DSE放榜2026懶人包｜低壓區或殺到　最新惡劣天氣放榜安排一文看

中學文憑試DSE 2026周三（7月15日）放榜，天文台最新預報，位於南海北部的低壓區有機會在今晚至明日逐漸發展，放榜當日香港或有大驟雨及狂風雷暴，早上部份地區雨勢較大。



考評局早前提醒考生，留意惡劣天氣下的成DSE績發放安排，若早上6時有8號熱帶氣旋警告或黑色暴雨警告信號正在生效，會延遲發放成績、網上查閱成績及以手機短訊發放成績的服務亦同步延遲；若下午一時或之前取消以上警告信號，考生可於取消兩小時後取得成績；若下午一時後取消，考評局將延遲一天至7月16日發放成績。



考評局文憑試快線早前分享放榜小貼士，協助考生作好準備。放榜當日，除發放成績通知書外，考評局亦會於7月15日上午9時起，向已提供本地流動電話號碼的考生發出載有其DSE成績的SMS。大家務必留意，有關訊息會以「#HKEAA」的短訊發送人名稱發送。DSE放榜2026懶人包+放榜程序+準備須知+最新惡劣天氣/打風安排一文看清。



2026中學文憑試DSE在7月15日放榜，考評局文憑試快線早前分享放榜小貼士，協助考生作好準備。（資料圖片/鄭子峰攝）

核對DSE 2026成績通知書個人資料

局方提醒，學校考生應按所屬學校的安排，於放榜當日回校領取成績通知書。自修生的成績通知書會以平郵方式寄出，預計於放榜日收到；亦可於當日早上7時起登入香港中學文憑考試網上服務查閱成績，建議自修生在放榜日前一至兩日預先登入網上服務，以確保使用正確的使用者編號及密碼。

考生應檢查清楚成績通知書，並核對個人資料，若有疑問應即時向學校查詢，或與考評局公開考試資訊中心(電話：3628 8860)聯絡。考評局亦會於當日上午9時起，向已提供手機短訊(SMS)號碼的考生，發出載有其DSE成績的SMS。今年起考評局將以「#HKEAA」的短訊發送人名稱發送SMS。

DSE2026惡劣天氣安排

若天文台在放榜當日早上6時或之前發出八號風球或黑色暴雨警告信號，考評局將會延遲發放成績，當中包括網上查閱成績及以SMS發放成績的服務亦會延遲。

若信號在下午1時或之前取消，考評局將會恢復辦公，學校可以於信號取消後兩小時取得成績通知書，學校考生向屬學校了解領取成績通知書的安排；自修生或夜校考生可於信號取消兩小時後在網上查閱考試成績。另外，考評局亦會於信號取消3小時後，向已提供SMS手機號碼的考生發出載有其DSE成績的SMS。

若信號於下午1時前仍維持，即於下午1時後才取消，放榜日期會押後至翌日，即7月16日。

可申請DSE積分覆核、重閱答卷

考評局續指，考生若對其成績存有懷疑，可考慮在7月15日（星期三）至20日（星期一）提出積分覆核及或重閱答卷的申請。學校考生須透過學校遞交申請；自修生則可自行透過香港中學文憑考試網上服務申請。每名考生最多可申請覆核四個科目的成績。

另外，學校考生須透過學校遞交覆核成績申請；自修生則自行透過「香港中學文憑考試網上服務」申請。學校考生及自修生遞交申請時，考評局會即時向考生發出附有繳費單的確認電郵（學校考生並會收到SMS提示），考生須於指定日期(兩曆日內)繳費。

考生若對其成績存有懷疑，可考慮在7月15日（星期三）至20日（星期一）提出積分覆核及或重閱答卷的申請。（資料圖片/鄭子峰攝）

查詢及支援服務提早至7時半開放

公開考試資訊中心（PEIC）及考評局灣仔辦事處的服務櫃檯將於7月15日放榜當天，提早為考生服務，時間為上午7時30分至下午5時30分，處理考生的申請及查詢。

電話：3628 8860

電郵：dse@hkeaa.edu.hk

服務櫃檯地址：香港灣仔軒尼詩道 130 號修頓中心 12 樓

