長洲建杜拜帆船酒店般7星級酒店？羅淑佩：如有方案樂意拆牆鬆綁

長洲除了太平清醮飄色巡遊和搶包山，未來可能會有杜拜帆船酒店級7星級酒店？立法會議員林偉全周三（8日）在立法會大會的口頭質詢指，有中東投資者有意在香港的離島興建7星級酒店度假區，關注政府會否設立跨部門綠色通道，在土地審批、環境評估等特事特辦。



林偉全在提問時稱，最近與很多中東領事及財團商談，他們表明很有興趣在離島建酒店，又指他們常經過長洲，想留下卻沒有漂亮酒店可留下。林偉全指，如在香港真的能投資興建一間7星級酒店，打造一個像杜拜的帆船酒店超級旗艦項目，可以多一個旅遊景點。



文化體育及旅遊局羅淑佩回應稱，如果有機構提出具體方案，文體旅局樂意與相關機構積極探討並擔當推動者角色，協調相關政策局及部門拆牆鬆綁，共同促成發展。



立法會議員林偉全周三（8日）在立法會大會的口頭質詢指，有中東投資者計劃在離島興建7星級酒店度假區。（資料圖片/鄧倩螢攝）

林偉全表示有中東人士很多時想在長洲留下 但沒有「靚酒店」

商界（第一）立法會議員林偉全表示，有中東財團表達有意在離島興建7星級酒店：「我近排和很多中東的領事及財團商談，他們經常經過長洲，很多時候想留下，也沒有一間靚酒店可以留下。如果在香港真的能投資興建一間7星級酒店，打造一個像迪拜（杜拜）的帆船酒店超級旗艦項目，就可以多一個旅遊景點。」

林偉全在提問中關注文體旅局會否主動與其他部門採「特事特辦」原則，於土地審批、環境評估、水電、基建等方面設立跨部門的「綠色通道」。

杜拜帆船酒店（Burj al-Arab ）、哈利法塔（Burj Khalifa）和朱邁拉海灘酒店（Jumeirah Beach Hotel）景色。(Getty Images)

文化體育及旅遊局羅淑佩稱，如果有機構提出具體方案，文體旅局樂意與相關機構積極探討並擔當推動者角色。圖為羅淑佩出席香港足球盛會2026相關活動。（資料圖片/湯致遠攝）

羅淑佩回應時指，香港擁有獨特的海岸和島嶼資源，極具發展海島旅遊優勢，港府鼓勵並歡迎有興趣的機構在尊重及保護生態環境的大前提下，善用這些天然資源發展綜合度假項目，為旅客提供嶄新、多元的旅遊體驗。

羅淑佩指如有機構提出具體方案 文體旅局樂意擔當推動者角色

對於離島建7星級酒店，羅淑佩指如果有機構提出具體方案，文體旅局樂意與相關機構積極探討並擔當推動者角色，協調相關政策局及部門拆牆鬆綁，共同促成發展。

長洲太平清醮飄色巡遊今（24日）佛誕舉行，不少島外人專程來觀看。（梁鵬威攝）

每年長洲太平清醮飄色巡遊都吸引不少島外人專程來觀看。（資料圖片/梁鵬威攝）

每年長洲太平清醮，長洲的度假屋都有大需求。（資料圖片）