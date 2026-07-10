威院早產嬰死因　護士稱以為藥力生效需時　醫生認未即時交代事故

威爾斯親王醫院早產女嬰出生翌日下午離世的死因研訊庭（CCDI-478/2024），今（10日）續審，兒科醫生稱，當日為事主照腦超聲波時，聽到輸注機發出聲響，其後發現輸注腎上腺素的活栓未有打開。護士把活栓打開後，事主心跳恢復合格水平。她之後聯絡事主父母，並告知女嬰的情況不理想，但未有告知活栓未打開的事，她解釋因當時把注意力集中在病人身上，想整合資訊後才向父母交代。



當天負責檢查儀器的護士張美蓮供稱，她有確保活栓流向正確及已開啟，期間有醫生質疑事主對藥物無反應，惟她「憑經驗」認為藥力生效需時，至另一醫生聽到儀器響聲，才發現未有成功注射腎上腺素。張稱事發後兩天已辭職，她亦為人母，對事件感到痛心。



事主是雙胞胎中的姐姐

事主余沛霏（Angel）是一對雙胞胎中的姐姐，她於2023年6月12日上午11時半在威爾斯親王醫院出生，因心臟問題留醫新生兒深切治療部，期間接受強心藥注射，但輸注管活栓沒有開啟，父母最終決定放棄搶救，延至翌日下午離世。沛霏的孖生妹妹則平安誕生。

兒科醫生彭立欣稱，當日通知父母探訪時，因為都專注在病人身上，故未有即時報告活栓曾一度未打開的情況。(陳蓉攝)

彭醫生指女嬰出生兩小時後病情惡化

時任威院兒科副顧問醫生彭立欣出庭作供指，她在2009年畢業於中大醫學院，其後加入威院，2017年成為兒科專科醫生。案發當天，她是新生兒深切治療部值班的第二當值醫生，曾經為事主診治。

彭稱事主出生後，最初使用非入侵性呼吸機幫助呼吸，惟兩小時後病情惡化，故改為導管插入。據醫療報告，事主的主要問為為「冧肺」，心臟功能處於邊緣水平，肺動脈心瓣狹窄及肺壓高。心臟科醫生建議用強心藥米力農（Milrinone）及腎上腺素。

曾多次加大腎上腺素劑量

彭稱根據記錄，醫生其後多次加大腎上腺素的劑量，亦有注射生理鹽水，以助提升心臟輸出，但情況僅有輕微改善。其後醫生再加大強心藥的劑量，及再施加生理鹽水，但事主血壓仍是處於低水平，血液循環差，遂再加大腎上腺素劑量。

聽到輸注機發出聲響終發現活栓未打開

彭憶述在凌晨三時多，她想為事主照腦超聲波，但聽到輸注機發出聲響，螢幕顯示有阻塞，遂叫護士檢查儀器。護士其後向她匯報，指強心藥的輸注正常，但輸注腎上腺素的輸注管活栓未有打開。護士打開活栓後，事主心跳恢復合格水平。

彭認未即時告知父母輸注機曾停頓

至凌晨四時，她聯絡事主父母探訪，指其情況不理想，心臟功能可能會進一步變差，惟未有把輸注機曾停頓一事告知。彭解釋，因為事件剛剛發生，其注意力集中在處理病人身上，她想在整合資訊後才解釋，故當時未有向父母交代。

承認腎上腺素對事主而言相當重要

彭同意，腎上腺素對事主而言相當重要，但當時情況為持續輸送，故即使輸注機曾停頓約1小時，或會對其情況有影響，但並非全部因素。彭亦同意，在為事主重新注射腎上腺素後 ，其血壓即上升至正常水平，但強調情況仍屬不樂觀。

女護士張美蓮稱，有醫生指事主對藥物無反時時，她「憑經驗」認為因藥物生效需時。(陳蓉攝)

護士指事主當晚的情況有浮動

威院新生兒深切治療部護士張美蓮作供指，她自1991年起成為註冊護士，其職位需要每小時巡房。據其觀察，事主當時須插喉及使用呼呼機。張當日按醫生指示，六度為事主加藥，惟其病情仍持續惡化。在凌晨2時，醫生想為事主加藥，但因為要進行「充前排氣」，故曾暫停輸注，惟事主情況輕微轉差，故他們立刻重新輸藥。她強調，事主的情況有浮動但隨即恢復。

憑經驗認為藥力生效需時

張憶述至凌晨3時多，醫生再度為事主處方腎上腺素及葡萄糖。她們當時有「三核五對」，確保病人使用正確的藥物，亦多次按程序檢查儀器，確定活栓有打開及成功輸注。張表示，其後趙醫生發現，事主對藥物沒有反應，質疑輸注有問題，她表示因為只向事主注射了微量藥物，「憑經驗」認為藥力生效需時。

儀器調整後血壓回升

其後彭醫生想幫事主照腦超聲波，表示聽到輸注機有聲響。她再度檢查儀器，發現輸注腎上腺素導管的方向不對，於是立刻調整。她表示，趙醫生有發現事主的血壓回升，她有解釋因為已調整了儀器。

活栓關閉但儀器未響警報

死因研訊主任質疑，如果當時注射的活栓關閉，為何儀器未有響警報。張稱，當時彭醫生亦有相同的疑惑，又指：「（彭醫生）講完呢句，個輸注機就奇怪地響起。」

張在事發後兩天已辭職

張稱她在事發後兩天已辭職，不清楚院方其後是否有就此更改指引。張回應家屬方關注指，因為當時案件仍未調查及未審訊，已有不少輿論，她和家人都擔心會影響其精神健康，認為她應該盡快離開此環境，在壓力過大的情況下選擇離職。張強調，她亦為人母親，對事件感到痛心。

強調當天有檢查活栓

陪審團關注，該儀器是否在活栓重新打開後，才發出警報。張回應指，在她打開活栓以及向醫生匯報情況後，儀器才發出阻塞的警報。張強調，她在當天事發前20分鐘左右曾檢查活栓，確認當時活枉的流向是正確。張又稱她打開活栓時沒特別留意其狀態，但確認活栓是關閉的。

法醫指女嬰並無早產併發症。(陳蓉攝)

法醫指女嬰並無早產併發症

法醫傅家聰引述法醫報告指，事主離世時重量為1220克，其腦膜完整，沒有早產併發症，但肺有出血及肺泡塌陷。報告亦指出，事主的心包完整，心臟重11克，比正常嬰兒重，左右心室的厚度及心肌發大，有數處心肌出血，但沒有發炎，肝臟則因為血液循環差異有輕微瘀黑。毒理報告指事主的血液樣本中，未有驗出含腎上腺素，但強調樣本非抽取作常規化驗，因此不能就此斷定事主未有被注射過腎上腺素。

另一護士強調無掂過條喉

時任新生兒深切治療部資深護士蘇立群供稱，張為當天的主診護士，二人為事主重新接駁輸注管，張負責將輸注管連接至活栓，她則檢查注射速率。蘇指院方指引僅要求護士「三核五對」，未有包括確保活栓流向，她未有檢查活栓狀態，又稱﹕「我無掂過嗰條喉，我無需要掂。」蘇指活栓應由上藥的同事，即張負責。家屬關注，活栓會否在無人觸碰的情況下自行關閉，蘇表示：「一定係人手做嘅。」