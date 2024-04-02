中俄萬億級跨境天然氣管道關乎俄羅斯國庫　普京最急迫

路透社早期報道顯示，在2023年，俄羅斯總計出口了約680億立方米天然氣，這是1985年以來的最低數字，相比2022年的1009億立方米減少了三分之一，如果跟戰前相比則減少了兩倍：俄羅斯在2021年出口了2380億立方米天然氣。



這個數據基本是合理的。俄羅斯天然氣工業股份公司最近公布的報告顯示，去年其核心業務出現了虧損，全年天然氣生產和銷售業務損失了2910億盧布，平均每周損失56億盧布。受核心業務虧損的影響，過去一年，俄氣公司的收入下降了三分之一，營業利潤下降了80%。

俄氣公司不僅是俄羅斯最大的天然氣企業，也是全世界最大的。作為國有企業，它掌握了全俄超過70%的天然氣儲量，並壟斷了所有管道天然氣出口業務。他們收入下降，直接影響的就是普京政府的國庫。

俄羅斯天然氣工業股份公司（以下簡稱「俄氣」）最近公布的報告顯示，去年其核心業務出現了虧損，全年天然氣生產和銷售業務損失了2910億盧布，平均每周損失56億盧布。受核心業務虧損的影響，過去一年，俄氣公司的收入下降了三分之一，營業利潤下降了80%。

俄羅斯油氣：圖為2014年12月9日，位於俄南斯塔夫羅波爾市（Stavropol）的俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom，簡稱：俄氣）加氣站，它的後方是一間教堂。（Reuters）

俄氣公司不僅是俄羅斯最大的天然氣企業，也是全世界最大的。作為國有企業，它掌握了全俄超過70%的天然氣儲量，並壟斷了所有管道天然氣出口業務。他們收入下降，直接影響的就是普京政府的國庫和。 俄羅斯財政收入數據顯示，俄羅斯能源燃料綜合體對GDP的貢獻超過27%，對俄出口貢獻約為57%，油氣收入約佔俄財政收入的三分之一。

雖然，俄烏衝突以來，中俄不斷加強能源合作，但即使俄羅斯對歐洲天然氣出口量有如此大幅度的下降，但卻仍比俄羅斯對華天然氣出口量要多。俄氣公司的數據顯示，去年俄羅斯向中國出口的管道天然氣總量為225億立方米，即使加上對華出口的800萬噸的液化天然氣，也仍與歐洲存在一定的差距。

一個現實的原因就是管道等基礎設施的缺乏，限制了中俄進一步擴大合作規模的潛力。目前中俄跨境天然氣管道的形勢是「一條已建、一條要建、一條在談」。

2023年3月21日，國家主席習近平在莫斯科克里姆林宮同俄羅斯總統普京簽署並發表中俄聯合聲明，未有提及烏克蘭領土完整，但普京希望達成的西伯利亞力量二號亦見共識。(Sputnik/Vladimir Astapkovich/Kremlin via REUTERS)

「一條已建」，就是指中俄目前唯一建成的跨境天然氣管道——中俄東線天然氣管道，俄方稱「西伯利亞力量」。這條管道2014年開建，2019年通氣，預計2025年能夠實現最大輸氣量380億立方米。「一條要建」，則是指中俄「遠東線路」天然氣管道。過去兩年，雙方已經這條管道簽署了企業和政府間的協議，可以說是「萬事俱備，只欠東風」了。

對於這條最大輸氣量100億立方米的管道，只需要耐心等待其開工即可。「一條在談」，則是指中俄蒙跨境天然氣管道，俄方將其稱為「西伯利亞力量2號」（Power of Siberia 2）。這條設計途經蒙古的管道，其預定最大輸氣量高達500億立方米，比東線和「遠東線路」管道加起來還要多，跟「北溪」管道是同一個級別的。

毫不誇張地說，只有在中俄蒙跨境天然氣管道建成後，中俄之間的能源合作才算得上進入一個新階段。在這條管道達到最大輸氣量後，俄羅斯對中國的天然氣出口才有可能突破「千億立方米」這一大關，也就是衝突爆發前俄羅斯對歐洲的出口水平。

計劃中的中俄蒙跨境天然氣管道「西伯利亞力量二號」（虛線示）預計由亞馬爾半島，貫穿蒙古輸氣至中國東北部。（來源：Gazprom）

目前，中俄蒙跨境天然氣管道項目仍處於談判階段。根據俄方的說法，2014年中俄就東線天然氣管道簽署的天然氣供銷協議，合同為期30年，價值4000億美元。而考慮到中俄蒙跨境天然氣管道的最大輸氣量要比東線還大120億立方米，因此或許可以推測，雙方就新管道簽署的天然氣供銷協議，其價值一定會比4000億美元還要高。

關於中俄蒙跨境天然氣管道，目前的消息基本上都是俄方和蒙方爆料的，也足以體現他們的急迫。根據普京本人於2022年9月的說法，中俄已經就該管道的所有「主要參數」達成了一致。去年3月，俄羅斯副總理諾瓦克則表示，現在剩下的主要問題就是「天然氣的定價」。

關於價格問題的討論，通常是談判中最艱難的階段，這點可以理解。但俄方應該也應該明白，隨着俄烏衝突的長期持續，以及歐洲逐漸擺脱對俄羅斯能源的依賴，留給他們討價還價的時間，其實已經不多了。