2026年7月7日，民建聯大埔南區議員黃碧嬌出席大埔區議會會議。（何姿瑩攝）

廉署談樓宇防貪 黃碧嬌無發言

宏福苑火災後，樓宇管理及大維修貪污成為核心議題。廉署早上在會議上強調高度重視樓宇管理和維修貪污，為加大力度打擊樓宇貪污，以「聚焦樓宇管理，強化廉政教育」為重點策略，並推岀五項措施。黃碧嬌全程在席聆聽無發言，只有經民聯大埔區議員陳灶良提問。

陳灶良指，推動樓宇防貪不能單靠主動聯絡新業主，業主立案法團都要與舊業主溝通，確保新舊業主能參與大廈事務。除了大維修的事宜外，市民大眾對管理公司的帳目管理都有疑問，包括經理人酬金 ，但管理公司往往彈性處理，他期望有監察機制去規範。