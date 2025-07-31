施政報告｜紡織界倡提高BUD基金門檻至30萬元　續支持香港時裝薈

新一份施政報告9月發表，本身是生產力促進局主席的經民聯紡織及製衣界立法會議員陳祖恒，昨日（30日）聯同紡織業聯會及紡織商會代表，向特首政策組組長黃元山遞交建議書，希望政府持續支援中小企應對美國關稅戰，如將「BUD專項基金」—— 申請易的金額上限提升至30萬元，並透過加強東盟等新興市場的出口信用保險服務，協助業界開拓新市場。



立法會議員陳祖恒昨天（30日）聯同香港紡織業聯會及香港紡織商會代表，與特首政策組組長黃元山博士會面，遞交紡織及製衣界《2025年施政報告》聯合建議書。（陳祖恒提供）

建議書分為「紡織業發展」、「支援業界應對關稅戰」、「加快培育新質生產力」等部分，有近80條建議。紡織業界期望新一份施政報告繼續支持業界「把握國家發展機遇」、應對複雜環球新格局、引領行業深化改革。

冀提高BUD基金申請易上限至30萬元

中美關稅戰之下，紡織業界冀政府可提供持續支援，包括改善「還息不還本」實施安排，令中小企可穩守現金流，以及改良「發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金」（「BUD專項基金」）的安排，包括將當中「申請易」的金額上限提升至30萬元。

業界又希望當局加強「一帶一路」新興市場及內銷市場的出口信用保險服務，並且改善工商業相關部門、法定機構和半官方機構之間的協作。

2024年9月，陳祖恒到法國巴黎推廣「香港時裝薈」。（陳祖恒提供）

冀政府續支持舉辦「香港時裝薈」

去年施政報告曾提出將「香港時裝設計周」發展為年度盛事，去年底第一屆「香港時裝薈」亦成功舉辦。業界指今年底將辦第二屆，希望新一份施政報告繼續支持這一盛事，並善用駐海外經貿辦等網絡做好宣傳。

辦好時裝盛事之餘，業界希望政府支援時裝協會等單位，與海內外官方和行業單位建立「高層次戰略性合作關係」，例如與中國紡織工業聯合會、海內外時裝周組委會、英國時裝協會等機構合作。

立法會議員陳祖恒昨天（30日）聯同香港紡織業聯會及香港紡織商會代表，與特首政策組組長黃元山博士會面，遞交紡織及製衣界《2025年施政報告》聯合建議書。（陳祖恒提供）

倡香港繼續成為內企「出海」首選平台

內地企業近年興起「出海潮」，紡織業界指應推動香港成為內企「出海」的首選平台，聯絡地方政協、同鄉會、聯誼會等單位，根據不同省市縣或產業集群的「出海」需求，制定更精確的招商引資策略。

陳祖恒形容，紡織業是最積極「走出去」的傳統優勢行業之一，希望新一份施政報告繼續為行業發展注入力量，「十五五」規劃的開局之年，香港可繼續善用自身優勢，開闢更多國際合作機遇，為國家加強國際交往合作戰略，貢獻更多力量。