香港時裝薈提前至9月辦　羅淑佩：結合CENTRESTAGE壯大規模拓商機

第三屆香港時裝薈周四（9日）在香港藝術館舉行啟動禮，文體旅局局長羅淑佩出席及致辭。她表示，本屆香港時裝薈將提前在9月1日至14日舉行，有別於過去兩年大概在11月或12月。活動將與貿發局的旗艦時裝盛事「CENTRESTAGE」同期結合，進一步壯大整體規模，將不同的時裝項目與商機連結，產生更大的協同效應。



2026年7月9日，第三屆香港時裝在香港藝術館舉行啟動禮，文體旅局局長羅淑佩出席（中），與一眾節目主辦單位代表一同主持啓動儀式。（文創產業發展處Facebook圖片）

2026年7月9日，第三屆香港時裝在香港藝術館舉行啟動禮，文體旅局局長羅淑佩出席及致辭。薈（文創產業發展處Facebook圖片）

羅淑佩指出，香港時裝薈已逐步發展成為年度大型時裝盛事，今年再接再厲，由文體旅局轄下的文創產業發展處牽頭，聯同6個業界夥伴——貿發局、香港設計中心、製衣業訓練局、香港時裝設計師協會、香港時裝協會，以及香港知專設計學院，將攜手合辦八大項目。

她指，今年香港時裝薈的主題為「Rhythm of the Heart」，突顯香港是亞洲時尚產業的「心臟」。 今年活動有幾個亮點，除了提前舉行，香港設計中心首次夥拍意大利米蘭時裝周主辦單位——意大利國家時裝商會，聯手呈獻「共織新意：意大利與香港男裝新浪潮」展覽。

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此外，製衣業訓練局將在全港6個時尚及購物熱點，設置名為「Wear's HK」的快閃店，方便市民及旅客選購本地時裝設計師的作品，將時尚氛圍帶入社區各區，讓市民隨處感受本地創意力量。 她強調，政府將會繼續與業界並肩同行，推動香港時裝業在國際舞台上綻放光芒。