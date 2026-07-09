今日新聞8分鐘｜小巴站兩女打架釀命案｜廣西村民夾公仔式救豬

西貢水警疑截查快艇 圍封碼頭檢逾10桶「鬼油」

今日（8日）早上10時許，水警在西貢展開反私油行動，在翠塘路對開碼頭拘捕多名男子，並在一艘快艇上檢獲多桶懷疑「鬼油」；隨後又在附近路邊及咪表位，截查一部貨車和一部私家車，車上同樣有多桶「鬼油」，初步點算約100桶（3,000公升）。

環海味店3度遭淋紅油 疑離職員工「秘撈」欠債種禍根

今日（8日）早上9時許，警方接報上環甘雨街一間海味店遭人淋油破壞。人員到場證實店舖鐵閘遭淋紅油，列刑事毀壞案調查。店主指，今次已是9個月內第三次被淋油，事件牽涉一名已離職的員工，對方在職期間「秘撈」欠貨款約30萬元；海味舖雖然已經登報釐清雙方沒有僱傭關係，但仍然被追到頭上，令店主非常苦惱。

西九龍公路近南昌站私家車起火 司機自行逃出

運輸署於今日（8日）晚上10時宣布，因車輛着火，西九龍公路來回方向、近南昌港鐵站的部分行車線仍然封閉。駕駛人士只可使用餘下行車線行車。現時上址交通繁忙。

華富邨小巴站兩女打架釀命案 死者被壓在地跪肚叉頸

香港仔發生謀殺案。本周二（7月7日）晚上10時31分，警方接獲途人報案指，兩名女子在華富（二）邨華翠樓對開一個小巴站打架。警員到場發現一名53歲馮姓女子頭部受傷，昏迷倒臥地上，由救護車送往瑪麗醫院搶救，惟至同晚11時22分不治，案件由「在公眾地方打鬥」改列「謀殺」，交由西區警區重案組跟進。

警方經調查後，相信女死者曾與一名50歲田姓女子爭執及互相推撞，其間死者疑被推倒地上；警員同晚在香港仔區以涉嫌「謀殺」拘捕田女，她現正被扣留調查，稍後將安排驗屍，以確定死者死因。

廣西洪水淹沒豬場 村民用挖掘機「夾公仔式」救豬

廣西​洪災殃及大量動物，有動物園幾乎被洪水吞噬，被困籠內的猛獸溺亡，全部草食動物被沖走，下落不明。雲表鎮有養豬場被洪水淹沒，場內1.6萬隻豬全被沖走，有村民用挖掘機「夾豬」。

三寶樹濕地保育公園官地遭非法霸佔 建工廠化蝦場

《香港01》在3月揭發4.3公頃拉姆薩爾濕地、三寶樹濕地公園範圍官地被非法霸佔，興建「工廠化」養蝦場。記者6月再發現在三寶樹濕地公園範圍另一處約9公頃、屬國際鳥盟認可的「重要野鳥及生物多樣性棲息地」，有興建「工廠化」養蝦場，現場有人身穿建華集團「港人農地」計劃的衣服，建華副主席亦曾到現場自拍。

政府指，該養蝦場有3公頃是政府土地，遭非法霸佔；另外6公頃為私人地，有未經批准構築物，在3月巡查時有違反城規條例。濕地未經城規會許可，不得填土、挖土，但對比衛星圖和現場所見，濕地兩年前仍完好，今年初已見大規模挖泥及填土。

建華集團指，無佔用相關用地。私人地業主恒基表示，20年前與個別人士簽租約，簽約人非建華，恒基並無搭建土地內的違規構築物。

夏蘭特撞樣「魔人布歐」迷因爆紅 本人親認證

2026年世界盃足球賽事持續之際，率領挪威隊晉級8強的球星夏蘭特（Erling Haaland）人氣也持續上升。他擁有高大的身材以及招牌金髮馬尾，所以不少球迷一直認他與日本人氣動漫《龍珠》中的角色「魔人布歐」撞樣，並以此製作各種迷因圖片。這一迷因熱潮在本屆世界盃期間再度爆紅，相關社交媒體貼文更於7月7日吸引到夏蘭特本人留言回應，對撞樣一事表示「我也不否認了」（I mean I don't disagree）。