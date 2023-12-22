2022年堆填區固體廢物總量達574萬公噸　人均日棄置1.51公斤廢物

環保署今日（22日）公布 《 2022 年香港固體廢物監察報告》 ，2022年整體棄置於堆填區的固體廢物總量為574萬公噸，比去年多1.2%。都市固體廢物總棄置量為 406 萬噸，較2021年微跌 2%，其中廚餘佔30%。



都市固體廢物人均棄置量而言，2022年為每日1.51公斤，稍低於2021年的每日1.53公斤，都市固體廢物回收率亦按年升1%至32%。平均每日建築廢物生產量約為5公噸，按年下趺６％。



堆填區固體廢物比去年多1.2% 都市固體廢物回收率按年升1%

環保署今日公布《2022年香港固體廢物監察報告》 ，2022年整體棄置於堆填區的固體廢物總量為574萬公噸，平均每日15725公噸，比去年多1.2%。報告指，都市固體廢物總棄置量為 406 萬噸，按年下跌2％，平均每日11128公噸，其中廚餘佔30%，其次是廢塑膠及廢紙，分別佔21%及20%，而都市固體廢物人均棄置量亦比去年下趺０.02公斤至1.51公斤。

都市固體廢物回收率按年升1%至32%，當中回收作本地循環再造的都市固體廢物量於2022年為約42萬公噸，較2021年的約28萬公噸增加超過五成，其中約2萬公噸為塑膠物料，10萬公噸為含鐵金屬。

建築廢物回升到疫情前水平 平均每日約5公噸

建築廢物方面，整體產生量較2021年每日減少約6%至平均每日約5公噸。當中每日92%的建築廢物，已分別透過工程直接重用，或運往公眾填料接收設施暫存以備將來重用。餘下約8%的建築廢物則被送往堆填區棄置，比較2021年增加483公噸，大致回升到疫情前的水平。

環保署:全力推進措施 長遠擺脫依賴堆填區

環保署發言人表示，政府全力推進各項政策和措施，在減少廢物棄置量的同時提升回收率，長遠擺脫依賴堆填區直接處置都市固體廢物。明年年初將就規管住宅回收物的妥善處理向立法會提交條例草案，目標是在2024年年底前實施新法例；同時，向立法會提交條例草案訂立共同法律框架，以在2025年起逐步推行塑膠飲料容器、紙包飲品盒、電動車電池、汽車輪胎及鉛酸電池的生產者責任計劃。

除此之外，在今年年底開始擴展現有社區回收網絡「綠在區區」，在50個公共屋邨發展「回收便利點」網絡；逐步把智能廚餘回收服務擴展至全港所有公共屋邨，目標在明年內完成。

▼2022年11月 政府在公屋推出廚餘收集試驗計劃▼



+ 1

建築廢物方面，政府亦會於明年修訂建築廢物處置的收費水平，接收適宜循環再用建築廢物的公眾填料費的收費將維持在較低水平，鼓勵原地篩選分類，減少建築廢物送往堆填區處置。同時，發展轉廢為能設施網絡，包括在沙田污水處理廠推展「廚餘、污泥共厭氧消化」試驗計劃；在北區興建中的「有機資源回收中心第二期」（O．PARK2）；以及在石鼓洲旁興建中的「綜合廢物管理設施第一期」（I．PARK1），擺脫以堆填區直接處理都市固體廢物的同時，將廢物轉化成有用的資源。

+ 6

環團促請政府把握時機，著手推廣可重用系統

環團綠惜地球回應指， 2022 年的數據差強人意，仍然遠離《 資源循環藍圖 2013-2022》的目標，即都市固體廢物人均棄置量降至 0.8 公斤或以下、回收率升至 55%，促請政府把握時機，著手推廣可重用系統，從速增加回收配套，在源頭和末端雙管齊下減廢。

綠在區區在多個社區設立，收集市民回收的物品。（資料圖片）

組織表示，在政府力谷回收下，塑膠棄置量仍只由2021 年的每日 2,331 噸，微升至 2022 年的 2,369 噸，但回收率只有 12.27%，遠低於 2013 年的 26.27 %。自 2017-18 年中國內地禁止進口「洋垃圾」後，香港的回收率仍未恢復，反映以往過於依賴境外的回收產能，香港必須實行生產者責任計劃，以截斷塑膠廢物洪流。綠惜地球建議，飲品包裝的生產者責任計劃須設定減塑目標和 70% 的初始回收率，涵蓋所有塑膠飲料包裝，並實行一元按金制，吸引大眾參與回收。

組織又指，現時社區回收以綠在區區為主，然而有部分遠離民居，有些流動站也只於日間服務，加上鄉郊回收點較少，未能便利大眾。組織繼指，廚餘數據反映，港人越來越多外出用膳，因此政府宜著力回收工商廚餘，例如要求商場預留空間暫放廚餘，以便承辦商每日取走。當局也應在餐飲處所密集的區域裝設更多廚餘收集機，並善用閒置土地或大型垃圾收集站作中轉站或小型處理站，然後統一運送和處理廚餘，以減省飲食業界和社區處理資源的成本。