中俄萬億級跨境天然氣管道關乎俄羅斯國庫 普京最急迫
路透社早期報道顯示，在2023年，俄羅斯總計出口了約680億立方米天然氣，這是1985年以來的最低數字，相比2022年的1009億立方米減少了三分之一，如果跟戰前相比則減少了兩倍：俄羅斯在2021年出口了2380億立方米天然氣。
這個數據基本是合理的。俄羅斯天然氣工業股份公司最近公布的報告顯示，去年其核心業務出現了虧損，全年天然氣生產和銷售業務損失了2910億盧布，平均每周損失56億盧布。受核心業務虧損的影響，過去一年，俄氣公司的收入下降了三分之一，營業利潤下降了80%。
俄氣公司不僅是俄羅斯最大的天然氣企業，也是全世界最大的。作為國有企業，它掌握了全俄超過70%的天然氣儲量，並壟斷了所有管道天然氣出口業務。他們收入下降，直接影響的就是普京政府的國庫。
俄羅斯天然氣工業股份公司（以下簡稱「俄氣」）最近公布的報告顯示，去年其核心業務出現了虧損，全年天然氣生產和銷售業務損失了2910億盧布，平均每周損失56億盧布。受核心業務虧損的影響，過去一年，俄氣公司的收入下降了三分之一，營業利潤下降了80%。
俄氣公司不僅是俄羅斯最大的天然氣企業，也是全世界最大的。作為國有企業，它掌握了全俄超過70%的天然氣儲量，並壟斷了所有管道天然氣出口業務。他們收入下降，直接影響的就是普京政府的國庫和。 俄羅斯財政收入數據顯示，俄羅斯能源燃料綜合體對GDP的貢獻超過27%，對俄出口貢獻約為57%，油氣收入約佔俄財政收入的三分之一。
雖然，俄烏衝突以來，中俄不斷加強能源合作，但即使俄羅斯對歐洲天然氣出口量有如此大幅度的下降，但卻仍比俄羅斯對華天然氣出口量要多。俄氣公司的數據顯示，去年俄羅斯向中國出口的管道天然氣總量為225億立方米，即使加上對華出口的800萬噸的液化天然氣，也仍與歐洲存在一定的差距。
一個現實的原因就是管道等基礎設施的缺乏，限制了中俄進一步擴大合作規模的潛力。目前中俄跨境天然氣管道的形勢是「一條已建、一條要建、一條在談」。
「一條已建」，就是指中俄目前唯一建成的跨境天然氣管道——中俄東線天然氣管道，俄方稱「西伯利亞力量」。這條管道2014年開建，2019年通氣，預計2025年能夠實現最大輸氣量380億立方米。「一條要建」，則是指中俄「遠東線路」天然氣管道。過去兩年，雙方已經這條管道簽署了企業和政府間的協議，可以說是「萬事俱備，只欠東風」了。
對於這條最大輸氣量100億立方米的管道，只需要耐心等待其開工即可。「一條在談」，則是指中俄蒙跨境天然氣管道，俄方將其稱為「西伯利亞力量2號」（Power of Siberia 2）。這條設計途經蒙古的管道，其預定最大輸氣量高達500億立方米，比東線和「遠東線路」管道加起來還要多，跟「北溪」管道是同一個級別的。
毫不誇張地說，只有在中俄蒙跨境天然氣管道建成後，中俄之間的能源合作才算得上進入一個新階段。在這條管道達到最大輸氣量後，俄羅斯對中國的天然氣出口才有可能突破「千億立方米」這一大關，也就是衝突爆發前俄羅斯對歐洲的出口水平。
目前，中俄蒙跨境天然氣管道項目仍處於談判階段。根據俄方的說法，2014年中俄就東線天然氣管道簽署的天然氣供銷協議，合同為期30年，價值4000億美元。而考慮到中俄蒙跨境天然氣管道的最大輸氣量要比東線還大120億立方米，因此或許可以推測，雙方就新管道簽署的天然氣供銷協議，其價值一定會比4000億美元還要高。
關於中俄蒙跨境天然氣管道，目前的消息基本上都是俄方和蒙方爆料的，也足以體現他們的急迫。根據普京本人於2022年9月的說法，中俄已經就該管道的所有「主要參數」達成了一致。去年3月，俄羅斯副總理諾瓦克則表示，現在剩下的主要問題就是「天然氣的定價」。
關於價格問題的討論，通常是談判中最艱難的階段，這點可以理解。但俄方應該也應該明白，隨着俄烏衝突的長期持續，以及歐洲逐漸擺脱對俄羅斯能源的依賴，留給他們討價還價的時間，其實已經不多了。