4高級訂製時裝設計師作品為「香港時裝薈」揭幕　周一二辦訂購展

《VIRTUOSE：高級訂製的藝術2025》周六（22日）於中環四號碼頭舉行，為2025年「香港時裝薈」揭幕。四位高級訂製時裝設計師將於星期一、二（24及25日）舉行私人服裝訂購展，向高級訂製時裝客戶及媒體提供機會交流和訂購體驗，同時促進業界各方人士交流最新國際市場狀況，加強東西方設計師及客戶對不同時尚、美學和文化的相互欣賞，為香港開拓跨越地域的國際高級訂製時裝市場。



《VIRTUOSE：高級訂製的藝術2025》兩場時尚匯演周六在中環四號碼頭天台特設舞台舉行。（大會提供圖片)

《VIRTUOSE：高級訂製的藝術2025》兩場時尚匯展示四位國際訂製時裝設計師作品。圖為日本的小泉智貴（Tomo Koizumi）與其作品。（大會提供圖片)

《VIRTUOSE：高級訂製的藝術2025》兩場時尚匯展示四位國際訂製時裝設計師作品。圖為中國內地的余兆一（Zhaoyi Yu）與其作品。（大會提供圖片)

《VIRTUOSE：高級訂製的藝術2025》兩場時尚匯展示四位國際訂製時裝設計師作品。圖為香港的胡穎琪（Caroline Hu）的與其作品。（大會提供圖片)

《VIRTUOSE：高級訂製的藝術2025》兩場時尚匯展示四位國際訂製時裝設計師作品。圖為自法國的Peet Dullaert、與其作品。（大會提供圖片)

活動由香港時裝設計師協會主辦、文化體育及旅遊局轄下文創產業發展處資助。一連兩場的《VIRTUOSE》時尚匯演周六下午3時和晚上7時在中環四號碼頭天台特設舞台舉行，透過VIRTUOSE IG及協會YouTube平台上全球直播。

一連兩場的《VIRTUOSE》時尚匯演周六下午3時和晚上7時在中環四號碼頭天台特設舞台舉行。（大會提供圖片）

協會指2025年《VIRTUOSE》聚焦四位國際訂製時裝設計師作品的靈感與理念，再次促進東西文化交匯與交流，進一步鞏固香港於國際時尚版圖中的重要角色，與巴黎等世界時裝之都比肩，並為世界各地設計師、時裝買手及業界領袖開拓嶄新時尚視野。

四位裝設計為來自法國的Peet Dullaert、日本的小泉智貴（Tomo Koizumi）、中國內地的余兆一（Zhaoyi Yu）及香港的胡穎琪（Caroline Hu），攜手於兩場滙演中呈獻共40套高級訂製服作品。

2025年《VIRTUOSE》聚焦四位國際訂製時裝設計師作品的靈感與理念。（羅淑佩Facebook圖片)

2025年《VIRTUOSE》聚焦四位國際訂製時裝設計師作品的靈感與理念。（羅淑佩Facebook圖片)

2025年《VIRTUOSE》聚焦四位國際訂製時裝設計師作品的靈感與理念。（羅淑佩Facebook圖片)

2025年《VIRTUOSE》聚焦四位國際訂製時裝設計師作品的靈感與理念。（羅淑佩Facebook圖片)

2025年《VIRTUOSE》聚焦四位國際訂製時裝設計師作品的靈感與理念。（羅淑佩Facebook圖片)

2025年《VIRTUOSE》聚焦四位國際訂製時裝設計師作品的靈感與理念。（羅淑佩Facebook圖片)

文化體育及旅遊局局長羅淑佩出席下午首場匯演，為活動揭開序幕，她在社交媒體發文盛讚「天氣非常好，維港與華衣互相輝映」。

文化體育及旅遊局局長羅淑佩出席下午首場匯演。（羅淑佩Facebook圖片)

香港時裝設計師協會主席楊棋彬表示說，活動不僅是一場時尚匯演，更是一場匯聚多元文化與視角的藝術盛典，讚頌非凡創意與精湛工藝。策展人及項總監張潔雯表示，在高級訂製時裝的世界裡，設計師以精湛工藝與創新思維交流，不同文化和個性在作品中碰撞。