臭味襲屯門│環保署：氣味疑涉新界西堆填區工程　加上季候風所致

近日有屯門區居民投訴，指區內多處均傳來濃郁異味，嚴重影響生活。不少居民在網上留言指，屯門市中心、澤豐、碼頭、大興、友愛、新墟、田景、良景、建生、置樂、華都等多處均可「感受到」異味，根本覆蓋了整個屯門，據網民形容，該等異味似是垃圾味、甚至是「屎味」。



就異味事件，《香港01》較早時向相關政府機構查詢。其中環境保護署於本周日（28日）晚上回覆指，就近日有市民投訴屯門區受氣味影響的問題，署方估計氣味有可能與冬季季候風、及新界西堆填區正在進行中的工程有關。



新界西堆填區。(資料圖片)

環境保護署表示，新界西堆填區早前曾出現斜坡移位，承辦商自本年11月底開展斜坡鞏固工程，當中涉及將部分已堆填廢物移走，氣味在西北風下可能會影響屯門部分地區。

環保署稱，在上述工程開展時已加強現場氣味管理措施，包括加設堆填氣體抽氣井及流動堆填氣體燃燒裝置，以加強抽取及處理該區的堆填氣體。因應異味可能與工程有關連，署方於本周日（28日）亦已要求承辦商，即時進一步加強作業區及工程範圍的氣味處理措施，包括24小時運作去除異味設備，以及增派無人機定期進行氣味抑制工作等。

環保署指，署方會繼續密切監察情況及按實際需要採取適當措施，並預計未來數天轉吹東風及東北風，氣味對居民的影響將會顯著減低。而當工程在明年2月完成後，其對居民的影響將可完全消除。

有屯門居民在網上發帖文，指本周日（28日）區內聞到臭味。

