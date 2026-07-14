DSE｜不一樣考生受情緒病折磨　遇恩師引導寫詩走出陰霾立志教育

【DSE放榜】DSE中學文憑試周三（15日）放榜，一場公開考試，可以是年輕人抗逆故事的憑證。應屆考生王慧盈，自中一起患有嚴重情緒病，思緒經常處於負面和混沌狀態，不斷飽受幻聽和幻覺的痛苦，需要長期服藥控制病情，學業成績一落千丈。家人對病症的不理解，令她一度停藥，加重病情，甚至欲了結生命。



猶幸轉校至兆基創意書院遇到恩師，邀請她加入校內詩社，令她學會讀詩撫平心靈，寫詩排解憂鬱，助她與病魔博鬥，特別是對抗備戰文憑試的高壓時間，開考前夕，她一度面對失眠、心悸等問題，她未有言棄，依然一天花上10小時溫習。



慧盈的努力得到回報，如今已透過學校推薦直接錄取計劃，獲中大中文系取錄，期望日後可以成為良師，點亮學生的生命。她寄語同路人，要將重心放回自己，只要活着便會有好事發生。



曾老師（左）鼓勵王慧盈（右）參加詩社，成為她求學生涯的轉捩點。（受訪者提供）

自中一起確診情緒病 成績曾處於中游 及後一落千丈

王慧盈的六年中學生涯走來並不容易。她初中時就讀英文中學，自中一下學期確診情緒病，經常難以自控地感到不快樂，甚至有自殘傾向；翌年，她的病情加劇，會出現幻聽、幻覺，「成個人都好混沌」，此後無法不服用藥物控制病情。

源於遺傳的情緒病，令慧盈的學業陷入停頓狀態。中三那一年，她經常因病缺席，全個學年的上學日子僅約兩個月。成績亦一落千丈，她排名曾處於中游位置，全級100多個學生中，位列第50多位，自從患病後，已難以維持學業，部份科目只考獲十多分。

會覺得好痛苦，成績本身係好努力讀書先讀到一個咁樣嘅成績，但我越去到後尾，就愈質疑自己，即係你好無能為力嘅感覺。 王慧盈

家人不明白病情 曾要求停藥致惡化 曾企跳送院、學業停頓

受情緒病拆騰的慧盈，一度未獲家人的支持和理解。她說，家人起初不明白情緒病，只勸喻她更正面地思考，便能解決所有問題；又曾要求她停用藥物，擔心依賴成癮，未料適得其反，她停藥後令病情惡化，竟萌生自殺念頭，在校內企跳，被送往醫院。

王慧盈參與校內詩社，結識一班志同道合的好朋友。（受訪者提供）

後來高中時慧盈選擇退學，希望透過轉校重新開始。慧盈喜歡文字創作及繪畫，於是插班到重視藝術教育的兆基創意書院。不過，入學初期非一帆風順。她初未能跟上學習進度，亦不適應新的學習環境，令她一度選擇逃避，出席率僅有四成。她說：「例如數學嗰啲好講求基礎嘅學科，我都係跟唔上，我唔識㩒計算機嗰啲問題，嚟到中四我完全跟唔上。」

寫作成情緒出口 加入詩社識志同道合朋友

談及轉捩點，王慧盈不假思索提起中文科老師兼班主任曾老師，引導她思考目標、開解她的情緒，並介紹她加入校內詩社，讓她結識到一班志同道合的朋友。她笑言，有時候是「為咗詩社而返學」。

寫詩除了是興趣，也是她排解情緒的出口，她會將如何看待自身情緒融入創作中，「你書寫緊你自己嘅嘢嘅同時，你就可以以一種比較抽離嘅角度去望自己，然後你再睇返嘅時候，你會更加容易諗通。」

她的作品中，有一篇以「溺水」為名，其中一段提及：

泡過水 沉重的身軀

還是留給他們玩弄去吧

我把自己拋到真空狀態

不再被流動的物事摩擦而受傷了



瘂弦的《如歌的行板》是其中一篇王慧盈最喜歡的詩作，她認為作品帶出世界本就是善與惡、希望與絕望的混合體，因此人應放棄非黑即白的視角，直面複雜的真實，像「行板」節奏一樣。作品中的一句「既被目為一條河總得繼續流下去的」令她最印象深刻，她說，句子帶出生命如河流般不可逆轉的宿命感，以此勉勵自己「世界老是總這樣」地流淌下去。

王慧盈（右二）獲得中文科優秀表現獎。（受訪者提供）

冀將來做中文老師 發掘學生才華

王慧盈設定目標要考入大學中文系，於中四升中五的暑假期間，花時間補習、重做低年級練習等，由初時每天只能專注一至兩小時，到後來可達四至五小時，最終在中五、中六連續兩年獲得中、英、數等科目的學科獎，今年更獲得由青協舉辦的「中電新世代．新動力獎勵計劃」獎項。

王慧盈說，未來希望成為如曾老師般春風化雨的中文科老師，「一方面發掘學生嘅才華，同埋亦都可以做到一個引導佢嘅角色。」她說，若沒有遇到曾老師，將會面對截然不同的命運，「如果冇佢我可能𠵱家都唔知自己想做啲咩。」

憶恩師教活着會有好事發生 籲同路人將重心放回自己

王慧盈憶述，臨近文憑試開考的日子，每天會溫習10小時之久，本已好轉的病情再度惡化，不但會心悸、在緊張的時候會手震，亦有失眠問題，需靠吃藥才可入睡。

王慧盈說，在日常生活中，曾老師鼓勵她放鬆心情向前行，「就係話你做唔到唔代表你𠵱個人係冇價值，而且佢會同我講，活著就有好事發生，可以慢慢調節自己。」至文憑試開考前一日，曾老師在凌晨3時仍以短訊形式鼓勵她，說只要去考了就算是成功，告訊她無論成績如何，都會有出路。

文憑試即將放榜，但無論成績好壞，王慧盈的努力已取得回報。她現時仍需定期複診和每天服藥，但劑量卻比以前少，情緒狀態已穩定。也許往後的路也不簡單，但她寄語同路人，「我覺得情緒病係一件好辛苦嘅事，而且一般大眾都有咁容易了解到自己狀況，但係只要唔放棄，將重心擺喺自己度，知道自己嘅意義、動力，生活上就會畀一啲好事發生。」