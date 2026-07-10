港註冊貨船涉芬蘭公海撞毀天然氣管　損毀金額達4億　船長續還押

撰文：陳曉欣
出版：更新：

在港註冊的中國貨船「新新北極熊」，2023年駛至芬蘭灣的公海時，涉撞毀一條海底天然氣管道及電纜，被控刑事毀壞及兩條海事處傳票罪。船長早前否認控罪，裁判官關注本案涉及司法管轄權議題，並透露刑毀引申的金額高達4億元，朱官押後讓辯方準備專家報告，案件（ESCC210/2025、ESS24218-24219/2024）於8月10日再訊，被告繼續還押。

案件涉司法管轄權及國際法爭議

辯方指本案發生在芬蘭，涉及司法管轄權及國際法的議題，今申請押後以尋找專家撰寫報告。裁判官朱文瀚遂押後至8月10日再訊，屆時由辯方匯報情況。

被告万文国在東區法院應訊。

涉撞毀芬蘭和愛沙尼亞之間的天然氣管道及電纜

被告万文国（43歲，船長），被控於2023年10月8日，約凌晨2時（船上芬蘭時間），在處於芬蘭灣的公海的一艘香港註冊貨輪「新新北極熊」上，為當其時掌管或指揮該船隻的人，無合法辯解而損壞屬於他人的財產，即位於芬蘭和愛沙尼亞之間的一條天然氣管道及海底電信電纜，罔顧該財產是否會被摧毀或損壞。

被指沒足夠船錨下仍繼續航行

兩項「沒有確保該船舶符合指明貨船的附加規定」傳票罪指，被告在2023年10月11日至12月6日期間，身為169公尺長之集裝箱船舶「新新北極熊」號之香港註冊船舶的船長，沒有確保該船舶附合《第369S章》規定，即在沒有足夠船錨的情況下，仍繼續由俄羅斯前往中國的航程；以及在2023年10月28日至11月3日期間，沒有確保符合《國際海上人命安全公約》附件第V章第28條第2款規定，即沒有提交每日申報予該船舶的公司。

北歐拖錨時疑切斷當地天然氣管及電纜　港貨輪船長在港被控刑毀塞爾維亞天然氣管道驚現爆炸物　匈牙利暗指烏克蘭　反對派斥陰謀馬來西亞天然氣管道爆炸燃大火　據報至少33人受傷 | 有片俄軍潛行天然氣管道　從後突襲庫爾斯克烏軍調查炸毀北溪天然氣管道案　德國對烏克蘭潛水教練發逮捕令中俄萬億級跨境天然氣管道關乎俄羅斯國庫　普京最急迫
刑事毀壞
天然氣
北歐
法庭